«Чтобы крутилось то, что без меня не крутилось»: Николай Королев посвятил энергоснабжению «КуйбышевАзота» более 55 лет

Под наставничеством ветерана успеха в профессии добились десятки молодых электриков. Фото «КуйбышевАзот»

В это воскресенье, 31 мая, страна отметит День Химика. Для Тольятти это больше, чем профессиональный праздник: заводы большой химии здесь дают не только рабочие места для тысяч людей, но и заботятся о благоустройстве города, комфортной среде для жизни. На «КуйбышевАзоте» трудятся специалисты своего дела самых разных профессий, от и водителей и слесарей до экологов, экономистов, технологов. И, конечно, электрики - современное производство немыслимо без людей, благодаря которым оборудование, работающее на электроэнергии, всегда в строю.

Мечта сбылась

Николай Королев родился и вырос в Узбекистане. С детства интересовался устройством игрушек, став постарше полюбил мастерить, рано научился управлять мотоциклом и разбираться в его устройстве. Особенно мальчишку интересовали электроника, электрика и… Россия. Закончив школу, Николай отправился к родственникам в Тольятти - найти свое место в жизни. С будущей профессией определился сразу: поступил в техническое училище №52 на электрика и окончил его с отличием. Уже спустя несколько дней, в августе 1969 года, через проходную Куйбышевского азотнотукового завода (КАТЗ - будущий «КуйбышевАзот») впервые прошел новоиспеченный электрослесарь. Первый рабочий день электриком - мечта сбылась! Искренний интерес к делу, творческий подход и стремление к самосовершенствованию (парень поступил в Тольяттинский политехнический институт, который в последствии успешно закончил) быстро сделали из недавнего «новенького» старшего мастера релейной защиты электроцеха, а потом и начальника смены. С КАТЗ Николай Королев ушел в армию, а вернулся уже на «КуйбышевАзот» - предприятие называлось иначе, но цели и коллектив оставались прежними.

- Всю жизнь я работаю здесь, - говорит Николай Королев. - Всегда интересно, всегда что-то новое, и забота о людях на высоте - от предприятия получил квартиру, для сына и дочки - детский сад.

Опыт дорогого стоит

К слову, в Тольятти Николай нашел не только дело всей жизни, но и встретил судьбу: в институте познакомился с Натальей - более полувека вместе! Выходить на пенсию ветеран не спешит: начальник смены цеха энергоснабжения принимает и распределяет

электричество по всему заводу. Работа ответственная и требующая умения принимать

нестандартные производственные и инженерные решения, а еще - проявлять инициативу. Кому виднее, где и как нужно модернизировать электрооборудование предприятия? Кстати, огромный опыт, уникальные знания и любовь к профессии Николай Викторович охотно передает молодежи. Под его наставничеством взяли высокий старт более двух десятков молодых электромонтеров, пятеро сейчас работают начальниками смен.

- Я с удовольствием учу молодых ребят, - признался ветеран. - Всему, что знаю сам, и в первую очередь - безопасной работе, ведь электрический ток не прощает ошибок. Многие из моих подопечных трудятся на разных должностях, некоторые - в других структурах, но и сейчас мы продолжаем общаться. Сам я, прежде чем допустить людей к работе на установке, трижды проверяю условия, в которых они будут трудиться.

Николай Викторович, по его признанию, - счастливый человек: детское хобби не только стало его работой, которую он знает как свои пять пальцев, но и продолжает оставаться главной страстью. И дома, и на даче заводчанин постоянно что-то электрифицирует, модернизирует - внедряет «умные» технологии собственной разработки. На участке, например, сделал собственную систему орошения - достаточно нажать одну кнопку, чтобы весь огород получил столько воды, сколько нужно.

Дети Николая Викторовича тоже нашли свое место в жизни, уже и четверо внуков почти взрослые. Сын Артем - связист международного уровня, с розетками и проводкой «на ты» - не даром сызмальства отец учил парня тонкостям своего дела. Дочь Ангелина в Москве, преподает английский язык.

- Не могу сказать, что жизнь была легкой, - признается Николай Королев. - Но на другую ее променять не хочу - не личную, не трудовую. Я благодарен судьбе, что она сложилась именно так, а не иначе!