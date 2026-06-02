«Надо вам в Африке жить, Чунга-Чанга»: ненавистник татуировок ополчился на девушку-бариста в кофейне Тольятти

Мужчина устроил скандал в кофейне из-за внешнего вида девушки-бариста

В одной из кофеен Тольятти разгорелся конфликт между постоянным посетителем и сотрудником заведения. По словам владельца кофейни, мужчина редко делает заказы, однако регулярно приходит в кафе и позволяет себе замечания в адрес бариста. Со временем претензии к внешнему виду сотрудника стали настолько навязчивыми, что руководству пришлось вмешаться в ситуацию и встать на защиту своего работника. «КП-Самара» поговорила с хозяином заведения и выяснила, как развивался конфликт и чем закончилась эта история.

«Надо вам жить в Африке»

Поводом для общественного обсуждения стало видео, опубликованное в социальных сетях. На записи запечатлен посетитель кофейни, который в резкой форме высказывает управляющей заведения недовольство внешним видом молодой сотрудницы. Судя по кадрам, мужчина эмоционально критикует девушку-бариста и настаивает на своей позиции:

«У нас такого не было, если человек сидел в тюрьме, то закрывал татуировки, чтобы не было видно. Мне противно смотреть на это, почему такая заниженная самооценка у человека? И вы ее пускаете к работе! У вас тоже на шее татуировка!».

Во время разговора управляющая старалась спокойно объяснить посетителю, что татуировки являются одним из способов самовыражения и не несут в себе ничего предосудительного. Однако мужчина не согласился с такой точкой зрения. По словам очевидцев и судя по опубликованному видео, в ответ он начал высказывать собственные представления о внешнем виде людей, а также позволил себе некорректные сравнения и личные высказывания в адрес сотрудницы.

«Надо вам жить в Африке! Чунга-Чанга, где видно все. Я хочу наблюдать нормальный вид работников», – сказал мужчина.

В ситуацию вмешался и владелец кофейни, который заступился за свою сотрудницу. По его словам, при приеме на работу в первую очередь учитываются профессиональные качества человека, а также соблюдение всех санитарных требований. Он отметил, что сотрудники проходят необходимые осмотры и имеют медицинские книжки, а вопросы внешнего вида, в том числе наличие татуировок, являются личным выбором каждого человека. Владелец подчеркнул, что татуировки — это один из способов самовыражения, который не влияет на качество работы сотрудника.

«Мужчина постоянно приходит в заведение, он редко что-то покупает, но придирается к внешнему виду работников. Ему не нравятся татуировки и пирсинги. Мужчина называл девушку Чунга-Чанга и разговаривал с матом, угрожал Роспотребнадзором. Приходил и светил лазерной указкой в лицо сотрудницы, есть кадры на камере видеонаблюдения. После нашего с ним разговора он вновь возвращался, смотрел и молча уходил, ничего не покупал. Мы попросили через третьих лиц, чтобы он извинился перед девочками. Пока извинений не последовало. Заявление на мужчину писать не стали», – рассказал владелец кофейни журналисту «КП-Самара».

Видео набрало более 2 млн просмотров

Опубликованное видео вызвало широкий общественный резонанс. Ролик набрал более 2 млн просмотров и свыше 20 тысяч комментариев. Многие пользователи поддержали сотрудников кофейни и поблагодарили руководство заведения за то, что оно встало на защиту своего работника.

«Владельцы достойно защитили своих сотрудников, это называется – настоящие руководители! Мне срочно нужно название вашей кофейни, за кофе буду приходить только к вам», – написал один из комментаторов.

Интернет-пользователи также отметили выдержку девушки-бариста, которая во время конфликта сохраняла спокойствие и не отвечала на выпады посетителя грубостью. На одно из таких сообщений откликнулась и сама сотрудница.

«Все так и есть. Интересно, что бы он сказал на то, что я еще сама бью татуировки», – с юмором отвечает бариста.