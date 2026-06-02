«Почему люди должны это слушать? Раздражает»: самарчанка обвинила пожарных в том, что их сирены мешают спать

Запись разговора сделал самарский пожарный и блогер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарский пожарный записал на видео конфликт с женщиной, которую раздражает шум сирен по ночам. Ролик конфликта набрало 5 миллионов просмотров. Жительница дома у пожарной части пожаловалась, что спецмашины мешают ей спать. Пожарный объяснил: едут на вызов, но женщина так ничего и не поняла. Корреспондент «КП-Самара» разузнала подробности истории.

«Вы так выезжаете, будто здесь никого нет»

В конце мая в соцсетях разлетелось видео, которое собрало миллионы просмотров. На кадрах — разговор женщины с пожарным. Она возмущена: спецмашины слишком громко сигналят, когда выезжают на вызовы. Мешает спать. Нервничает.

Видео набрало миллионы просмотров и десятки тысяч комментариев. Фото: соцсети

Пожарный пытается объяснить: часть стоит на этом месте с 1914 года, они выезжают на пожары, сигнал включают по закону, потому что машины не уступают дорогу. Женщина не слушает. Чтобы читатели оценили абсурдность происходящего, мы полностью расшифровали диалог.

— Сигналите много!

— В смысле «сигналим»?

— Ну, когда выезжаете.

— Так мы на пожар выезжаем.

— Нас это раздражает, этот шум.

— Это часть здесь стоит с 1914 года.

— Раздражает, понимаете? Вы так выезжаете, будто здесь никого нет. Людей нет. Вы так работаете. А люди должны это слушать, да?

— Ну, мы выезжаем и включаем, потому что мешают машины здесь.

— Меня раздражает, нервная вся уже.

— Ну можете письменно обратиться в Главное управление. Машины есть — сигналим. Машин нет — не сигналим.

— Ну вы в 11 вечера тоже можете выезжать!

— Мы и в два выезжали ночи сегодня, и в три. Девушка, вы поймите, у нас же служба. Понимаете?

— А мы должны слушать?

— Кому-то надо, чтобы мы быстрее приехали.

— Вам помочь надо, а не сигналить.

— Меняйте квартиру, место жительства.

— Ну здрасьте, ага.

— Мы часть не можем перенести отсюда.

Диалог бесполезный. Женщина так ничего и не поняла. Пожарный потом выложил продолжение: она спросила, обязательно ли включать сирену. Он ответил — да, закон, назвал номер статьи и ушел. Его ждало такси.

Кто снял видео

Позже выяснилось: запись сделал самарский пожарный и блогер Данияр Таргинов. Он снимает работу пожарных от первого лица — выезды, тушение, будни. Видео набирают сотни тысяч просмотров. Этот случай он записал случайно: только сменился с дежурства, уходил домой, увидел у дневального женщину, услышал ее речь и решил вмешаться.

На сайте «КП-Самара» вышло большое интервью с Данияром. Он рассказал о своей работе, о том, почему начал снимать блог.

«Спасибо вам, ребята»: что пишут в соцсетях

Видео завирусилось. В запрещенной соцсети у него 5 миллионов просмотров, 249 тысяч лайков и больше 21 тысячи комментариев. Люди благодарят пожарных, вспоминают свои истории и советуют женщине не тратить нервы.

«Какой вежливый пожарный, и какая тетя», — пишет Алла Р.

«Парень молодец, вежливо разговаривает. Но с такими женщинами бесполезно. Никакого понимания», — считает Оксана А.

«Странная она, эта женщина. Две недели назад рядом с моими друзьями горел дом. Мы пожарным воду носили, чтобы они хотя бы немного попить могли. Работа у них не легкая, — рассказывает Павел М.

«Я 15 лет жила напротив пожарной части. Мы радовались, если быстро машина возвращалась — думали, значит, не такой страшный пожар. А когда несколько машин выезжало, слезы наворачивались. Спасибо вам, ребята, уважение за ваш труд», — делится Наталья Бутенко.

«Если я в три ночи просыпаюсь от сигнала пожарной машины, первым делом молюсь, чтобы все были живы. Огромная благодарность вам, ребята, за вашу работу», — пишет другой интернет-пользователь.

«Спасибо огромное пожарным, скорым, газовой службе, МЧС и полицейским. Ребята, вы спасаете жизни. Вашим родителям — низкий поклон», — говорит Андрей О.

Некоторые советуют не тратить нервы на бесполезный диалог.

«Не стоит с такими людьми вообще какой-либо диалог вести. Только себе парень нервы потратил», — считает Владимир С.

«Раздражает — переезжай», — резюмирует Кристина Д.

Но нашелся и интернет-пользователь, который встал на сторону женщины.

«Добрые 99% комментирующих не жили рядом с постоянным источником шума. Женщина права. Сигналы надо включать по необходимости», — пишет Герман П.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал