Шорты разорваны, бедра в крови: огромный белый алабай напал на 12-летнюю девочку в Самарской области

Алабаи запугали местных жителей. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В поселке Луначарском Самарской области вот уже несколько лет огромные алабаи терроризируют жителей на улице Пролетарской. Регулярные нападения ранее заканчивались конфликтом с соседом, владельцем животных, но в мае 2026 года все изменилось. Один из псов напал на 12-летнюю девочку, столкнул ее с велосипеда и несколько раз прокусил ей ногу. Корреспондент «КП-Самара» пообщалась с матерью пострадавшей.

Ругаемся с соседом всей улицей

Наталья Г. опубликовала сообщение о нападении собак в социальных сетях. 21 мая белый алабай напал на ее дочь во время прогулки. Спустя почти две недели девочка все еще боится проходить мимо соседского участка, а с серьезными ранами пришлось ехать в ЦРБ.

«Началось все несколько лет назад. Сосед по нашей улице держит у себя во дворе двух собак породы алабай. То они у него появляются, то умирают, то он заводит новых, те пропадают. В общем, нескончаемый цикл. Важно понимать, что у него нет условий для содержания таких больших питомцев – нет высокого забора и вольера», - делится Наталья.

По словам соседей, собаки постоянно сбегают на «самовыгул»: они делают подкопы или зимой перепрыгивают через препятствия, залезая в чужие дворы.

«Зимой они уже пробирались к нам и напали на моего сына. Был разговор с соседом. Писали жалобы в комитет ветеринарии по Самарской области коллективно, но ничего не помогает».

Собаки не чувствуют своих габаритов. Фото: "КП-Самара"

В этот раз такие самостоятельные прогулки собак чуть не обернулись трагедией.

«21 мая в 14:00 мне позвонила соседка, я была на работе. Она сказала мне, что собаки опять вырвались, лучше запереть двери, чтобы не повторилось нападение. Дома была дочь, в 14:30 у нее должно было начаться занятие в художественной школе, я позвонила, но она, видимо, уже вышла».

Путь до художественной школы на велосипеде, по словам Натальи, занимает около 15 минут. Поэтому женщина готовилась встретить дочь или выехать за ней на машине. Но звонок соседа изменил планы.

«Сосед сказал, что дочь покусал алабай. Она была вся в крови, разорваны шорты, собака несколько раз прокусывала ногу в районе бедра и ягодицы. Дочь очень сильно испугалась. Я сразу поехала к ней».

Больница, хозяйственное мыло и стычка на улице

Наталья быстро приехала на место происшествия. Оказалось, сосед на машине смог отпугнуть собак.

«Когда я подъехала, на дороге валялся наш велосипед, а в мою сторону ехал сосед. У него на заднем сиденье была моя дочь. Как оказалось, он приехал домой со своим ребенком, увидел мою дочку, подумал, что она упала, решил помочь, а потом увидел собаку. Вы представляете, какой огромный пес, что к нему даже взрослые боятся подойти? Алабай услышал шум двигателя и убежал, тогда сосед помог моей дочери и посадил в салон».

Со слов дочери Натальи, она, как обычно, вышла на улицу, спокойно села на велосипед и проехала несколько участков. Уже потом она заметила бегущего пса. Испугавшись, девочка решила ускориться. Тогда-то пес и напал. Он схватил ее за левую ногу, опрокинул с велосипеда, разодрал шорты и оставил несколько глубоких ран.

Алабай напал на девочку. Фото: предоставлено "КП-Самара"

«Меня тоже кусала собака, но меньше. У алабая клыки гораздо больше. Раны были, как от удара ножом», - вспоминает Наталья.

Сразу после этого женщина с дочерью поехала в местный травмпункт, но в учреждении не оказалось нужных препаратов.

«Не было даже хозяйственного мыла. Нас направили в центральную больницу, но там не оказалось детского хирурга. Мы поехали домой, отмыть кровь, но возле ворот снова увидели собак. Дочка испугалась, у нее теперь сильный страх. Боялась отпускать меня на улицу, потому в дом мы прошмыгнули быстро».

В больнице пострадавшей девочке пришлось провести несколько дней после необходимых уколов. В это время владелец собак вышел на контакт.

«У ворот чуть не произошла стычка. Мой муж и сосед, помогший отпугнуть собак, были на эмоциях. Снова повторяли ему, что нужно правильно содержать животных, что случай уже не первый, но владелец собак чувствует себя безнаказанно».

Полиция и следственный комитет

Ранее жители поселка уже писали обращение в полицию и профильный комитет, но не получали ответа.

«Возможно, он заплатил штраф, но ничего существенного не произошло. Собаки так же разгуливают. Высокого забора нет, вольеров тоже. После происшествия владелец алабаев сказал моему мужу: «Ну хочешь, пристрели их». Как так можно?».

Только после происшествия местные жители смогли обратить внимание сотрудников правоохранительных органов на ситуацию.

«Общественник написал сообщение в следственный комитет. Мы сами не обращались, но мне позвонили. Сегодня вместе с дочерью ходили в отделение, будет медэкспертиза. Чем это закончится – непонятно».

По словам Натальи, создавать особых проблем для соседа не хочется. Животные – неплохие, но им нужен специализированный уход, высокие заборы, вольеры и общение с хозяином. Сейчас пострадавшая девочка продолжает бороться со своими страхами перед большими животными.

«Физически она чувствует себя лучше. Раны заживают. Но теперь дочь боится выйти на улицу и проходить мимо соседского участка с собаками. Сначала она открывает дверь и осматривается, только потом выходит».

«КП-Самара» продолжает следить за ситуацией.

