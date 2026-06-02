На следующей неделе жителей Самарской области вновь ждут удлиненные выходные. Они продлятся целых три в связи с празднованием Дня России. Из-за праздника будет скорректирована работа электричек. Часть из них отменят, другие поменяют расписание. Рассказываем, как будут ходить электрички в Самаре в День России 11-14 июня 2026 года.

Расписание электричек в Самаре в День России 11-14 июня 2026 года

Изменения коснутся всех поездов. Накануне праздника, 11 июня 2026 года, электрички будут ходить по пятничному расписанию. 12 и 13 июня – по расписанию субботы, 14 июня – по воскресному расписанию. 15 июня поезда назначат по расписанию воскресенья.

Как будут работать электрички 11-14 июня 2026 года в Самаре

Поезд № 7006/7004/7002 Самара (отпр. 17.30) – Уфа (приб.00.58) будет перевозить пассажиров 11, 12, 13 и 14 июня. В понедельник, 15 июня, его отменят.

Поезд № 7001/7003/7005 Уфа (отпр. 06.50) – Самара (приб. 12.18) будет курсировать только 12, 13 и 14 июня. 11 и 15 июня он ходить не будет.

Поезд №6743/6741 Бузулук (отпр. 17.50) – Колтубанка – Самара (приб. 20.13) назначен на 11 и 14 июня. В остальные выходные дни, а также в рабочий понедельник 15 июня он будет отменен.

Электричка № 6744/6742 Самара (отпр. 07.09) – Колтубанка – Бузулук (приб. 11.28) также будет работать только два дня. Добраться на ней до Бузулука можно только 12 и 15 июня.

Поезда № 6735/6737 Бузулук (отпр. 06.00) – Колтубанка – Самара (приб. 08.26) и № 6738/6736 Самара (отпр. 15.50) – Колтубанка – Бузулук (приб. 20.15) будут курсировать только 12, 13 и 14 июня.

11 и 15 июня жители региона смогут доехать на поездах № 6745/6747 Бузулук (отпр. 06.00) – Колтубанка – Кинель (приб. 07.34) и № 6748/6746 Кинель (отпр. 16.40) – Колтубанка – Бузулук (приб. 20.15).

11 и 14 июня будет ходить поезд № 7590 Похвистнево (отпр.18.29) – Абдулино (приб. 20.57), 15 июня – поезд № 7595 Абдулино (отпр. 05.16) – Похвистнево (приб. 05.45).