Стену чистят вручную: в Самаре готовят новый арт-объект на ул. Чапаевской

Стену подготавливают под арт-объект. Фото: Том Сойер Фест

С наступлением теплой погоды самарские волонтеры движения «Том Сойер Фест» открыли новый сезон. Организаторы фестиваля проводят подготовительные работы, чтобы создать запоминающиеся арт-объекты в областной столице. Расскажем, что нового появится на улицах города.

Чистка с феном и химией

В этом году, как и было обещано, к восстановительным работам приступили после майских праздников. Основным хедлайнером этого сезона, по словам организаторов, будет выступать дом на лице Льва Толстого. Начать работу пока решили с очистки обгорелой стены по улице Чапаевской. Волонтеры хотят преобразить ее поверхность и создать арт-объект в виде керамической мозаики из битой посуды, зеркал и плитки, как в Санкт-Петербурге.

«Часть чистили вручную, сбивая остатки раствора со слоями «антивандального» покрытия. Нам очень надоела страшная стена в саду наличников. Так что мы попросили художницу Ольгу Введенскую сделать красоту. В результате будет мозаичное панно на стене дома на Чапаевской, 170», - написали волонтеры.

Работы предстоит много. Для очистки использовали строительный фен, эксцентриковую машинку, «болгарки» и даже химическую смывку. Все методы справляются со снятием, но либо слишком долго, либо слишком затратно. Возобновить попытки хотят после дождей.

Так стена выглядела до начала работ. Фото: Том Сойер Фест

Леса на ул. Толстого и трансформаторный киоск на ул. Аксакова

Дом на улице Льва Толстого, 60 хотят привести в порядок, как только установится сухая погода. Сначала предстоит избавиться от старой краски, а потом наносить новую.

«В том месте проживает необычный человек, который пригласил нас для проведения работ. На втором этаже здания молодые люди приобрели помещение и решили, что необходимо восстановить дом. Они могли бы справиться с этим самостоятельно, но их привлекает именно этот процесс, который вызывает интерес. На работу они готовы потратить всё лето», сообщили организаторы на пресс-конференции в марте.

В настоящее время представители фонда и владельцы здания решают, какого цвета будет дом.

Спойлер: городе может появится еще одно яркое здание.

Помимо мозаичного панно и яркого дома в Самаре планируют установить «трансформаторный киоск». Необычный арт-объект появится на улице Аксакова, 3.

«Еще мы хотим сделать что-то красивое на Безымянке, практически втором центре нашего любимого города. Но пока только планы».

