В Самаре открылся центр женского здоровья и репродукции федерального уровня

Клиника Фомина в Самаре уже открыла свои двери для пациентов Фото: Александра НИКОЛЬСКАЯ.

В середине 2026 года на улице Полевой в Самаре начала работу новая клиника, специализирующаяся на женском здоровье и репродуктологии. Это 29-й медицинский центр федеральной сети «Клиника Фомина», которая сегодня работает в 19 регионах России.

Торжественное открытие собрало представителей медицинского сообщества, инфлюэнсеров и журналистов. Гостей ждали фотозона, памятные сувениры и фуршет. Кульминацией стало перерезание красной ленточки и торжественное вручение символического ключа главному врачу клиники Ольге Дыгас.

На церемонии открытия перерезали ленточку и вручили символический ключ главному врачу клиники Ольге Дыгас Фото: Александра НИКОЛЬСКАЯ.

Как отметили представители медицинского учреждения, новый центр ориентирован на комплексное решение вопросов репродукции. Основной упор сделан на решение проблем женского здоровья. В клинике доступны экспертные консультации гинекологов и репродуктологов, комплексная диагностика и лечение бесплодия, планирование и ведение беременности, а также мужское обследование (андрология). В основе работы - принципы доказательной медицины и интеграция IT-разработок, которые помогают исключать врачебные ошибки.

Основатель и руководитель сети, врач-акушер-гинеколог Дмитрий Фомин, подчеркнул, что в этом году появятся 16 новых медицинских центров сети и Самара входит в топ-10 стратегически важных регионов присутствия. Он также добавил, что появление клиники может стать для некоторых семей решающим фактором при переезде в регион, как это уже было в Сочи.

«Открытие 29-й по счету клиники - это успех огромного количества людей, которые идут со мной уже 14 лет, - добавил Дмитрий Фомин. - Самара - конкурентный регион, но нам есть что показать. Мы делаем фокус на женское здоровье и планируем в будущем открыть детское отделение».

На церемонии открытия присутствовали представили медицинского сообщества, инфлюэнсеры и журналисты Фото: Александра НИКОЛЬСКАЯ.

Главный врач самарского филиала Ольга Дыгас на церемонии открытия поблагодарила коллектив.

«У нас шикарная команда - образованные, молодые, энергичные специалисты, которые разделяют все ценности клиники, - отметила Ольга Дыгас. - Это люди, которым я могу доверить своих пациентов. Мы по-прежнему открыты для врачей: приходите, знакомьтесь, возможно, вы станете частью нашей дружной команды».

Новая клиника уже открыла свои двери для пациентов. Сейчас ведется прием специалистами по 20 направлениям.