Нашествие комаров обошло Самарскую область. Биолог Кузовенко объяснил почему

В конце мая жители Подмосковья, Рязанской, Свердловской областей, Башкирии и других регионов бьют тревогу — комары атакуют с невиданной силой. Корреспондент «КП-Самара» связалась с самарским биологом Александром Кузовенко и выяснила, грозит ли такое же бедствие нашему региону, где живут городские комары и стоит ли травить насекомых на своем участке.

Полчища за полмесяца до лета

Май 2026 года выдался «комариным». По информации из сети, аномальное нашествие комаров зафиксировано сразу в нескольких регионах России — Московской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, а также в Башкирии, Кабардино-Балкарии и Астраханской области. Очевидцы делятся кадрами, где насекомые буквально застилают небо.

Пока жители соседних регионов отбиваются от кровососов, в Самарской области ситуация остается спокойной. Комары у нас, конечно, есть, но говорить о «нашествии» пока не приходится.

Комаров больше в… городе

Биолог Александр Кузовенко, заместитель директора Самарского зоопарка, кандидат биологических наук, подтверждает: массового выплода комаров в нашем регионе сейчас нет.

«В этом году я видел в нашей области, наверное, четыре-пять комаров всего, хотя езжу много. И больше всего мы видели их в городе», — рассказал он.

Многие самарцы удивляются: рядом нет ни реки, ни озера, а комары в городе есть. Биолог объясняет: это те же самые комары — в основном комар-пискун (Culexpipiens), — просто в городе они находят другие места для размножения.

«Те комары, которых мы видим в городах, развиваются не в естественных водоемах, а в подвалах домов, — рассказывает эксперт. «Поэтому их численность никак не связана с тем, что происходит на реках и озерах. Это локальная история».

То есть те единичные особи, которые уже начали попадаться на глаза самарцам, скорее всего, вывелись где-то рядом — в подвале, подъезде или затопленном техпомещении.

Весна выдалась неблагоприятной

Почему в одних регионах комаров много, а у нас нет? Эксперт объясняет это просто: всему виной локальные условия.

«У насекомых бывают волны численности. Развитие беспозвоночных напрямую связано с температурой и влажностью. В том месте, где комаров стали замечать, для них просто сложились благоприятные условия, не более того».

А вот весна в Самарской области для насекомых, по словам биолога, выдалась неблагоприятной.

«В этом году можно увидеть значительно меньшее количество любых видов насекомых, особенно тех, которые выходят ранней весной. А вот летом посмотрим, что будет. Сложно сказать, какие дальше будут условия. Предугадать нельзя».

Если волна комаров все же дойдет до нашего региона, рискованнее всего будет в поймах рек.

«Наиболее благоприятные места для комаров в Самарской области – везде, где есть поймы рек».

Обработка участка — «за» и «против»

Многие дачники уже сейчас бегут в магазины за средствами от насекомых. Но к этому эксперт призывает подходить с умом.

«Обработка участка – это тоже ряд факторов. Как обработали? В какое время? Не смыл ли дождь средство через час? Для того чтобы спокойнее находиться на своем участке и хотя бы снизить вероятность встречи с клещами, наверное, это имеет смысл».

Но у этого метода есть серьезный минус.

«Надо понимать, что кроме так называемых вредных или неприятных для человека беспозвоночных, будет гибнуть большое количество нейтральных и даже полезных видов, к примеру божьих коровок. Любое применение химии, любых пестицидов влияет на природу негативно».

Сам Александр Кузовенко признался: «Я считаю, что вообще все это можно потерпеть. Последние несколько лет даже сам себя не обрызгиваю».

Самарской области массовое нашествие комаров пока не грозит. Наши кровососы ведут себя в пределах нормы, их просто нет в том количестве, чтобы говорить о бедствии. А паника в соцсетях касается других регионов, где для комаров сложились идеальные условия.

Но если лето будет дождливым и жарким, а в поймах наших рек (Сок, Самара, Большой Кинель) появится много стоячей воды, ситуация может измениться. А пока можно выдохнуть.

