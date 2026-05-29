Непогода не спешит уходить из Самарской области. В ближайшие дни в регионе вновь пройдут грозы и дожди. На улице будет тепло, но жары ждать не стоит. Рассказываем, какая погода будет в Самаре в выходные 30-31 мая 2026 года.

По информации Приволжского УГМС, в субботу, 30 мая, за окном будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди, возможна гроза. Температура воздуха составит +17…+22 градуса. Ветер будет слабым, неустойчивым.

В воскресенье, 31 мая, осадки сохранятся. Порывы юго-западного ветра усилятся до 7-12 м/с. Температурный фон по-прежнему останется в пределах +17…+22 градусов.

Метеорологи Gismeteo обещают другой прогноз. Судя по нему, самарцы смогут отдохнуть от дождей в субботу, 30 мая. За окном будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха составит +20 градусов.

В воскресенье, 31 мая, дожди вернутся с новой силой. Они начнутся ночью и продолжатся днем. Температура воздуха понизится до +19 градусов, утром ожидается гроза.

Похожий прогноз у синоптиков Яндекс Погоды. По данным сервиса, в субботу, 30 мая, жителей Самары ждет вполне благоприятный день. За окном будет пасмурно, но сухо. Температура воздуха составит +19 градусов.

В ночь на воскресенье, 31 мая, начнутся дожди. Они также сохранятся утром и днем, но осадки будут небольшими. Температура воздуха составит +18 градусов.