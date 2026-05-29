Топят в лужах, кидают в мусорку, сбрасывают с моста: новый подростковый тренд с самокатами добрался до Самары

По соцсетям разлетаются видео, где подростки с хохотом топят арендованные самокаты в грязных лужах, засовывают в мусорные баки и сбрасывают с мостов на оживленные трассы. В Екатеринбурге дошло до того, что самокат приземлился на крышу автобуса. В Самаре и Тольятти тоже есть свои «герои» — достаточно посмотреть, в каком состоянии иногда оставляют технику на улицах. Корреспондент «КП-Самара» разобралась, откуда взялся этот странный тренд и что движет юными вандалами.

Снимают видео и выкладывают в сеть

Тренд, о котором говорят родители, полиция и сервисы кикшеринга, набирает обороты по всей стране. Суть проста и абсурдна: подростки берут в аренду электросамокат, а затем засовывают его в грязь, бросают в лужи, топят в водоемах или сбрасывают в канализационные люки. Процесс снимают на телефон и выкладывают в соцсети под одобрительные комментарии таких же «шутников».

На улицах города встречаются «лежачие» самокаты. Фото: Александра Пашковская

В Самарской области пока громких инцидентов с тотальным уничтожением самокатов не зафиксировано, но местные подростки тоже подхватили «моду».

Скинули самокат на автобус и убежали

В Екатеринбурге подростки переходят все границы. 11 апреля 2026 года группа парней скинула самокат с пешеходного моста прямо на оживленную трассу. Двухколесный транспорт приземлился на крышу автобуса. Видео инцидента опубликовали в сети, рассказывает «КП-Екатеринбург».

На кадрах видно: подростки около двух минут катаются по мосту, словно выбирая момент. Прямо перед тем, как подъехал автобус, они отъезжают на противоположную сторону, оставляя одного парня, чтобы тот скинул самокат. Тот разбегается и бросает его вниз с высоты нескольких метров. После этого вся компания убегает.

Самокат был не электронный, а трюковой, но суть от этого не меняется. Остановился ли водитель автобуса, получил ли транспорт повреждения — неизвестно. Но сам поступок говорит о многом. Это уже не просто хулиганство, а реальная угроза для жизни и здоровья людей.

Новая разметка не помогла, самокаты оказываются в мусорке

Жители Самары и Тольятти делятся фотографиями, которые говорят сами за себя. На одном из снимков, присланных читателями «КП-Самара», арендованные самокаты просто брошены прямо на стоянке. Они повалены на бок. На другом фото — самокат, оставленный на бордюре так, что он наполовину торчит на дорогу. Это не просто неудобство для прохожих, а реальная опасность для автомобилистов: в темное время суток такой «сюрприз» легко не заметить и наехать на него.

Недавно в городе появились разметки парковки специально для самокатов. Но пока они пустуют. Фото: соцсети

Третий снимок вызывает еще больше вопросов: самокат засунут в мусорный бак.

«Я каждый день хожу по центру Самары и постоянно вижу самокаты в таком состоянии, что непонятно — их просто бросили или специально испортили», — пишет одна из местных жительниц.

В Тольятти ситуация похожая. Пользователи соцсетей жалуются на молодых людей, которые небрежно оставляют самокаты где попало, перегораживая тротуары и газоны. Молодая мать пожаловалась в соцсети, что самокаты оставляют посередине бордюра, чтобы его объехать - приходится выезжать с коляской на проезжую часть.

Жители жалуются на неудобства, пользователи аренды самокатов оставляют транспорт где попадется. Фото: соцсети

Недавно в Самаре, кстати, сделали специальную разметку для парковки самокатов. В администрации надеются, что это упорядочит движение и хранение техники. Но судя по фотографиям, которые присылают читатели, проблема пока не решена. Самокаты по-прежнему оказываются на проезжей части, на бордюрах и в мусорках — вне зависимости от того, есть разметка или нет.

Мнение психолога

На первый взгляд, логики ноль. Человек платит деньги, чтобы взять самокат, а потом его же бросает в грязь. Психолог Екатерина Тарасюк в беседе с «КП-Самара» объясняет: дело не в логике, а в психологии. И главная причина — не вседозволенность, а внутренняя уязвимость.

«У подростков сейчас время становления своей идентичности. Они уже отделились от родителей, не хотят быть такими, как они, и объединяются с другими подростками. А внутри есть ощущение собственной уязвимости. Ты уже вроде не хочешь быть зависимым от родителей, но зависишь от них — деньгами, временем. Копится агрессия», — говорит психолог.

По словам Екатерины Тарасюк, это напряжение некуда выплеснуть. Родителям нельзя — наругают. Учителям нельзя — пожалуются. И тогда подростки выбирают объект, который символизирует чужие правила.

В соцсетях встречаются самые неожиданные места «парковки». Кто-то умудрился затолкать самокат в мусорный бак. Фото: соцсети

«Самокаты принадлежат кому-то, и пользоваться ими нужно по множеству правил. Это обезличенный объект, которому не больно. Это не другой человек. Но при этом самокат — символ условной власти и правил. Подростки таким образом выражают свою агрессию, снимают напряжение. Родителей же не испачкаешь, а самокат можно».

Лайки, одобрение и чувство контроля

Когда подростки объединяются и выкладывают фото или видео в сеть, они получают дополнительный бонус — одобрение не от родителей, а от тех, чье мнение для них сейчас важнее.

«Они еще за это получают лайки, — объясняет психолог. — Напряжение возвращается удовольствием. Таким образом они возвращают себе чувство контроля».

Что делать, если вы стали свидетелем

Психолог дает конкретные рекомендации для тех, кто увидел, как подростки портят самокаты.

«Прохожим стоит оценить ситуацию, так как они могут стать объектом агрессии. Но отойти и позвонить в службы можно. Сообщить владельцам самокатов. Если людей рядом немного, можно сказать подросткам, что у их действий есть последствия, а свою агрессию можно выплескивать в спорт».

Что делать родителям

Главное, по мнению психолога, — не молчать и не оправдывать детей.

«Родителям нужно объяснять своим детям границы допустимого: за такие действия могут привлечь к ответственности — включая административную и материальную. Дома тоже должны наступать санкции, которые наши родители так не любят сейчас применять. Но чтобы ребенок вырос человеком, его воспитывать надо, а не по головке гладить».

Екатерина Тарасюк советует родителям не требовать извинений на месте, а дать ребенку время подумать.

«Не работает — объяснять и вынуждать. Можно спросить: «Зачем вы это сделали? Чего добились?» Запретами и криками ничего не добиться. Нужно четко проговорить последствия — и отойти. Родителям надо учиться взаимодействовать с детьми. Если агрессия выплескивается так ярко, скорее всего, дома есть пример для подражания».