В День защиты детей самарцев ждет насыщенная программа.

Семейные чтения, викторины, спектакли и выставки – это и не только ждет ребят и их родителей в честь Международного дня защиты детей. Публикуем полную программу праздничных мероприятий в Самаре: куда сходить с детьми 1 июня 2026 года, чтобы весело и с пользой провести время.

День защиты детей в музеях Самары 1 июня 2026: программа

В День защиты детей можно будет бесплатно сходить в областные музеи. 1 июня все желающие смогут посетить основные экспозиции музея им. П.В. Алабина, музея Модерна, дома-музея В.И. Ленина, дома-музея М.В. Фрунзе, Археоцентра, Самарского областного художественного музея.

Часть из них подготовили праздничные программы. Юным посетителям предлагают принять участие в мастер-классах, экскурсиях и порисовать мелками на асфальте. Начало – в 10:00.

Большой праздник 1 июня ждет посетителей кинотеатра «Художественный». В программе: веселые игры и клоунада, музыкальный хит-парад, танцы, показ мультфильмов. Начало – в 11:00. Вход свободный.

1-5 июня в самарском филиале Третьяковской галереи стартует первая смена летних каникул, посвященная живописи. Она будет рассчитана на ребят 7-12 лет. В программе: творческие мастер-классы, беседы об искусстве, путешествия по Фабрике-кухне, подвижные игры на свежем воздухе и др.

День защиты детей в библиотеках Самары 1 июня 2026: программа

Свои программы ко Дню защиты детей подготовили и другие культурные учреждения Самары. К примеру, в областной детской библиотеке в 12:00 можно будет посетить творческую студию «Сказочные тени» и прочесть сказки народов России, поиграть в теневой театр. С 14:00 до 17:00 там пройдет лотерея-сюрприз, а в 16:00 – викторина. На 17:00 запланирована игра «Литературный крокодил».

Посетители Центральной городской библиотеки им. Крупской 1 июня смогут познакомиться с правилами здорового образа жизни и принять участие в литературной викторине, а также в других конкурсах и эстафетах. Начало – в 12:00.

Самарская городская библиотека № 11 в День защиты детей проведет литературно-творческий час «Пусть всегда будет солнце». Гостей ждут игры и викторины, посвященные лету, а также посещение книжной выставки.

Вечером 1 июня в Самаре включат праздничную подсветку на телебашне. Ее украсят яркими рисунками детей и надписью «1 июня – День защиты детей». Тематическое световое шоу можно будет наблюдать с момента наступления сумерек до 24:00.

Во вторник, 2 июня 2026 года, в честь Дня защиты детей в Самарском театре кукол покажут озорное музыкальное действо по сказке Шергина «Волшебное Кольцо».

