В Самарской области вовсю набирают обороты речные перевозки по Волге. Уже открыт ряд направлений. Рассказываем, куда можно будет отправиться на теплоходах из Самары летом 2026 года.
Из Самары речные суда уже курсируют до Рождествено, Гавриловой Поляны, Винновки, Зольного. Самое популярное направление – в село Рождествено. Ежегодно этой переправой в навигационный период пользуются около 360 тысяч пассажиров. Теплоходы ходят между Самарой и Рождествено ежедневно с шести часов утра до девяти часов вечера. Ряд рейсов выполняется с заходом на остров Проран. Стоимость поездки – 120 рублей.
От Октябрьского спуска до села также ходит грузопассажирский паром. Отправление из Самары ежедневно в 8:00, 11:00, 14:00, 18:00, из Рождествено – в 6:00, 9:30, 12:30 и 16:30.
Из Самары также можно добраться на теплоходе до Подгор и Гавриловой поляны. Суда ежедневно отправляются из областной столицы в 7:45, 15:00, 19:30. В обратном направлении – в 5:30, 10:05, 17:20.
Еще один востребованный маршрут – до села Зольное. В пути суда делают остановки в селах Ширяево, Богатырь, на Солнечной Поляне. Ежедневно они ходят из Самары в 8:30 и 18:30. Рейсы из Зольного – в 5:00, 14:00, 15:00.
В Винновку (с. Осиновка) теплоходы пока ходят только по пятницам, субботам и воскресеньям. Рейс всего один – в 8:15. С понедельника по четверг в 8:15 и ежедневно в 18:00 суда ходят до Шелехмети.
С 1 июня 2026 года в Самарской области стартуют скоростные речные перевозки. Суда на подводных крыльях «Валдай-45Р» начнут курсировать по двум направлениям: в село Ширяево и в село Винновка.
Из Самары в Ширяево суда ежедневно будут ходить в 9:00 и 18:30, с понедельника по четверг – в 14:00. С пятницы по воскресенье запланированы три рейса: 10:00, 16:00, 18:00. Время в пути составит 45 минут. В выходные до Ширяево будет курсировать дополнительный маршрут. Отправление - от поляны имени Фрунзе в 12:00 и 14:00. Время в пути составит 30 минут.
Из Самары в Винновку «Валдаи» будут ежедневно перевозить пассажиров в 11:30 и 16:00. Время в пути – 40 минут.
Стоимость проезда на скоростных судах для взрослых составляет 800 рублей, для детей – 550 рублей.
С 1 июля 2026 года начнет работать новый речной маршрут Самара – Сызрань. Пассажиров будут перевозить на обновленном судне «Восход-08», которое рассчитано на 71 пассажира. Рейсы будут выполняться по выходным.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал