Команда Средневолжского НИИ по нефтепереработке стала призером городской Спартакиады

Сотрудники института много лет участвуют в соревнованиях и спортивных праздниках. Фото предоставлено АО «Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке»

Сотрудники Средневолжского научно-исследовательского института по нефтепереработке не только разрабатывают инновационные продукты и делают научные открытия, но и покоряют спортивные пьедесталы. В числе работников НИИ есть и опытные спортсмены, которым по плечу успешное участие в соревнованиях разного уровня. Например, в этом году в Спартакиаде среди работников муниципальных и государственных учреждений и организаций Новокуйбышевска представители НИИ стали призерами в двух видах спорта.

Ученые на Олимпе

Команда института уже много лет участвует в соревнованиях, спортивных корпоративных праздниках и фестивалях. Сотрудники выступают в разных дисциплинах. Среди них есть пловцы, легкоатлеты, лыжники, теннисисты, волейболисты и стрелки.

Многочисленные награды и грамоты от администрации Новокуйбышевска подтверждают волю к победе атлетов НИИ. Так, уже в этом году в городской Спартакиаде команда института заняла третье место в соревнованиях по дартсу. В стрельбе из электронного оружия серебряным призером в личном зачете стал начальник отдела метрологии и сервиса института Илья Занозин.

«Это были очень интересные дисциплины, в которых мы показали хорошие результаты, – поделился он. – Впереди еще много соревнований Спартакиады. Наших сотрудников не приходится уговаривать принимать участие в спортивных мероприятиях и многие сами проявляют инициативу. Спорт заряжает позитивом и помогает сплочению коллектива».

Успешные выступления и кубки на престижных турнирах не случайны. Это результат упорных тренировок и регулярных занятий спортом.

«Отдельное спасибо нашей профсоюзной организации, которая предоставляет возможность посещать бассейны и тренажерные залы, организует массовые катания на коньках в ледовом дворце «Роснефть-Арена». Кроме того, летние Дни здоровья с выездом на Волгу за много лет стали хорошей традицией», – добавил Илья.

Спорт для достижений

Специалист отдела организации закупок и МТО института Ольга Трошкина несколько лет участвует в соревнованиях, является многократным призером турниров. По ее словам, спорт способствует укреплению командного духа, позволяет сотрудникам лучше узнать друг друга, а общие переживания и стремления сближают коллег.

«Спорт помогает поддерживать хорошую физическую форму, дарит новые знакомства и положительные эмоции, – рассказала Ольга. – Своего будущего мужа я встретила именно в спортзале. Сейчас мы вместе с ним играем в волейбол».

Особенно ей запомнилось участие во всероссийском спортивном празднике «Роснефть ГТО» среди сотрудников организаций и предприятий компании, который ежегодно проходит в Москве.

«Меня поразил масштаб соревнований, достойный уровень организации и подготовки участников, ощущение праздника и причастности к важному делу. Мы получили большую мотивацию для дальнейшего развития и «золотые значки» ГТО, показав отличные результаты в беге, подтягиваниях, прыжках и стрельбе».

Дарья Гросул выступает на турнирах в нескольких видах спорта. Фото предоставлено АО «Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке»

«Мероприятие было организовано на высшем уровне: соревновались сотни спортсменов из разных городов России, в том числе наша команда. Мы поддерживали друг друга во всем и получили невероятные эмоции», – поделилась воспоминаниями еще одна участница корпоративного фестиваля ГТО, ведущий инженер-технолог Дарья Гросул.

В составе команды предприятия Дарья третий год подряд занимает призовые места в первенстве по пулевой стрельбе из пневматического оружия «Выстрел», хотя до прихода в институт не умела стрелять. Еще ее «конек» – это лыжные гонки, легкая атлетика и горнолыжный спорт: «Мы стараемся участвовать во всех соревнованиях и агитировать других сотрудников. В этом году планируем стартовать в забеге «Энергия жизни» и «Гонке героев»».

В спортивно-оздоровительном движении «Энергия жизни» компании «Роснефть» участвуют более 134 тысяч сотрудников. Нефтяники соревнуются в легкоатлетических и лыжных забегах, турнирах по ГТО, теннису, бадминтону, мини-футболу, шахматам, спортивному туризму, сноуборду. Ежегодно в компании проводят зимние и летние спортивные игры, которые объединяют тысячи спортсменов со всей России. Спортивные мероприятия популяризируют в коллективах здоровый образ жизни, укрепляют командный дух и являются важной частью корпоративных традиций.