Его каждый день вызывали к доске, а списывать было не у кого. Школа села Натальино выпустила единственного 9-классника

Ярослав был окружен вниманием и поддержкой учителей. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Уроки в девятом классе школы села Натальино Безенчукского района в этом году выглядели необычно. Представьте: звенит звонок, но вместо толпы болтающих учеников в кабинет заходит только один парень. Уверенно садится за парту, открывает учебники и жадно поглощает знания. Ярослав Шаульский оказался единственным учеником девятого класса в своей школе. В начале учебного года у него были одноклассники, но постепенно ряды редели. В результате выпускной парень встретил один. И встретил достойно: написал трогательное стихотворение о годах учебы и прочел его перед всей школой. Ярослав рассказал журналисту «КП-Самара» каково это – быть единственным выпускником.

Один за партой

Ярославу не у кого было списать домашнюю работу, а перемены не звучали для него грохотом десятков стульев. Он практически всегда учился один.

«Это пошло с первого класса. Потом к нему присоединился еще мальчик, после его забрали. Периодически кто-то появлялся, потом семьи переезжали, забирали детей. По большей части он учился один. Все девять лет», - рассказывает мама Ярослава Олеся.

Однако в девятый класс Ярослав шагнул плечом к плечу с одноклассниками. В первой четверти учились втроем. Но по том ребята ушли, и парень начал свой путь к предстоящим экзаменам в одиночку.

«Это было похоже на индивидуальное обучение. С одной стороны – очень удобно. Многое запоминается, никто не отвлекает», - вспоминает парень.

Но у медали две стороны. Все внимание учителей было приковано к Ярославу. К доске всегда выходил он, его домашняя работа не оставалась без внимания. И пустота, ведь в классе их только двое – ученик и учитель. Исключение составляли те уроки, которые можно было совместить с другими классами. Например, некоторые занятия Ярослав посещал вместе с семиклассниками.

«Ярославу приходилось на каждом уроке отвечать, показывать свои знания, выполнять домашние задания обязательно, потому что как это не проверить? И письменные, и устные задания. Он прекрасно справлялся, писал контрольные, решал тесты. И школу закончил замечательно – хорошистом», - рассказывает классный руководитель Ярослава Ольга Белова.

Мама Ярослава отмечает: ее сын всегда полагался сам на себя, сам готовился к экзаменам. Очень ответственный. Отлично ладит с людьми, у него хорошие отношения с учителями и учениками других классов, так что отсутствие одноклассников не сыграло никакой роли в его социализации. Хотя сам выпускник признается: иногда было одиноко.

«Мелькали мысли, что мне в классе как-то одиноко. Но, честно говоря, надолго они не задерживались. Всегда на помощь приходили учителя, не давали скучать, поддерживали меня», - поделился Ярослав.

«Вам всем спасибо. Я ушел. Один звонок, один был в классе»

Ярослав – парень многогранный. В нем успешно сочетается любовь к техническим знаниям и творческая натура. Он изучает программирование, а в свободное время пишет стихи. Одно из новых произведений выпускник посвятил тем, кто был с ним рядом в школьные годы – родителям и учителям.

«Спасибо вам, учителя,

За все терпенье и науку.

Я был неправ, бывало, да,

Но вы вели меня за руку.

Спасибо первой. Тем словам,

Что научили складно жить.

«Читай, пиши, старайся сам» —

Чтоб я умел и мог дружить.

Спасибо маме. За тетрадь,

За «молодец» и «не болей».

Ты — та, кто не ложилась спать,

Пока я не уснул в своей.

А вам, ребятки, дам совет:

Не бойтесь падать и вставать.

Звенит звонок. Вам ясный свет

Свою дорогу выбирать.

Вам всем спасибо. Я ушел.

Один звонок, один был в классе.

Вот все, что было, — хорошо.

И все, что было, — в моей власти».

Это стихотворение Ярослав прочел на своем последнем звонке. Он стоял один перед толпой, в строгом костюме и улыбкой на лице, читая трогательные строки. Все внимание было приковано к нему, только его одного вся школа провожала во взрослую жизнь. Теперь Ярослав намерен продолжить обучение – он будет поступать в колледж, чтобы получить специальность программиста.

«Он молодец, у него обязательно все получится. Я верю, что его ждет достойное будущее», - с улыбкой говорит «классная» мама Ольга Белова.