Археологи обнаружили в двух районах Самарской области древние валы и рвы / Фото: Самарский университет

Археологи обнаружили возможные следы противостояния войск Тимура и Тохтамыша в Самарской области. Они нашли в двух районах региона многокилометровые валы и рвы, которые могут быть связаны с битвой, ознаменовавшей, как считают историки, закат эпохи Золотой Орды. Подробнее — в материале «КП-Самара».

Битва Тимура и Тохтамыша

Знаменитое сражение между войсками среднеазиатского правителя Амира Тимура и хана Золотой Орды Тохтамыша произошло в конце XIV века. Предшествовали ему ряд набегов на владения Тимура. В июне 1391 года войско Тимура, которое насчитывало 200 тысяч человек, настигло отступавшего Тохтамыша на территории нынешней Самарской области. Битва вышла кровопролитной и страшной. Войско хана было разбито, а сам он сбежал. Спустя четыре года Тимур нанес Тохтамышу еще один сокрушительный удар, разгромив золотоордынцев на реке Терек.

Из письменных источников того времени следует, что сражение 1391 года произошло в местности Кундузча. Историки интерпретируют его как река Кондурча, длина которой составляет около 300 км. Точное место битвы неизвестно до сих пор. По мнению одних ученых, она произошла в междуречье Сока и Кондурчи, другие считают, что в районе села Старый Буян Красноярского района, а третьи — около села Кошки, которое в переводе с тюркского языка означает «стоянка пастухов, военный лагерь».

Следы оборонительных сооружений

Для поисков следов этого исторического события в 2023 году был запущен международный историко-археологический проект «Военный поход Амира Тимура в Дешт-и-Кыпчак в 1391 году». В него вошли ученые из Узбекистана и ряда регионов России: Татарстана, Башкирии, Самарской и Курганской областей.

Первые результаты уже есть. Ранее у слияния рек Кондурча и Сок в Красноярском районе было найдено масштабное сооружение в виде вала со рвом. Его общая протяженность составляет около 14 км. Теперь ученые провели археологическую разведу в урочище Кандабулакский лес в Сергиевском районе. В ходе нее они обнаружили древний оплывший земляной вал со рвом, чья длина достигает порядка 12 км. Не исключено, что эти валы и рвы были оборонительными сооружениями.

У села Кандабулак ученые нашли следы оборонительных сооружений протяженностью около 12 км / Фото: Самарский университет

«После обнаружения огромного вала со рвом в Красноярском районе у нас возникла версия, что это не единственный объект. Изучая карту местности, где могли проходить войска Амира Тимура и хана Тохтамыша, мы обратили внимание на село Кандабулак. «Кан» в переводе с татарского означает «кровь», а «булак» – «небольшая речка, ручей». Мы решили обследовать эту местность и наткнулись на остатки огромного вала со рвом», – рассказал руководитель научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета, директор НОЦ археологии и этнографии Волго-Уралья Сергей Зубов.

Большая часть сооружений расположена в лесном массиве, что затрудняет их обследование / Фото: Самарский университет

По его словам, большая часть сооружений расположена в лесном массиве. Это осложняет их обследование. Поэтому ученые используют лидарную съемку. Они проводят лазерное сканирование рельефа с помощью лидарной станции, установленной на БПЛА. Благодаря этой технологии можно моделировать и отображать рельеф с точностью до сантиметра. Ни листва, ни густая трава, ни кусты этому прибору не помеха. Цель — создать подробный топографический план сооружений с точными координатами.

«По ряду признаков мы связываем эти валы и рвы с военным походом Амира Тимура в 1391 году. Вполне возможно, что валы со рвами сооружались передовыми отрядами армии Амира Тимура для предотвращения ночных конных атак золотоордынских воинов», – сказал Сергей Зубов.

Сооружения обследуют с помощью лидарной станции, установленной на БПЛА / Фото: Самарский университет

Археологические раскопки

Теперь ученым нужно определить, кому принадлежали эти оборонительные сооружения: войскам Тохтамыша или Тимура. Для этого они проведут археологические раскопки. В планах — сделать разрез вала и рва. Это позволит узнать, когда они были созданы и каких размеров изначально были. Ведь за прошедшие века ров сильно затянуло землей. Он уже не такой глубокий, каким мог быть 635 лет назад.

«Будем также закладывать стратиграфические шурфы, чтобы найти культурный слой, оставшийся от армии того или иного полководца, и устанавливать принадлежность этих сооружений», – отметил Сергей Зубов.

Ученые планируют начать археологические раскопки во второй половине августа 2026 года.

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