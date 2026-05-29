Самокаты, падения из окон и отравления: Эксперты назвали главные опасности для детей в летние каникулы

Лето - это не только каникулы и отдых, но и время повышенной опасности для детей. Оставшись без постоянного контроля, школьники пренебрегают мерами предосторожности: делают селфи на рельсах, лезут в трансформаторные будки или катаются на самокатах по автодорогам. В медиацентре «КП» - Самара» эксперты дали рекомендации, как уберечь ребенка от трагедии.

Занятость и режим

Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева назвала основные виды происшествий с детьми в летний сезон. Среди них - выпадение из окон, ДТП, в том числе с участием самокатов, велосипедов, питбайков, гибель на воде и пожары.

- Сколько бы мы ни говорили про сетки, про держатели, про ручки - все равно случаются несчастные случаи, связанные с падением с высоты, - рассказала Юлия Николаева. - Отдельная боль - поведение детей на дороге. Количество ДТП с детьми возрастает. В школе мы учим детей соблюдать правила, а родители показывают иной пример: тащат ребенка через дорогу там, где нет перехода. Еще одна проблема - это уход детей из дома. К сожалению, статистика по таким происшествиям растет ежегодно.

Омбудсмен советует в летний период прежде всего сохранить режим дня ребенка. Сон, бодрствование, питание должны быть по привычному расписанию. По словам Николаевой, так у ребенка будет меньше стресса. Еще важно обеспечить школьнику занятость на протяжении всех каникул.

Как уберечь ребенка от ДТП

Особую тревогу у всех ведомств вызывает рост аварийности с участием несовершеннолетних в летний период. По словам заместителя начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Евгения Козлова, статистика ухудшается сразу по трем позициям: количество ДТП, число погибших и число раненых.

- Наиболее уязвимая категория - подростки 14 - 17 лет, - подчеркивает он. - Часто мы наблюдаем такую ситуацию: родитель захотел порадовать ребенка и приобрел ему транспортное средство - велосипед, моноколесо, электрический самокат или мопед. Но неизвестно, как подросток будет его эксплуатировать - ездить по специально отведенным местам или по проезжей части. И когда дети начинают гонять по дорогам - это, как правило, заканчивается плачевно.

Директор самарского областного Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Михаил Бухтояров отметил, что количество ДТП с детьми кратно выросло после появления сервисов по аренде самокатов.

- Нередки случаи, когда родители сами используют для перемещения самокаты и перевозят на них детей, нарушая правила, - добавил он. - Поэтому хотелось бы обратиться к общественности - не оставаться равнодушными к таким ситуациям.

Госавтоинспекция региона и центр по профилактике детского травматизма регулярно проводят акции для школьников, где им разъясняют правила безопасного вождения на всех видах транспорта.

Главное - достучаться до детей

Еще одно место повышенной опасности для детей и подростков - железная дорога. Заместитель начальника службы охраны труда и промышленной безопасности Куйбышевской железной дороги Алексей Березин на круглом столе в «КП» поделился статистикой. Он отметил положительную динамику: за пять лет общий травматизм снизился на 34%, а по итогам 2025 года - на 15%. Однако ситуация с детским травматизмом вызывает тревогу.

- В этом году было зафиксировано три случая травмирования детей на железнодорожных путях, - подчеркнул Березин. - К огромному сожалению, пострадали двое 16-летних подростков. Например, молодой человек снимал видео на камеру на железнодорожных путях и не заметил состав. Поэтому хочу сказать родителям: обращайте внимание на своих детей, с кем они дружат, в каких группах состоят и чем занимаются в свободное время.

Как отметил Березин, все случаи травмирования связаны с наездом подвижного состава.

Профилактическая работа ведется сразу по нескольким направлениям. Представители Куйбышевской ЖД рассылают письма в учебные заведения, проводят экскурсии для детей, выступают в СМИ. На железнодорожных путях проводится ремонт настилов, устанавливают предупреждающие дорожные знаки. Совместно с МВД проведено свыше тысячи рейдов.

- Мы создали плакаты, которые должны предупредить детей об опасности, - отметил представитель КбшЖД. - Распространяем их на спортивных мероприятиях, раздаем листовки и раскраски детям в поездках. Недавно сняли ролик с участием баскетбольного клуба «Самара», чтобы достучаться до детей и объяснить им всю опасность.

Березин напомнил базовые правила для детей: снимать наушники и капюшон при переходе путей. Он отметил важный факт: тормозной путь поезда составляет от 500 метров до километра. «Даже если машинист видит человека, физически остановиться быстрее невозможно», - предупредил он.

Опасное любопытство

Во время летних прогулок школьники любят исследовать территорию вокруг. Энергообъекты - подстанции, линии электропередачи, распределительные электрические щитки в подъездах - традиционно вызывают у детей любопытство. Однако они являются источниками опасности. О том, к каким страшным последствиям может привести излишнее любопытство и как предостеречь детей, рассказала начальник управления технического контроля и охраны труда АО «Самарская сетевая компания» Ольга Стулова. По словам эксперта, нередки случаи, когда дети могут раскрыть электрический щиток в подъезде, залезть на опору ЛЭП, чтобы посмотреть вид с нее или сделать селфи.

- Я считаю, что главную роль в обучении детей безопасности играют родители, - подчеркнула Стулова. - Простые ситуации на улице - лучший урок. Вот пример: «Папа пошел на рыбалку с ребенком, пришли к водоему. Отец объясняет: «Мы не можем здесь рыбачить, линия элетропередачи расположена слишком близко. При забрасывании удочка может коснуться проводов, а это смертельно опасно». У ребенка сразу отложится в голове, как делать нельзя.

Два раза в год - перед каникулами в мае и перед учебным годом в сентябре - специалисты «Самарской сетевой компании» проводят уроки электробезопасности в школах.

- Мы раздаем брошюры с картинками по электробезопасности, демонстрируем средства защиты при работе в электроустановках, показываем, как оказывать первую помощь, на тренажере «Гоша», - рассказала Ольга Стулова. - Детям это очень интересно, потому что все проходит в игровой форме.

В летний период дети часто остаются дома одни, поэтому нельзя забывать и о правилах безопасности при использовании электроприборов.

Сотрудники компании в начале учебного года дарят детям специальные книжечки-памятки. Помимо живых уроков «Самарская сетевая компания» выпускает мультфильмы, которые транслируют телеканалы, а также запустила таргетированную рекламу в соцсетях. Достаточно нажать на картинку - и получишь информацию с предупреждением. А чтобы правила запомнились, нужно регулярно повторять их и детям, и родителям.

Тепловой удар и отравления

Главный внештатный детский специалист по медицинской помощи в образовательных организациях Инна Шадрина назвала основные риски для здоровья детей в летний период. Среди них - инфекционные заболевания, травмы и отравления.

- Летом фиксируется рост случаев кишечных и энтеровирусных инфекций, - пояснила врач. - Главный метод профилактики - чистые руки и культура гигиены: нужно всегда напоминать детям, что нужно мыть овощи и фрукты перед употреблением, нельзя глотать воду при купании.

Заместитель главного врача по детству Самарской городской больницы №6 Сергей Боков среди самых частых летних обращений выделил укусы насекомых и тепловые удары. Врачи рекомендуют не забывать про головной убор и солнцезащитные средства.

- Также традиционно отмечается рост пищевых отравлений, - добавил Боков. - Хочу отметить, что в 99% случаев в этом виноваты сами родители. Например, семья выехала отдыхать на Волгу, с собой взяли кучу продуктов. Естественно, все это за день портится на солнце - и как результат случается отравление.

Особый акцент медики сделали на необходимости собрать аптечку в поездку и в детский лагерь. В ней обязательно должны быть болеутоляющие, антигистаминные и противодиарейные средства, а также препараты, которые ребенок принимает на постоянной основе.