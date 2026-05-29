Невралгия, токсичное отравление или божественный промысел: ИИ озвучил версии того, что могло случиться с Зоей Карнауховой в январе 1956 года

По легенде Зоя окаменела на 128 дней фото: кадр из фильма "Чудо"

История о «стоянии Зои» уже много десятилетий остается одной из самых загадочных легенд Самарской области. Одни называют ее настоящим чудом и знаком свыше, другие - исключительно городской легендой или редким медицинским случаем. Но даже спустя годы вокруг той самой новогодней ночи продолжают рождаться все новые версии и догадки. Что на самом деле произошло в доме на улице Чкалова в Куйбышеве зимой 1956 года? Мог ли человек действительно «окаменеть» на несколько месяцев? Или за мистической историей скрывается вполне объяснимое с точки зрения науки явление? «КП-Самара» решила взглянуть на легенду с неожиданной стороны и узнать, что обо всем этом думает искусственный интеллект.

Легенда о стоянии Зои

В послевоенные годы по Куйбышеву, нынешней Самаре, поползла история, которую десятилетиями передавали шепотом. Ее называли «стоянием Зои». По легенде, зимой 1956 года в доме на улице Чкалова молодежь собралась на вечерние танцы. Среди гостей была Зоя Карнаухова. Она ждала своего жениха Николая, но тот все не приходил. Расстроенная девушка схватила икону Николая Угодника и бросила фразу, ставшую роковой:

«Раз Николай не идет, буду танцевать с Николаем Чудотворцем».

"Стояние Зои" изображено на иконе в однм из самарских храмов

Музыка заиграла снова. Девушка закружилась с иконой в руках, и в этот момент в комнате будто разорвалась сама реальность. Одни рассказывали о внезапном громе, хотя за окном стоял морозный ясный вечер. Другие вспоминали ослепительную вспышку света. А потом наступила мертвая тишина. Зоя застыла посреди комнаты.

Не упала. Не закричала. Просто окаменела с иконой, прижатой к груди. Говорили, что ее тело стало твердым, как камень, иглы ломались о кожу, врачи не могли сделать укол, а сердце едва слышно билось где-то в глубине неподвижного тела. Так она простояла 128 дней.

По легенде, дом быстро превратился в место паломничества. По ночам возле окон собирались люди, одни молились, другие пытались увидеть чудо своими глазами. Власти, по слухам, оцепляли улицу, милиция разгоняла толпы, а священников вызывали тайно, чтобы те читали молитвы над застывшей девушкой. Самое жуткое в этой истории – рассказы очевидцев о том, что по ночам из комнаты доносились глухие стоны:

«Земля горит! В грехах погибаем!».

7 января в дом пришел священник Дмитрий. Он отслужил молебен возле замершей, забрал образ из рук и сказал, что нужно ждать светлую Пасху. 6 мая 1956 года девушка ожила. После этого она якобы прожила всего три дня и умерла.

Точную судьбу Зои не знает никто. Одни утверждали, что она ушла в монастырь, другие, что вскоре умерла, а некоторые уверяли: никакой Зои вовсе не существовало, и вся история народный миф. Но даже сегодня в Самаре можно услышать, как старожилы произносят эти слова почти шепотом, будто боятся потревожить нечто, что все еще стоит в тишине старого дома.

Около дома возвели небольшую часовню и памятник Николаю Чудотворцу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Так как история вокруг Зои не утихает, мы решили узнать у искусственного интеллекта, по каким причинам девушка могла замереть на несколько месяцев, если бы подобная ситуация существовала в реальности. Среди возможных версий ИИ назвал редкое заболевание, связанное с нарушением обмена веществ, а также влияние экстремального стресса или неизвестного вируса.

Версия № 1. Кататонический ступор

Это психомоторное состояние, при котором человек почти полностью перестает двигаться и реагировать на окружающее, оставаясь при этом в сознании (не всегда полностью). Человек может долго лежать или стоять без движения, не отвечать на вопросы, не реагировать на боль, сохранять одну и ту же позу часами или дольше. Может выглядеть «застывшим» или «отключеным» от внешнего мира. Причинами такого ступора могут быть тяжелые депрессии, шизофрения и другие психозы, сильный стресс или психологическая травма. Иногда кататонический ступор могут вызвать тяжелые инфекции или метаболические нарушения.

Внешне кататонический ступор может выглядеть как «человек застыл на месте», что очень похоже на историю с Зоей. Именно поэтому его часто приводят как возможное научное объяснение подобных историй, хотя в реальности человек не может стоять неподвижно неделями без медицинской помощи.

Версия № 2. Диссоциативный (истерический) ступор

Это состояние, при котором психика как бы «отключает» поведение человека в ответ на сильный стресс или внутренний конфликт. Человек перестает говорить, почти или полностью не двигается, не реагирует на окружающих, может выглядеть «отсутствующим» или «застывшим». При этом важный момент – это не потеря сознания и не кома. Это функциональный «сбой» психики, при котором нормальные реакции подавляются. В основе лежит защитный механизм «диссоциация». Обычно – это реакция на сильнейший эмоциональный шок, внезапное чувство вины или стыда, травматическое событие, угрозу жизни или страх наказания, внутренний психологический конфликт (например, между убеждениями и поступком).

Если рассматривать, что у Зои был диссоциативный ступор, то девушка могла испытать эмоциональную напряженную ситуацию. Например, она могла с кем-то поссориться на мероприятии, или кто-то из присутствующих мог нарушить ее личные границы. Девушка могла почувствовать чувство вины из-за своего поступка, и в психике мог случиться «перелом», что вызвало у нее «ступор».

Важно отметить, что диссоциативный ступор может длиться от минуты до нескольких дней. Без медицинских вмешательств сложно поддерживать жизненную деятельность человека.

Версия № 3. Неврологические причины

Это состояния, при которых «замирание» или почти полная неподвижность возникают из-за нарушений работы мозга и нервной системы, а не психики. В контексте истории о Зое именно такие версии часто рассматривают как альтернативу мистике и слухам. Базальные ганглии отвечают за запуск движений, плавность моторики, контроль позы и мышечного тонуса. Они могут быть поражены инфекцией, воспалениями или опухолью. При этом человек чувствует скованность, ему трудно начать движение конечностей, присутствует заторможенность реакций.

Нельзя исключать, что у Зои могла быть эпилепсия, а не каждый приступ сопровождается судорогами. Во время приступа человек может быть внешне неподвижен, отсутствие нормальной реакции, взгляд «пустой» или фиксированный.

У Зои могло быть и редкое аутоиммунное заболевание - синдром ригидности. При нем тело становится крайне напряженным, движения ограничены, могут возникать «замирания».

Неврологические причины могут объяснить внешний эффект «замирания», но не масштаб и длительность легенды. Поэтому с научной точки зрения они скорее подходят как возможный старт реального события, которое затем было сильно преувеличено и мифологизировано.

Версия № 4.Токсические или метаболические нарушения

Токсические и метаболические нарушения - это еще одна группа причин, которые в теории могут вызывать состояния, внешне похожие на «замирание», ступор или резкое снижение реакции. В контексте легенды о «стоянии Зои» это не прямое объяснение, а скорее гипотетический медицинский сценарий, который мог бы дать старт необычному поведению человека.

Это состояние, при котором мозг перестает нормально работать из-за отравления (токсины, алкоголь, химические вещества) или резкого сбоя обмена веществ в организме (глюкоза, гормоны).

У девушки мог резко упасть сахар, при таком состоянии снижается реакция, вплоть до «замирания». При длительном отсутствии коррекции - кома или полная неподвижность. Зоя могла получить и сильное отравление, например, спиртными напитками. Нельзя отрицать, что на празднике мог быть алкоголь. Так как никто из присутствующих больше не впал в «ступор», то дело конкретно в человеке. Зоя могла употреблять сильные снотворные или депрессанты. Такой расклад в целом мог бы быть, и эффект алкоголя и таблеток может вызвать глубокую заторможенность с сохранением позы.

В легенде о «стоянии Зои» говорится, что прибывшие врачи не могли даже ввести иглу с лекарством в кожу девушки, настолько тело было напряжено. Искусственный интеллект объясняет причины такого явления.

Даже при состояниях, когда тело кажется крайне жестким и «каменным» (например, при трупном окоченении, тяжелой кататонии или выраженном мышечном спазме), игла в большинстве случаев все равно способна войти в кожу. Причина в том, что основное сопротивление в таких ситуациях создают мышцы, а не кожные покровы: эпидермис и дерма сохраняют свои физические свойства и не становятся непроницаемыми. Может лишь немного увеличиваться ощущение плотности тканей или сопротивления при введении иглы, особенно если мышцы под кожей сильно напряжены или ткани охлаждены и обезвожены, однако полного «блокирования» прокола не происходит. Представление о невозможности проколоть кожу обычно относится к мифологизированным или художественно усиленным описаниям, а не к реальным медицинским явлениям.

Никаких подтверждающих документов нет

Именно мистическая трактовка и ощущение необъяснимости являются одной из ключевых теорий, окружающих историю «стояния Зои». В мифологической интерпретации «стояние Зои» представляет собой типичный религиозный сюжет о сакральном наказании, в котором обычный вечер превращается в историю об «остановке жизни» из-за нарушения священного порядка.

Согласно легенде, девушка во время праздника взяла икону Николая Чудотворца и начала танцевать с ней, после чего внезапно застыла на месте, словно «окаменела», не способная ни двигаться, ни говорить. Это состояние интерпретировалось как чудесное вмешательство, нарушение почтения к святыне якобы привело к тому, что тело оказалось в состоянии неподвижности вне обычных законов природы. В рассказе особую роль играют церковнослужители и священники, которые пытались молиться и духовно воздействовать на происходящее.

Для верующих легенда о Зое стала настоящим чудом

История о так называемом «Зоином стоянии» часто пересказывается как мистическое событие, однако важно учитывать, что она относится скорее к городским легендам и не имеет официального документального подтверждения в исторических источниках. Сегодня у дома, где, по легенде, происходили эти события, установлен памятник святителю Николаю: в одной руке он держит Евангелие, а другой совершает благословляющий жест, что символически подчеркивает религиозное осмысление этой истории в народной традиции.