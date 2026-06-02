Партия «Новые люди» подготовит программу развития Самарской области вместе с предпринимателями, медиками и журналистами

Фото: Партия «Новые люди»

В состав партийного Комитета по работе с инфлюенсерами вошли предприниматели, медики, журналисты, блогеры, представители креативных индустрий. Их совокупная аудитория - более 2,2 млн человек. Каждый день они освещают самые важные проблемы Самарской области и получают в комментариях тысячи жалоб и предложений. «Новые люди» соберут эти сведения, проанализируют их - и на основе этих данных будут готовить программу обновления региона.

- Каждый из нас получает информацию не только из официальных источников, но и от блогеров, лидеров мнений. Это люди, которые заслужили доверие подписчиков. Многие из них настоящие эксперты, которые готовы не просто освещать проблемы, но и помогать их решать. Поэтому мы решили создать комитет по работе с инфлюенсерами. Уверен, он позволит создавать законопроекты, которые принесут реальную пользу жителям, - отметил депутат Самарской Губернской Думы от партии «Новые люди» Роман Маркаров.

В ходе круглого стола участники встречи уже подготовили ряд инициатив, связанных с благоустройством Самары, предпринимательством, развитием системы образования и здравоохранения. Эти предложения станут отправной точкой для работы комитета «Новых людей».

Затем для участников круглого стола прошла экскурсия по Самарской Губернской Думе и её музею. Гости познакомились с историей регионального парламента, работой комитетов и механизмами принятия решений.

- Часто люди плохо представляют себе, как устроена законодательная работа. Поэтому важно оставаться открытыми, показывать нашу деятельность с помощью лидеров мнений. В этом случае у самарцев будет больше возможностей узнавать о тех региональных законопроектах, которые их напрямую касаются, и влиять на процесс обсуждения, - подчеркнул Роман Маркаров.