Начало лета в Самарской области будет прохладным. Синоптики обещают +17 градусов и дожди. Зато уже к концу недели тепло вернется. Рассказываем, какая погода будет в Самаре на рабочей неделе 1-5 июня 2026 года.

В Приволжском УГМС сообщают: в понедельник, 1 июня, самарцам стоит ждать грозы. Пройдут небольшие дожди, за окном ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит +18…+20 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Во вторник, 2 июня, дожди и грозы сохранятся. Температура воздуха составит +17…+22 градуса. Направление ветра изменится на северо-западное, порывы достигнут 6-11 метров в секунду. Такая же погода ожидается в среду, 3 июня.

В четверг, 4 июня, грозы отступят. Северо-западный ветер усилится до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха составит +17…+22 градуса.

В пятницу, 5 июня, вновь ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до +21…+26 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

Метеорологи Яндекс Погоды тоже обещают прохладное начало рабочей недели. Температура воздуха будет варьироваться в пределах +18…+19 градусов. В четверг, 4 июня, столбики термометров поднимутся до +23 градусов. Дожди ожидаются в понедельник, вторник и пятницу. Остальные дни будут вполне благоприятными.

По информации синоптиков Gismeteo, в понедельник и вторник, 1 и 2 июня, в Самаре пройдут дожди. Температура воздуха составит +17…+19 градусов. В среду, 3 июня, осадки уйдут, воздух прогреется до +20 градусов. К концу недели температура воздуха повысится до +23 градусов.