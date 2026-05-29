Очищал город, потому что «не переносил пьяных». Бродяга-старьевщик стал серийным убийцей и ушел от срока

Знакомые отмечали, что взгляд у Кузнецова был стеклянный.

Зима 2007-2008 годов в Самаре выдалась жуткой. Люди боялись выходить на улицы по вечерам, а жены просили мужей возвращаться с работы как можно скорее и не общаться со случайными прохожими. Ужас на Самарский и Куйбышевский районы города навела череда загадочных исчезновений. За три месяца пропали шестеро мужчин среднего и пожилого возраста. Сценарий один: люди выходили с работы или задерживались в магазинах и барах, после чего бесследно исчезали. Родные обращались в полицию, но тщетно: мужчины, казалось, пропали без следа. Позднее их тела найдут в лесополосе «Волгаря», а след выведет оперативников на 34-летнего Сергея Кузнецова. Его окрестят «кряжским чистильщиком» - на суде он признается, что убивал выпивших мужчин, поскольку «патологически не выносит пьяных». Разбираемся в подробностях дела самого тихого маньяка Самары.

Бродяга с помойки

Сергей Кузнецов родился в Куйбышеве в 1974 году. Семья была обычной – мама, папа, старший брат. Но сам Сергея с детства был странным, знакомые замечали у мальчишки психические отклонения. Старший сын Кузнецовых от младшего ушел не далеко. Именно с ним Сергей пошел на первое преступление.

Когда Кузнецову было 14 лет, он вместе с братом напал на водителя такси. Парня поставили на учет в психоневрологическом диспансере. После этого Сергей сдерживал свою ярость, но недолго. В 1992 году он предпринял попытку убийства, после чего уехал лечиться в психбольницу.

После прохождения лечения Кузнецов вернулся домой. Он не работал, а психические отклонения никуда не делись. За ним заметили страсть к патологическому накопительству. Сергей гулял с клетчатой сумкой по помойкам и тащил оттуда всякий хлам: старые вещи, стеклянные бутылки. На вид – тихий парень, помешанный старьевщик. Однако знакомые признавались: даже взгляд у него был жуткий, стеклянный.

След пропавшего пенсионера

В ноябре 2007 года в Самаре пропал пенсионер Александр Орешкин. В последний раз его видели у речного вокзала. Там след мужчины терялся. Поиски мужчины затягивались, но все решил случай.

Пропавший пенсионер Орешкин.

После исчезновения Орешкина подруга Сергея Кузнецова Ольга Табачкова получила от него в подарок телефон с установленной сим-картой. В один день раздался звонок. На том конце провода Табачкова услышала женский голос. Как оказалась, звонила супруга одного из пропавших ранее мужчин, а сим-карта в телефоне принадлежала ее мужу. Оперативники вышли на след Табачковой, а она, в свою очередь, вывела их на Кузнецова.

Ольга жила вместе с Кузнецовым и еще одной девушкой, Марией Тареевой, в поселке Кирзавод. По словам Табачковой, он часто приносил домой мужские куртки, штаны и другие предметы одежды, паспорта, наручные часы, телефоны. Часть вещей была в крови. Однажды Ольга поинтересовалась, где он берет вещи, на что Кузнецов заявил: «С людей снимаю!». Больше вопросов она не задавала.

Ольга Табачкова вела маргинальный образ жизни.

Вскоре оперативники узнали шокирующую правду: оказалось, что Кузнецов взял на себя роль своего рода «судьи» для пьяных людей. Его жертвами стали шестеро мужчин. Шесть случайных прохожих, которым не удалось пережить встречу с бродягой-старьевщиком.

Шесть тел и один выживший

Схема была обычной: Сергей встречал на улице пьяного человека, предлагал выпить вместе. Он подмешивал в бутылки жертв нейролептик со снотворным эффектом. Мужчины под воздействием губительного коктейля теряли сознание в течение 20-30 минут. Кузнецов, будучи достаточно крепким парнем, доводил их до лесополосы у Волгаря. Там он раздевал жертв и убивал: одних душил, других оставлял замерзать на морозе.

Первую попытку убийства Кузнецов предпринял еще в сентябре 2007 года. Тогда он познакомился с Игорем Петровым, который отдыхал в баре. Мужчина как раз выпил и решил выйти покурить. В этот момент к нему подошел Кузнецов.

«Он попросил денег, я дал. Сергей сходил в бар, потом зашел домой и вернулся с клетчатой сумкой. Он дал мне бутылку пива. Сказал, что взял дома деньги и хочет отблагодарить за щедрость. Бутылка была открыта», - вспоминал потом Петров.

Когда бутылка опустела примерно наполовину, Петров отключился. Что было дальше он не помнил – очнулся уже в больнице. Как оказалось, мужчину случайно нашла пенсионерка. Он лежал в кустах раздетый до трусов. Спина была в царапинах, а за нижнее белье зацепились листья, словно его кто-то волочил по земле. Петров получил сильнейшее отравление.

В первый раз Кузнецову не повезло – жертва выжила. Судя по всему, он надеялся на ночные холода, но относительно теплые сентябрьские ночи спасли Петрову жизнь.

Зато другим повезло меньше. Пропавший Александр Орешкин встретил Кузнецова у речного вокзала, там мужчину видели в последний раз. Они вместе выпили, а потом Сергей предложил продолжить гулянку подальше от досужих глаз. Новые знакомые доехали на общественном транспорте до «Волгаря». Финал этой встречи уже известен.

Лесополосу у совхоза «Волгарь» Кузнецов превратил в свое личное кладбище. Именно там позднее нашли тела других пятерых пропавших мужчин.

Бункер с уликами

Интересную деталь рассказала следователем Мария Тареева. Она сообщила, что в поселке Купино Безенчукского района у Кузнецова есть квартира и гараж. Жилье называли бункером, потому что окна и двери в нем были заколочены кусками железа. Местные жители жаловались на зловонный запах, который шел из помещения. Они боялись, что там могут быть тела, но их там не оказалось.

Внутри оперативники обнаружили десятки мобильных телефонов, паспорта, сложенные мужские вещи, а также пенсионные удостоверения нескольких человек, которые числились пропавшими без вести в период с 2005 по 2007 годы. Целая коллекция трофеев.

Кузнецову грозил пожизненный срок в случае, если экспертиза признает его вменяемым.

Так выглядело жилище Кузнецова - он буквально превратил его в свалку.

«Кряжский чистильщик»

Во время суда, который стартовал в мае 2009 года, Сергей долго отрицал свою вину. Вел себя отстраненно, отвечал невпопад. Заявлял, что нашел вещи пропавших людей на помойках. Но позднее сдался под тяжестью улик и показаний свидетелей. Многих интересовал мотив убийств, ведь добыча Кузнецова, по сути, была мизерной – дешевые телефоны и пара сотен рублей. Правда оказалась жуткой: Сергею был важен сам процесс. Он заявил, что просто «патологически не выносит пьяных». В своих нездоровых фантазиях Кузнецов представлял себя неким чистильщиком, который избавляет город от нетрезвых прохожих.

На допросах убийца отрицал вину. Фото: скриншот видео.

Первая судебно-психиатрическая экспертиза была проведена в Казани. По ее результатам Кузнецов был признан вменяемым, ему грозил пожизненный срок. Однако сомнения оставались, поэтому убийцу проверили повторно, на этот раз в институте Сербского в Москве. Столичные психиатры два года наблюдали за ним, прежде чем вынесли вердикт: параноидная шизофрения. Кузнецова признали невменяемым и недееспособным, направив на принудительное лечение. Там он находится по сей день.

Самарцы, помнящие ужасные события прошлых лет, задаются вопросом: может ли Кузнецов покинуть клинику после завершения лечения? Теоретически – да. Но процедура довольно сложная, поскольку пациент находится под надзором психиатров не по своей воле, а принудительно. Вопрос о том, опасен человек или нет, психиатрическая комиссия рассматривает ежегодно. И пока результаты не в пользу Кузнецова.

