«Ударил ногой охранника»: в тольяттинском ТЦ орудуют подростки, которые плюются и матерятся

В ТЦ «Аэрохолл» в Тольятти компания мальчишек на вид 12-13 лет терроризирует посетителей и охрану. Они плюются, матерятся, курят в туалетах, обзывают сотрудников и убегают. Последний инцидент — один из подростков несколько раз ударил охранника ногой. Корреспондент «КП-Самара» разобралась в ситуации.

«Ничего мне за это не будет»

В самарских пабликах разгорелся нешуточный скандал. Местная жительница опубликовала пост, в котором эмоционально описала поведение группы подростков, постоянно посещающих ТЦ «Аэрохолл». По ее словам, мальчишки ведут себя «до безобразия неприлично»: матерятся, плюются, курят в туалетах, обзывают охрану и убегают.

Но последний случай, по словам автора поста, вышел из ряда вон:

«Один подросток ударил несколько раз с ноги охрану. Убегая, говорил, что охрана не имеет права его трогать и ему ничего не будет за это. Надеюсь, родителям этих детей будет «приятно» посмотреть на этот пост!».

Что говорят жители

Пост вызвал бурную реакцию. Многие комментаторы узнали в описании тех самых мальчишек, которых сами видели в ТЦ:

«Я их лично там видела три раза толпой, при желании можно встретиться вечером в ТЦ «Аэрохолл». Их ни с кем не спутаешь».

«Я лично видела эту толпу на днях. При попытке сесть в лифт я резко передумала, увидев этих плохишей, ругающихся и плюющихся в лифте. Пошла по лестнице».

Другие комментаторы уверены: с подобным нужно что-то делать, иначе будет только хуже.

«Этих детей при желании можно так на место поставить, мало не покажется. Этим в первую очередь должны заниматься инспекторы ПДН совместно с участковым».

Другая жительница Тольятти поделилась похожей историей, но уже на футбольном поле.

«Вчера у меня муж пытался заставить таких же подростков убрать бутылку с футбольного поля, которую они бросили. Подошел к ним, попросил убрать. Тот, который кинул, начал толкать мужа и говорить: «Не бейте меня». Муж просто стоял. Вывод — сейчас дети чувствуют свою безнаказанность, им слово даже нельзя сказать».

Нашлись и те, кто призывает не нагнетать:

«Люди, что вы пишете, какие гадости, сколько яда. Это подростки-хулиганы, они всегда были. Надо начать с себя».

Реакция родителей и охранников

Автор поста рассказала, что после публикации ей в личные сообщения начала писать одна из мам. Женщина требовала удалить пост, утверждая, что ее сын «просто рядом стоял». Какой именно мальчик из компании ееребенок — не уточнила.

«Уважаемые родители! — обращается автор поста. — Такие публикации люди пишут не для того, чтобы поглумиться над вами и вашими детьми. Цель — рассказать об их недостойных поступках, потому что сейчас подростки чувствуют какую-то вседозволенность, крича о правах, но забывая об ответственности и достойном поведении. Скажу честно: позорят они не себя, а своих родителей».

Знающие люди в комментариях пояснили: юридически подростки не так уж и неуязвимы.

«Охрана может попросить задержаться до приезда полиции. Пинок в ногу можно зафиксировать как нападение. Тогда охранники уже имеют право задержать. Плюс использование мата в публичном месте — штраф родителям выпишут точно. Но пока не матерятся и не дерутся — действительно, ничего не поделаешь».

Редакция «КП-Самара» направила запрос в ГУ МВД по Самарской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Официального ответа на момент публикации не поступило.

Взгляд психолога: почему они так делают

Психолог Екатерина Тарасюк объясняет поведение подростков внутренней уязвимостью, которую они маскируют агрессией.

«По сути, это то же самое, что и другие случаи подростковой агрессии. Просто они выражают напряжение на тех, на кого могут выразить. Не самым хорошим способом, тем не менее, это все связано с их внутренней уязвимостью, которую они прикрывают агрессией. Все подростки нарциссичны. Они балансируют между грандиозностью и ничтожностью. Когда они в грандиозности, то приходят к ней через такие жесты, как: «Я могу позволить себе сейчас в торговом центре навести беспорядок, и ничего мне не будет». А потом отец дома скажет: «Ну ты и глупый!», — и подросток снова впадает в ощущение ничтожности. И снова пытается вернуть ощущение всемогущества и силы через демонстрацию агрессии».

Так что же с этим делать? Тем же свидетелям этих подростковых преступлений.

Прежде всего, по словам Екатерины Тарасюк, взрослым не стоит отвечать агрессией на агрессию. Унижение, крик и публичное «воспитание» только усиливают у подростка внутренний конфликт между ощущением ничтожности и потребностью доказать свою силу.

Гораздо важнее спокойно обозначить границы и последствия: объяснить, что это опасно, что за такие действия есть ответственность и что настоящую силу человек показывает не разрушением, а способностью выдерживать свои чувства и управлять ими. Подростку в этот момент нужно не напугать, а донести, что происходящее — не норма.

Психолог делится личным примером. Недавно она остановила драку около школы.

«Сначала взяла телефон и сказала, что вызываю полицию», — рассказывает Екатерина Тарасюк. — Потом забрала шапку у обидчика и вернула ребенку. И сразу пошла в школу к директору. Те дети видели, что я не просто пригрозила, я сделала несколько действий: позвонила, отобрала шапку и обратилась в компетентные органы — школу».

Она добавляет: в случае с ТЦ «Аэрохолл» важно понять, к кому обращаться. А вообще, как говорит психолог, впереди долгая и нудная работа с родителями.

