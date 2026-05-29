Скоростные "Валдаи" с 1 июня будут ходить из Самары в Винновку и Ширяево / Фото: vk.com/volgatravel63

В Самарской области вовсю набирают обороты речные перевозки по Волге. Уже открыт ряд направлений. Рассказываем, куда можно будет отправиться на теплоходах из Самары летом 2026 года.

Расписание судов из Самары в Рождествено, Зольное, Гавриловой поляны на лето 2026

Из Самары речные суда уже курсируют до Рождествено, Гавриловой Поляны, Винновки, Зольного. Самое популярное направление – в село Рождествено. Ежегодно этой переправой в навигационный период пользуются около 360 тысяч пассажиров. Теплоходы ходят между Самарой и Рождествено ежедневно с шести часов утра до девяти часов вечера. Ряд рейсов выполняется с заходом на остров Проран. Стоимость поездки – 120 рублей.

От Октябрьского спуска до села также ходит грузопассажирский паром. Отправление из Самары ежедневно в 8:00, 11:00, 14:00, 18:00, из Рождествено – в 6:00, 9:30, 12:30 и 16:30.

Из Самары также можно добраться на теплоходе до Подгор и Гавриловой поляны. Суда ежедневно отправляются из областной столицы в 7:45, 15:00, 19:30. В обратном направлении – в 5:30, 10:05, 17:20.

Еще один востребованный маршрут – до села Зольное. В пути суда делают остановки в селах Ширяево, Богатырь, на Солнечной Поляне. Ежедневно они ходят из Самары в 8:30 и 18:30. Рейсы из Зольного – в 5:00, 14:00, 15:00.

В Винновку (с. Осиновка) теплоходы пока ходят только по пятницам, субботам и воскресеньям. Рейс всего один – в 8:15. С понедельника по четверг в 8:15 и ежедневно в 18:00 суда ходят до Шелехмети.

Скоростные суда из Самары в Ширяево и Винновку 2026: расписание, стоимость проезда

С 1 июня 2026 года в Самарской области стартуют скоростные речные перевозки. Суда на подводных крыльях «Валдай-45Р» начнут курсировать по двум направлениям: в село Ширяево и в село Винновка.

Из Самары в Ширяево суда ежедневно будут ходить в 9:00 и 18:30, с понедельника по четверг – в 14:00. С пятницы по воскресенье запланированы три рейса: 10:00, 16:00, 18:00. Время в пути составит 45 минут. В выходные до Ширяево будет курсировать дополнительный маршрут. Отправление - от поляны имени Фрунзе в 12:00 и 14:00. Время в пути составит 30 минут.

Из Самары в Винновку «Валдаи» будут ежедневно перевозить пассажиров в 11:30 и 16:00. Время в пути – 40 минут.

Стоимость проезда на скоростных судах для взрослых составляет 800 рублей, для детей – 550 рублей.

Речная переправа Самара - Сызрань 2026: расписание, когда начнет работать

С 1 июля 2026 года начнет работать новый речной маршрут Самара – Сызрань. Пассажиров будут перевозить на обновленном судне «Восход-08», которое рассчитано на 71 пассажира. Рейсы будут выполняться по выходным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал