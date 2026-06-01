Эти книги пережили века: что скрывается в редком фонде Самарской библиотеки

Более 30 рукописей были созданы в середине XV - первой половине XVII века. Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской областной библиотеке показали редкие книги XV–XVII веков, хранящиеся в фондах. Это рукописи, богослужебные издания и первые печатные книги, которые сегодня представляют не только историческую, но и культурную ценность. Главный специалист по работе с редкими книгами Лариса Сташенкова рассказала «КП-Самара» о самых редких и ценных экземплярах фонда, которые сегодня позволяют буквально прочитать историю региона и страны через века.

Редкие, но не ветхие

В фондах Самарской областной библиотеки хранятся книги, которым более 500 и даже 600 лет. Рукописные сборники, богослужебные тексты и первые печатные издания - это не просто экспонаты, хранящиеся в витринах за стеклом, а живые свидетельства книжной культуры средневековой Руси.

Каждая из этих книг прошла долгий путь от монастырских скрипториев и частных собраний до современных исследовательских каталогов. Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Каждая из этих книг прошла долгий путь от монастырских скрипториев и частных собраний до современных исследовательских каталогов. На их страницах - следы переписчиков, владельческие записи, пометки, следы реставрации и даже истории перемещений между монастырями и городами.

Главный специалист по работе с редкими книгами Лариса Сташенкова рассказывает, что собрание рукописей библиотеки включает 253 книги на церковнославянском языке. Это богатейший фонд для тех, кто изучает историю и древние языки. Основу коллекции начали формировать в 1920-1950-х годах. В фонд самарской библиотеки вошли книги из собраний Самарского университета и Николо-Васильевского монастыря.

Искусство быть аскетом

Более 30 рукописей были созданы в середине XV - первой половине XVII века. Среди них - аскетическая литература и богослужебные книги. Это произведения, посвященные аскетике - учению о христианском подвижничестве, борьбе со страстями, достижении добродетелей и духовном совершенствовании.

- Такие тексты содержат наставления, примеры из жизни подвижников, анализ методов аскетической практики. Это самая интересная часть коллекции. Если говорить о книжном наследии Самарского края периода Святой Руси, именно такие книги могли находиться здесь в то время, - говорит Лариса.

Самым ранним рукописным памятником фонда считается список «Лествицы» Иоанна Синайского, одного из главных произведений православной аскетической литературы. Рукопись упоминается в учебнике «Русская палеография» историка Михаила Тихомирова.

Языковые причуды

В книге сохранились записи древних переписчиков, которые наглядно показывают, на каком языке говорили наши предки. Слова вроде читаемые, но современному человеку мало понятные. В одной из них говорится: «Список создан в Рудопинском монастыре на Афоне Ленивым Герцегием, непотребным для Крыма». Так называл себя русский монах-книгописец первой четверти XV века.

Среди книг - аскетическая литература и богослужебные книги. Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Позже в рукописи появилась еще одна запись: «А сего списка приписах я, многогрешный преследователь Афанасий, в лето 6966, месяца декабря 25-го, на Рождество Христово». По современному летоисчислению это 1457 год.

Как отметили в библиотеке, большинство подобных рукописей были привезены в Самару из книгохранилищ Иргизских монастырей, располагавшихся на реке Большой Иргиз и на территории современного Николаевска. Также большую роль в сохранении коллекции сыграл будущий академик Михаил Тихомиров, который в начале 1920-х годов жил и работал в Самаре.

Беседы и наставления

Еще одна ценная рукопись фонда - сборник середины XV века, который открывается поучениями преподобного Феодора Студита. Книга богато оформлена: страницы украшены инициалами, заставками и декоративными концовками. Особое внимание исследователей привлекает необычно выписанное вязью завершающее слово «Аминь».

По словам специалистов библиотеки, подобные сборники бесед и духовных наставлений находились в библиотеках самарских монастырей и храмов, а также в частных собраниях уже в 1620–1630-х годах.

В книге сохранились записи древних переписчиков, которые наглядно показывают, на каком языке говорили наши предки. Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

- Большой популярностью в то время пользовались и житийные произведения. Одно из них - «Житие Александра Свирского». Эта книга дошла до наших дней без переплета, однако ее происхождение несомненно связано с византийской книжной традицией. Уже в наши дни рукопись дополнительно изучали специалисты Новосибирского отделения Российской академии наук. Исследователи анализировали не только сам текст, но и бумагу с сохранившимися водяными знаками, - говорит Сташенкова.

Особый интерес представляет сборник, основой которого стал Псалтирь. По бумаге и особенностям почерка исследователи установили, что книга была создана не позднее середины XVI века. Над ней трудились сразу четыре писца. Позднее рукопись реставрировали: часть листов заменили, а некоторые богослужебные тексты, вероятно, были дополнены. Особенно выделяется последняя часть книги - 33 листа с серебряной заглавной буквой. По мнению специалистов, когда-то эти страницы принадлежали другой, более ранней и крупной рукописи.

Берестяные грамоты - письменные памятники Древней Руси. Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, по словам Ларисы Сташенковой, интерес к редким книгам заметно вырос.

- Мы видим, что постепенно формируется круг людей, которые не только изучают эти издания, но и занимаются их популяризацией.

И, судя по тому, как бережно здесь говорят о каждом экземпляре, для этих книг история действительно продолжается уже в XXI веке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал