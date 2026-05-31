Тополиный пух и цветущая береза не дают нормально дышать: весна-2026 принесла самарским аллергикам новые проблемы

Жаркая весна сменилась прохладой и долгожданными дождями. Аллергики наконец-то могут вздохнуть спокойно. Постоянный зуд в носу временно прекратился. Самарский врач аллерголог-иммунолог Фарид Закиров рассказал «КП-Самара», как ранний тополь и пыльца повлияли на аллергиков в этом сезоне.

Температура от постоянного зуда и чихания

Читатели «КП-Самара» в разговоре с корреспондентом поделились тревожной новостью – от постоянного зуда в носу и чихания под вечер появляется температура.

«Чешутся глаза, нос, постоянно хочется чихать и кашлять. К этому мы привыкли весной, но ранний тополь, береза – просто убийственная смесь. Вечером ложимся с мужем спать, а у обоих температура, хотя других простудных симптомов нет», - рассказала Галина К.

Как оказалось, подобные реакции нормальны для аллергиков. Это подтвердил аллерголог-иммунолог Фарид Закиров.

«Это не специфический симптом. Повышение температуры тела при аллергической реакции может говорить об инфекционном процессе, либо температуру вызывает физическое напряжение. Чихание само по себе энергозатратное», - объяснил аллерголог.

Аллергическая реакция не всегда из-за пуха

Согласно карте распространения пыльцы «Яндекс», в областной столице до начала дождей наблюдалась особая активность березы. А тут и майский тополиный пух. Он сразу повлиял на чувствительных самарцев.

Биолог Валентина Ильина объяснила, что сам пух не вызывает аллергических симптомов, но он является переносчиком аллергенов.

«Сам по себе тополь – безобидная субстанция. Но, имея такую структуру, он цепляет на себя пыльцу других растений: березы, ольхи, лещины, клена, ясеня, дуба. Все, что ранее летало в пространстве, этим пухом хорошо подхватывается и распространяется. Попадая на лицо, в глаза, в рот, он только усугубляет положение аллергиков», - пояснил Фарид Закиров.

Вегетация тополя традиционно заканчивается в середине июня, но все зависит от конкретного места произрастания деревьев.

Дальше будут луговые травы и злаки

Однако, после окончания вегетации тополя, аллергики вновь столкнутся с природными вызовами. После пуха в регионе ожидается распространение пыльцы луговых трав.

«Это как карусель – один аллерген сменяется другим. Тополь передаст эстафету луговым травам, те злаковым, а уже после пойдут сорные. Все они будут цвести не одномоментно, но подготовиться к ним все же стоит».

Пока, согласно прогнозу, дожди позволят аллергикам свободно дышать на улице, но теплая погода все вернет на свои места.

«Все зависит от типа аллергии. Сейчас кому-то, безусловно, лучше. Пыльца цветов и растений «прибита» к земле, но для тех, у кого аллергия на грибы и грибковые, постоянные дожди - такое же мучение».

Напомним, ранее Фарид Закиров рассказывал, как людям, склонным к аллергии, бороться с симптомами и какие методы не стоит использовать, чтобы себе не навредить.

