Красноярск, Мадрид и подготовка к мундиалю: где и как проводят отпуск игроки «Крыльев Советов» и «Акрона»

Рассказываем, как отдыхают футболисты клубов Самарской области Фото: страницы героев публикации в соцсетях

Сезон 2025/26 Российской премьер-лиги завершился 17 мая. После этого несколько команд боролись за право выступать в элите российского футбола в стыковых матчах, а после вместе с остальными клубами отправились в заслуженный отпуск. «Крылья Советов» завершили сезон на 11 месте в турнирной таблице и отправились отдыхать после 17 мая. «Акрон» финишировал на 13 строчке, но сохранил право выступать в РПЛ, обыграв по сумме двух матчей «Ротор». Отпуск для тольяттинцев начался после 23 мая. Рассказываем, как отдыхают футболисты клубов Самарской области в межсезонье.

«Крылья Советов»

Голкипер Сергей Песьяков, полузащитник Максим Витюгов и реабилитолог «Крыльев Советов» Михаель Романов вместе с бывшим игроком самарской команды Александром Коваленко (который в прошедшем сезоне выступал за «Сочи») отправились в Красноярск. Это малая родина Витюгова и Романова. Ребята поделились совместными фотографиями на фоне завораживающей природы Сибири.

Песьяков, Витюгов и Романов в Красноярске Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Томас Галдамес с супругой, друзьями и братом Пабло (который играет за испанский «Бургос») проводят время в Испании – в Мадриде. Они выкладывают совместные фотографии и видео. Томас даже посетил одну из последних игр сезона Пабло. Также на совместном фото из ресторана был замечен бывший игрок «Крыльев Советов» - Бенхамин Гарре.

Галдамес с другом, братом и бывшем игроком «КС» Гарре Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Однако в отпуске от РПЛ отдыхают не все. Например, Кирилл Печенин и арендованный у ЦСКА Артем Шуманский недавно прибыли в расположение сборной Беларуси. 5 июня белорусы сыграют товарищеский матч с Сирией, а 9 июня с Буркина-Фасо.

«Акрон»

Защитник тольяттинского клуба Родриго Эсковаль после стыковых матчей и сохранения прописки отправился домой в Португалию, где проводит свободное время с семьей. В социальных сетях игрок делится кадрами с отпуска. Недавно Эсковаль выложил видео, как его племянник катается на детской площадке на велосипеде и подписал: «Мой Валентино России» (Валентино Росси – бывший итальянский мотогонщик, девятикратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в различных классах).

Большая часть игроков «Акрона» в отпуске продолжает играть в футбол. Голкипер Игнат Тереховский отправился в расположение молодежной сборной России. В июне у молодежки запланированы две товарищеские встречи с Ираком. Вместе с ним должен был отправиться Дмитрий Пестряков, однако полузащитник пропустит сборы из-за травмы.

Фернандес и Роча в расположении сборной Боливии Фото: страницы героев публикации в соцсетях

Роберто Фернандес и Йомар Роча проходят сборы со сборной Боливии. 7 июня боливийцы сыграют товарищеский матч с Шотландией. 10 июня встретятся с Алжиром.

Жилсон Беншимол готовится принять участие в Чемпионате мира 2026 года в составе сборной Кабо-Верде. В рамках подготовки к мундиалю 31 мая кабовердцы провели товарищескую игру со сборной Сербии. Команда Кабо-Верде одержала уверенную победу со счетом 3:0. Счет в матче открыл игрок «Краснодара» Кевин Ленини, а Жилсон Беншимол поставил точку, забив третий гол.

Беншимол забил сборной Сербии Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

7 июня Кабо-Верде проведет еще один товарищеский матч с Бермудскими островами. 15 июня для Кабо-Верде начнется Чемпионат мира. Напомним, кабовердцы попали в группу H с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией.