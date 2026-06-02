Каменный фундамент, обгоревший сруб и древние захоронения: что скрывает бывший завод клапанов в Самаре

В Самарской областной научной библиотеке обсудили итоги археологических работ на территории бывшего завода клапанов. Именно там предположительно скрываются фрагменты первой Самарской крепости, построенной в 1586 году. О том, что удалось обнаружить, с какими трудностями столкнулись ученые и почему дальнейшие раскопки стоят почти полмиллиарда рублей, рассказал научный сотрудник, археолог Виктор Цибин.

Крепость на месте снесенного завода

Работы велись в 2024 году в границах улиц Засекина, Кутякова и Водников. Эта земля принадлежит частному предприятию, которое и заказало проведение археологической экспертизы участка.

«В мае 2024 года мы приступили к проведению археологической разведки. После осмотра территории выяснилось, что после сноса завода в 2017 году отсюда никто не вывозил строительный бой и мусор, который остался после демонтажа корпусов. Наносной слой составлял от полутора до шести с половиной метров, это сплошной слой строительных отходов», - рассказал Виктор Цибин.

Территория оказалась завалена арматурой и кусками бетона, которые вручную не убрать. Тогда заказчик выделил технику. Чтобы расчистить участок для закладки котлованов, пришлось работать с экскаватором с восьми утра и до восьми вечера.

Таким образом было вырыто 46 котлованов для закладки в них археологических шурфов. Но из за сильного загрязнения земли мазутом, шурфы удалось заложить только в 23 местах. В остальных выкапывали грунт, складывали его на поверхности, ждали, когда выветрится, и только потом собирали находки, просеивая землю.

Что нашли

Всего учеными было обнаружено 1511 фрагментов керамики (от эпохи неолита до начала 20 века), 861 фрагмент костей животных (в том числе остатков рыбных костей осетровых пород), нательные крестики, стеклянные изделия, металлические гвозди. Также нашли остатки обгоревшего сруба и несколько человеческих захоронений. Одна из самых интересных находок - кирпичная кладка на извести.

«Закладывая шурф, мы попали на стену предполагаемого Казанского собора. Рядом с этой стеной нашли несколько захоронений», - говорит ученый.

Собор во имя Казанской иконы Божией Матери - одна из утраченных святынь Самары. Он был освящен в 1744 году и вобрал в себя более древний храм, существовавший еще при основании крепости. С 1787 по 1851 год собор выполнял роль главного городского, а после образования Самарской епархии утратил этот статус, но не народное почитание. В 1894 году приход торжественно отпраздновал 150-летие храма. В советское время церковь закрыли, приспособили под мастерские, а в 1950-е годы уничтожили.

По словам археолога, культурный слой в этом месте мощный. В одном из шурфов под четырьмя метрами мусора есть как минимум два метра культурного слоя – остатки керамической посуды и прочие находки. Шурф был рекультивирован из-за возможного обрушения стенок котлована.

Где же крепость?

Археологи выяснили, что культурный слой на территории бывшего завода клапанов распространяется неравномерно. От улицы Алексея Толстого в сторону Хлебной площади между улицами Кутякова и Григория Засекина культурный слой менее насыщенный, в основном это находки более позднего периода, которые относятся к XVIII–XX векам. Основной же слой уходит от улицы Толстого до Водников. Культурный слой уходит вдоль улицы Кутякова, прямо на границу забора, там, где должны быть захоронения и склепы.

Так же в одном из шурфов археологи нашли явные следы пожара. Как рассказал Виктор Цибин, там были обнаружены остатки обгоревшего сруба. В другом месте, где когда-то бушевал огонь, культурный слой оказался мощным. Керамика, кости, дерево - все лежало вперемешку и сверху было засыпано песком. Это совпадает с историческими данными, которые свидетельствуют, что крепость сгорела во время пожара в 1703 году.

«После проведения археологической разведки у нас сложилось твердое убеждение что схема расположения крепости, которую в свое время предложил краевед Емельян Гурьянов, менее соответствует действительности, чем схема, которую предлагает современный историк, краевед Виталий Иевлев. По его мнению, крепость была развернута иначе. Она уходит за территорию завода Клапанов через улицу Григория Засекина и продолжается на территории Мукомольного завода. Кстати там, еще несколько лет назад археологи Самарского Госуниверситета обнаружили три фрагмента бревен – сантиметров 30-40 в высоту и столько же в диаметре. Два из них стояли вертикально, впритык друг к другу, а одно завалилось рядом. Скорее всего, это был деревянный частокол, то есть остатки крепостной стены древней Самары. В шурфах так же был обнаружен мощный культурный слой со множеством археологических находок. Это фрагменты керамики, кости, стекло. Все это позволяет предварительно датировать исследованный культурный слой XVII - XVIII веками», - говорит Виктор.

По словам археолога, это дает подтверждение данным краеведа Ивлева о расположении Засекинской крепости. Крепость может уходить за пределы завода клапанов вдоль улицы Кутякова. Это городская земля и там никто не проводил археологических работ.

Полмиллиарда на раскопки

По подсчетам специалистов, полномасштабные раскопки могут стоить почти 500 миллионов рублей. По словам Цибина, владелец территории вроде бы задумывается о том, чтобы начать раскопки и двигаться дальше. Тем временем областная прокуратура пытается забрать участок в федеральную собственность, мотивируя это тем, что там расположен объект археологии. Хотя закон позволяет частным лицам владеть земельными участками, в которых находится объект археологии, с определенными ограничениями и условиями.

В конце 2025 года Самарский районный суд отказал в возвращении участка бывшего завода клапанов в федеральную собственность. Самарский областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил решение первой инстанции в силе.

«Будем надеяться на то, что все-таки будут проведены полномасштабные археологические раскопки на территории завода и город обретет свою крепость», - говорит ученый.

