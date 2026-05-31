«Жигуленок» с бровями и в очках : кто и зачем поселил бронзовую «Приору» на тольяттинской набережной

В Тольятти на набережной появилась миниатюрная бронзовая машинка — стилизованная «Приора» с очками и удивленными «бровями». Ее уже прозвали «жигуленком» и трут на удачу. Корреспондент «КП-Самара» поговорила с куратором проекта Алексеем Ефименко и узнала, откуда взялась идея, сколько стоила фигурка, где появятся следующие «жигулята» и почему первой стала именно «Приора», а не легендарная «копейка».

Как родилась идея

В конце мая на набережной Тольятти (в районе 6-го квартала, у ресторана «Небо») заметили необычный арт-объект — маленькую бронзовую машинку, стилизованную под «Приору». У нее на лобовом стекле — очки, а над ними выразительные «брови», из-за которых автомобиль выглядит веселым и чуть удивленным.

По негласному правилу, на удачу нужно тереть крышу машинки. Такие ритуалы вообще характерны для бронзовых городских фигурок — вспомнить хотя бы самарских «шишиг-летунов», у которых тоже есть свои «счастливые» места.

Один из кураторов проекта — Алексей Ефименко. Он рассказал «КП-Самара», что идея появилась в прошлом году во время курса развития личности в центре развития личности «Трансформация» (руководитель — Александр Календухов). Кстати, Алексей является куратором в команде «Феникс» по проекту «Жигулята». У них большая команда.

«По окончании курса выпускники участвуют в различных мероприятиях по улучшению города: помогают детским домам, приютам для животных, роддомам, больницам, устанавливают арт-объекты, — рассказывает Алексей. — У нас довольно много арт-объектов, например, у детской больницы — Чебурашка, Крокодил Гена и другие».

История с «жигулятами» витала в центре давно, но именно команда «Фениксы» ее подхватила и развернула.

«Глубоко нас вдохновили фигурки в Калининграде — хомлины. Такие небольшие фигурки, которые нужно искать. Своеобразный квест по туристическим и значимым местам города. Идею приурочили к юбилею завода и выпуску первой машины. Мы хотели, чтобы машинки имели человеческие черты, свой характер, свои „фишки“», — поясняет куратор.

Кто делал и сколько стоило

Для начала нужен был дизайнер. Им оказалась сестра Алексея — Надежда Ворона. Она с помощью нейросетей и собственной доработки воплотила задумку на бумаге.

Команда «Фениксы» начала сбор средств. Закладывали около 100 тысяч рублей. Искали спонсоров среди юридических организаций, производственных фирм, а также обращались к друзьям и гражданам через соцсети.

«Стоимость модельки в итоге вышла в районе 80 тысяч рублей — вместе с установкой, — рассказывает Алексей. — Изготовление заняло три-четыре месяца, потому что модель была первая, пробная. Следующие будут быстрее. Задержка была и с установкой из-за погодных условий, машинка была готова уже в январе, но ждали подходящей погоды и свободного времени у мастера, а мастерская, как это ни удивительно, загружена заказами из разных городов. Кстати, сегодня должен был приехать мастер, чтобы установить рядом табличку с QR-кодом, ведущим на группу во ВКонтакте „Жигулята“».

Изготовлением «жигуленка» занималась творческая мастерская «Третьяков».

Почему «Приора», а не «копейка»?

Имена машинкам, по словам Алексея, приходили спонтанно. Исходили из года выпуска модели и ее исторической значимости.

«Чем старее машинка, тем более уважительное у нее имя. „Копейка“, „шестерка“ — это как старички, работяги. „Девятое семейство“ — уже дяди, тети. „Калина“, „Приора“ — молодежь. А „Vesta“, „Xray“ — совсем молодые, студенты», — объясняет куратор.

Название «Леха Приора» и его внешний вид (брови, очки, характер) родились сами собой, от образа, от места установки, от года выпуска модели.

«Никаких специальных дизайнерских отсылок не было, все приходило очень спонтанно. Это был очень интересный момент», — признается Алексей.

Место жительство Лехи

Самое сложное в проекте, по словам куратора, — согласование установки на муниципальной или областной территории. Миллион кругов ада, миллиард согласований.

«Для первой машинки решили найти частную территорию, где проще согласовать установку. Выбор пал на несколько кафе и ресторанов, и в итоге сложилось с самым интересным местом — новой набережной и кафе „Небо“, — рассказывает Алексей. — Мы быстро нашли общий язык. Место очень выгодное: много молодежи, детей, проходят экскурсии, приезжают автобусы из других городов. Машинка в виде „Приоры“ — такой парень, отдыхающий на пляже в солнечных очках, просто идеально вписалась».

Где появятся следующие «жигулята»

«Копейка», «шестерка» и «Нива», по задумке кураторов, должны стоять в более значимых местах Тольятти: на территории скверов, парков, у музея АВТОВАЗа. Есть задумка установить «девятое семейство» и «шестерку» на территории речного вокзала, раньше через речной порт отправляли машины сухогрузами по реке и морю.

«Мы открыты для любых диалогов и обсуждений, — говорит Алексей. — Любой гражданин Тольятти, Самарской области, да и кто угодно, кому понравился проект, сможет принять финансовое участие. В нашей группе ВКонтакте будут публиковаться посты, куда и как можно перевести деньги».

«Жигуленок» на набережной Тольятти — не просто симпатичная фигурка. Это народный проект, который делали обычные люди на пожертвования. У него есть имя, характер и даже своя традиция — тереть крышу на удачу.

Редакция «КП-Самара» продолжит следить за проектом.

