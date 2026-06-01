Валерия Усачева из Самары прошла в финал проекта «Пацанки. Новые»

Валерия Усачева из Самары прошла в финал шоу "Пацанки. Новые"

Для учениц школы «Пацанок» завершилась последняя неделя обучения, именно она стала решающей на пути к долгожданному финалу. Каждой из девушек предстояло пройти непростые испытания, доказать, что они действительно изменились, и показать, чему научились за время проекта. Одной из тех, кто продолжает борьбу за звание лучшей ученицы школы-2026, стала Валерия Усачева из Самары. На финальной неделе девушке пришлось столкнуться с серьезными эмоциональными испытаниями. Несмотря на давление и высокие ставки, Валерия старалась не сдаваться и идти к своей цели до конца. Рассказываем, какие трудности ожидали участницу на последнем этапе проекта и удалось ли ей попасть в заветный финал «Пацанок».

«Почему за мной? Я не хочу!»

Последняя неделя для учениц началась неожиданно и напряженно. Девушек разбудил громкий шум, после чего они выбежали в холл и увидели настоящий беспорядок. В разгар суматохи к Валерии Усачевой подошел мужчина и приказал срочно собираться. Участница заметно испугалась происходящего, однако старалась сохранять спокойствие и четко выполняла все указания, понимая, что впереди ее ждет очередное серьезное испытание.

«А почему за мной? Я не хочу!», – испуганно говорила девушка.

После этого Валерия вышла на улицу, где ее уже ждала машина. Внутри автомобиля сидела девушка в слезах, и эта картина еще сильнее встревожила участницу. Валерия испугалась, ведь понимала: ей придется взять себя в руки и постараться успокоить незнакомку, несмотря на собственный страх.

«В машине сидела и плакала женщина. Я не психолог, как я должна была ее успокаивать? Я не понимала, что мне нужно было спросить у нее, я не часто бываю в таких ситуациях».

Для каждой из девушек организаторы пригласили людей с теми же проблемами, с которыми когда-то столкнулись и сами участницы проекта. Теперь героиням предстояло не только разбираться с собственными трудностями, но и учиться поддерживать других, проходящих через похожие испытания. Героиня Валерии призналась, что боится потерять сына: из-за алкогольной зависимости органы опеки рассматривают возможность лишения ее родительских прав.

«У меня желание изменить жизнь намного больше, чем тяга к алкоголю. В моменте у меня сработал щелчок, мне стало грустно, неприятно, и я стала плакать вместе с ней. Хочу, чтобы мама гордилась мной, поэтому я сделаю все, чтобы стать лучше».

Мечтает о счастливой и здоровой семье

Валерию привезли в социально-трудовую общину, где помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Там ее познакомили с Анастасией и ее маленьким сыном. Девушка откровенно рассказала о своем прошлом: ее мать злоупотребляла алкоголем, и впервые спиртное Анастасия попробовала еще в детстве. Мама героини умерла 15 лет назад, а от первого ребенка ей пришлось отказаться из-за тяжелой зависимости.

«Я бы своего ребенка забрала, несмотря на то, в каких условиях бы находилась. Пока у меня нет детей, но есть страх быть, как моя мать, боюсь не полюбить своего ребенка. Моя мечта – счастливая и здоровая семья, где-то через пять лет. Хочется ответственно подойти к этому».

Валерия рассказала девушке, что школа «Пацанок» стала для нее спасением, ведь когда-то в ее жизни было много алкоголя.

«Пока у меня есть все инструменты в руках, чтобы ковать свою жизнь, я буду это делать. Пока я могу это делать, я буду это делать. Мы руки не опускаем и идем дальше!».

Во время общения Валерия сделала Анастасии макияж, подчеркнув, что перемены должны происходить не только внутри человека, но и отражаться внешне. По словам девушки, забота о себе помогает почувствовать уверенность и начать новую жизнь. В ответ Анастасия познакомила самарчанку с сельским бытом и научила ее доить козу.

«Эта встреча для меня была очень полезна. Я поняла: если не одумаюсь, то такая судьба может ждать и меня. Пока я не увидела это лицом к лицу, осознания не было. Я четко поняла, что такой жизни не хочу».

Не стала использовать иммунитет

Впереди девушек ждало финальное испытание, однако перед его началом каждой ученице предстояло принять непростое решение. Участницы по очереди должны были назвать имя одной из соперниц и определить для нее условия предстоящего задания, сделать его сложнее или, наоборот, облегчить. Валерия упростила испытание для соперницы.

На финальном испытании участниц ждал приятный сюрприз: поддержать участниц приехали их самые близкие люди. Родные не только встретились с девушками после долгой разлуки, но и стали главной поддержкой в решающем задании. Для Валерии этот момент оказался особенно трогательным. Увидев крестную маму, она не смогла сдержать эмоций, сразу подбежала к ней и крепко обняла.

Финальное испытание потребовало от учениц не только силы и выносливости, но и умения работать в команде. Каждой девушке предстояло подняться на вершину специальной конструкции и собрать башню из пяти кубов с важными жизненными ценностями: «семья», «образование», «честность», «здоровье» и «дисциплина». Задача осложнялась тем, что участницы должны были удерживать куб одной рукой, одновременно взбираясь наверх другой. С прохождением испытания девушкам помогали их родные, которые подавали необходимые кубы.

«Я пыталась и так закинуть этот куб, и по-другому… Было тяжело. Была боязнь упасть, хоть и была страховка, но тело не слушалось. В какой-то момент страх испарился. Я поставила кубы следующим образом: честность, дисциплина, семья, здоровье и образование. Грустно стало, что я третья пришла, но не всегда же мне выигрывать», - поделилась самарчанка.

После успешного прохождения испытания Валерия получила право выступить перед присутствующими с речью. Девушке предстояло всего за одну минуту рассказать о своих целях, мечтах и планах на будущее после окончания школы «Пацанок».

«На первом месте у меня стоит честность. Потому что за пределами школы я не была честна с собой, с другими людьми. И я прошу прощения, что была таким человеком. Когда выйду за пределы школы, хочу стать фитнес-тренером, хочу помогать людям. Я хочу сказать, что каждая из вас, девочки, достойна быть победителем школы «Пацанок».

Поборется за золотую брошь в финале

Завершилась неделя традиционной церемонией выгона, на которой ученицы подвели итоги проделанной работы. Валерия рассказала о своих достижениях за прошедшие дни, отметив испытания, с которыми ей удалось справиться, а также изменения, которые она заметила в себе за время обучения.

«Я заплакала в начале недели, потому что вспомнила свое прошлое. В женском центре поняла, что так не хочу. На финальном испытании я предложила не использовать иммунитет, победа – это важно, но любовь к ближним, честность и доброта тоже очень важно».

В завершение церемонии преподаватели объявили имена учениц, которые смогли пройти в финал проекта. Среди лучших участниц оказалась и Валерия Усачева, сумевшая доказать свой прогресс и готовность бороться за главный титул. Теперь девушке предстоит принять участие в решающем этапе шоу «Пацанки. Новые». Уже на этой неделе зрители узнают имя победительницы проекта и смогут увидеть, удастся ли Валерии получить золотую брошь в финале.