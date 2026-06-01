Храм времен Петра I, родник и убитый настоятель: в Осиновке спасают древнейшую церковь Самарской области

Много лет кирпичное храм стоит без нормальной кровли, своды под воздействием дождя и ветра разрушаются. Фото: предоставлено "Комсомолке".

В селе Осиновка Ставропольского района есть место, знакомое многим туристам. Каждый год десятки путешественников, велосипедистов и паломников сворачивают с дороги, чтобы увидеть его своими глазами. Это храм, построенный в 1714 году, самый старый из сохранившихся в Самарской области. Его заложили при Петре I, а деньги на стройку выделил ближайший соратник царя - Александр Меньшиков. Сегодня храм разрушается, и местные жители вместе с приходом пытаются его спасти. Подробности – в материале «КП-Самара».

Храм теряет крышу

С храмом связана красивая легенда. Говорят, князь Меньшиков попал в этих местах в сильную бурю, его завалило снегом. Он чудом выбрался живым и в благодарность за свое спасение решил построить церковь. Позже к храму пристроили дополнительный придел во имя Иоанна Крестителя. Из-под этих стен сегодня бьет родник, местные говорят, что вода в нем всегда свежая и чистая, люди приезжают за ней специально.

Храм был построен в 1714 году. Фото: предоставлено "Комсомолке".

Вот уже много лет кирпичное здание стоит без нормальной кровли, своды под воздействием дождя и ветра разрушаются. Местный Иерей Павел говорит прямо: «Мы утратим историю, если сейчас его не сохраним». Администрация поселения занимается консервацией объекта. Но священник уверяет, что законсервировать храм мало, нужно восстанавливать. Этому процессу помогают местные жители.

Здесь есть родник. Фото: предоставлено "Комсомолке".

«Мы своими руками поднимаем леса. Активисты приезжают, помогают материалами, все делаем своими силами. С помощью администрации возводим леса и будем ставить навес сверху, чтобы дождь и снег не разрушали здание еще больше. Очень нужны мужчины, строители, кто не боится высоты и умеет работать на высоте», - рассказывает отец Павел.

Храм можно спасти

В прошлом году приход провел независимую экспертизу состояния храма. Она показала, что здание все-таки подлежит восстановлению. Но чтобы получить разрешение на полноценные работы, нужно пройти долгую и дорогую подготовительную стадию. Но время работает против.

«Смотреть на разрушение истории невыносимо. С этим храмом связаны судьбы тысяч людей. Если мы его восстановим, возможно, начнется восстановление наших душ, нашей веры», - говорит отец Павел.

Пока местные жители поддерживают храм своими силами. Фото: предоставлено "Комсомолке".

Раньше у храма была колокольня, но после революции ее взорвали. А в 1919 году здесь убили настоятеля - отца Василия, его расстреляли по политическим мотивам. Местные жители похоронили его рядом с храмом. С тех пор это место стало еще более сакральным для окрестных жителей. Даже сейчас, когда здание без крыши, люди приходят сюда помолиться. Внутри всегда стоят иконы, которые принесли из домов местные жители. Получился импровизированный иконостас.

Чем можно помочь

Село Осиновка маленькое, буквально две улицы. Своими силами много не сделаешь. Поэтому священник обращается ко всем неравнодушным: нужны строители, умеющие работать на высоте, нужны материалы. Такой храм – единственный в Самарской области. Если и дальше медлить с его восстановлением, святыню можно будет потерять окончательно.

