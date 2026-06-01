«Горящий самокат я спас случайно»: самарский пожарный - о спасении людей, вирусных видео и дворах-ловушках

«Пожарный спит - страна богатеет», - улыбается старший лейтенант внутренней службы Данияр Таргинов. За этой шуткой - 14 лет службы, сотни выездов, пожары и спасение людей. Начальник караула 1-й пожарно-спасательной части Самары стал известен далеко за пределами региона благодаря видео с реальных пожаров, которые он снимает на экшн-камеру прямо во время работы и выкладывает в своем канале «Густой дым 63». В его роликах нет киношного героизма и постановочных кадров. Только густой дым, узкие дворы, крики по рации и настоящая работа пожарных. В интервью «Комсомольской правде» Данияр Таргинов рассказал, почему в горящих квартирах дети прячутся под кроватями, зачем пожарные спиливают шлагбаумы и какие приметы существуют у тех, кто каждый день рискует жизнью.

По стопам отца

— Данияр, расскажите о своей профессии. Как вы в нее пришли?

— У меня отец 32 года проработал начальником пожарной части в поселке Осинки Безенчукского района Самарской области, где я родился и вырос. Можно сказать, я пошел по его стопам. У меня есть брат-близнец, разница с ним у нас всего пять минут. С детства отец говорил нам: «Будете пожарными, будете учиться в Ивановской академии, потом пойдете работать в пожарную охрану». После армии мы оба устроились в пожарную часть. Это был 2012 год. В октябре будет уже 14 лет, как я работаю.

— Брат тоже остался в профессии?

— Нет, где-то через год он понял, что это не его, и уволился. Как у нас говорят - ушел на вольные хлеба.

В первом пожаре спас женщину

— Помните свой первый выезд?

— Конечно, это был 2012 год, осень. Снега еще не было, но уже стояли морозы. На улице Чкалова в Самаре загорелся старый деревянный дом. Пожар был серьезным. Мы эвакуировали людей, вытаскивали женщину, которая не могла самостоятельно ходить. Было очень тяжело. Именно после того пожара я впервые по-настоящему понял, что это за работа. До этого я только пришел из армии - молодой, ветер в голове. Хотелось экшена, адреналина, чего-то героического. А когда все произошло в реальности, понял: это гораздо серьезнее и тяжелее, чем я себе представлял.

— Какие эмоции вы тогда испытывали, когда удалось потушить огонь и спасти людей?

— Во время пожара все смешивается: стресс, адреналин, ответственность. Пока огонь не локализован, пока есть угроза людям и риск распространения пожара, ты постоянно находишься в напряжении. Наверное, словами это сложно описать. Но думаю, именно за этими ощущениями многие приходят в пожарную охрану. Те, кто остаются здесь работать, тоже остаются из-за этого чувства, когда внутри настоящая буря эмоций.

«В реальности все иначе»

— С чего начинается ваше дежурство?

— Дежурство длится сутки. Для меня, как для начальника караула, оно начинается с приема службы: проверяем документацию, дыхательные аппараты, с которыми работаем, пожарно-техническое вооружение, автомобили, территорию части. После этого докладываем начальнику части, все ли исправно, есть ли замечания, что можно устранить сразу, а что требует дополнительного обслуживания. После этого начинается обычный распорядок дня, и мы продолжаем нести службу в течение суток.

— Правда ли, что если вызовов нет, то пожарные просто лежат на диване?

— Есть такая поговорка: «Пожарный спит - страна богатеет». Так что если все спокойно, значит, это только хорошо.

— Что на самом деле видит пожарный во время работы?

— В кино все красиво: дыма почти нет, пожарный спокойно заходит в квартиру, ребенок сидит в уголке, рядом почему-то чистое одеяло, в которое его аккуратно заворачивают и выносят на руках. В реальности все совсем иначе. Если горит квартира, то видимость -максимум полметра. Вокруг густой дым, постоянно обо что-то спотыкаешься, врезаешься. Иногда кажется, что перед тобой дверь, а это шкаф. Взрослые люди чаще всего стараются выбраться ближе к выходу. А дети, наоборот, прячутся в ванной, под кроватями, в шкафах. Поэтому работать приходится буквально на ощупь. В жизни все гораздо тяжелее и хаотичнее, чем в кино.

Зачем снимать свою работу

— Сейчас соцсети позволяют людям увидеть профессии, которые обычно скрыты от посторонних глаз. Как вам пришла идея снимать свою работу?

— Все началось ещё в 2016 году. Тогда появились первые пожарные блогеры, за которыми я следил. Мне нравилось то, что они делали, но я не видел у них настоящей работы, такой, какой она выглядит от первого лица. В это же время к нам после Ивановской академии пришел новый начальник караула. Я тогда еще работал пожарным. Мы быстро нашли общий язык, я помогал ему разбирать вещи и увидел у него экшн-камеру. Тогда я еще толком не знал, что это такое. Он предложил закрепить ее мне на шлем. Так я начал записывать практически каждое дежурство. Но долгое время мне казалось, что выкладывать это не стоит. У меня было ощущение, что видео должны быть «как в кино»: огромный огонь, героические спасения, все эффектно и зрелищно. А в реальности часто приезжаешь на горящую мусорку или обычный бытовой пожар, и кажется, что ничего особенного там нет. Иногда я отправлял записи в пресс-службу. Некоторые ролики даже публиковали официальные сообщества МЧС России. Но сам я соцсети особо не вел - мог выложить два-три видео за год, просто чтобы показать людям, как выглядит наша работа. А потом в феврале этого года был пожар на Самарской улице, загорелся старый дом. Я смонтировал видео с того выезда, наложил музыку и выложил его на канал. Именно после этого ролика все неожиданно начало набирать просмотры. За два дня на меня подписалось много людей. Тогда я понял, что нужно продолжать.

— Это творчество, отдушина или популяризация профессии?

— Когда раньше выкладывал по два-три видео в год, это было скорее для друзей и знакомых. Подписчики у меня тогда были только свои. Но потом начал читать комментарии и меня зацепило, когда обычные люди писали: «А мы думали, что пожарные только спят, сидят без воды и ничего не делают. А у вас, оказывается, такая тяжелая работа». Люди писали слова уважения, благодарили. Тогда я понял, что это действительно нужно - рассказывать о профессии, показывать ее изнутри. Потому что многие даже не представляют, с чем пожарные сталкиваются каждый день.

«Спасти надо!»

— У вас есть популярный ролик со спасением самоката. Расскажите, как это произошло.

— Это вообще получилось случайно. На Полевой горела синяя изба, как я потом понял, этот дом в Самаре многие знали и любили. На место прибыли старшие должностные лица, а мне дали задачу проверить с другой стороны здания, хватает ли там пожарных стволов. Я выбегаю из-за угла, спрашиваю у ребят: «Стволов хватает?» и в этот момент вижу, как начинает обрушаться горящий карниз. А прямо под ним стоит электросамокат. И я сразу подумал: если карниз упадет на самокат, загорится аккумулятор. А литий-ионные батареи тушатся очень тяжело, они могут гореть даже под водой. Поэтому я просто схватил самокат и оттащил его в сторону. Честно говоря, после пожара я вообще забыл про этот момент. А потом пересматривал запись с камеры, увидел этот эпизод и подумал: забавный кадр, можно выложить. В итоге реакция оказалась очень теплой, и от зрителей, и даже от владельцев сервиса самокатов. Они написали мне и подарили промокоды на поездки. Кажется, по десять поездок по 500 рублей. А я потом просто разыграл их среди подписчиков.

— А какие еще случаи спасения вам особенно запомнились?

— Какие-то случаи уже и не вспомнишь сразу. А то, что действительно сильно врезается в память, о таком не всегда хочется рассказывать. Это тяжелые моменты. После каждого пожара есть такое чувство, что не зря свою зарплату получаем. Когда понимаешь, что смог помочь людям, предотвратить беду, спасти чью-то жизнь или имущество.

«В голове постоянно сценарии пожаров»

— Есть ли у вас профессиональная деформация?

— Наверное, есть. Когда я переходил с должности пожарного на должность начальника караула, меня как раз стажировал тот самый начальник караула, который когда-то дал мне экшн-камеру. И он тогда сказал важную деталь, которая у меня до сих пор в голове сидит: самое главное - правильно оценить обстановку на пожаре и определить решающее направление действий. С тех пор я иногда иду по улице, смотрю на здания и автоматически прокручиваю в голове сценарий пожара. Думаю, где может быть угроза распространения огня, как будут проходить пути эвакуации, что делать в первую очередь. Бывает, даже остановлюсь посреди улицы и мысленно разбираю ситуацию. А потом ловлю себя на мысли, что вообще то я шел по делам.

— То есть мозг уже автоматически работает как у пожарного?

— Да, и особенно это касается дворов. Когда едешь по городу, сразу видишь: сюда пожарная машина не проедет. Это большая проблема. Припаркованные машины, шлагбаумы. Даже если шлагбаум установлен официально, по закону он должен либо автоматически открываться для спецслужб, либо рядом должен круглосуточно находиться человек, который обеспечит проезд. В противном случае пожарным придется спиливать шлагбаумы. Недавно был пожар на проспекте Карла Маркса. Там нужно было заезжать через трамвайные пути глубоко во двор. Пожар в квартире на 17-м этаже, загорелись аккумуляторы от моноколес. Такие батареи опасны: они вспыхивают практически как автоген, моментально выделяют огромное количество дыма и очень высокую температуру. Мы не смогли сразу проехать на пожарной машине из-за заставленного машинами двора. Поэтому вышли из автомобиля и побежали к дому. Когда техника в итоге смогла подъехать, мы уже успели вскрыть дверь и подать ствол. Водитель пожарной машины буквально пробирался через припаркованные автомобили. Помню, несколько лет назад видео разлетелось по соцсетям: пожарные и жители пытались буквально руками оттолкнуть машину, чтобы освободить проезд технике.

— Какие причины пожаров в квартирах самые распространенные?

— Это неосторожное обращение с огнем и неисправная электропроводка. Непотушенный окурок, оставленная на включенной плите еда. Но чаще всего пожары происходят из-за окурков, когда люди засыпают в нетрезвом состоянии. Много пожаров связано и с электроприборами: дешевые обогреватели, некачественные зарядки, пауэрбанки.

Кто такой «хулиган»

— У пожарных есть свой профессиональный сленг?

— Конечно, у пожарных есть свой сленг. Например, инструмент ручной аварийно-спасательный многофункциональный мы называем просто «хулиган». Так и говорим: «Подай хулиган». Желаем коллегам «сухих рукавов». Многие не понимают, что это значит. А смысл простой: если пожарные рукава за сутки остались сухими, значит, пожаров не было. Также, например, считается, что водителю нельзя протирать проблесковые маячки перед заступлением на смену. Пожарным не советуют чистить обувь, надевать новую или только что постиранную боевку в начале дежурства. Обычно новую форму надевают уже под конец смены, когда остается минут 15 до развода. Считается, что если надеть ее в начале суток, то всю смену придется работать без остановки. Но, если честно, я в это не верю. Хотя совпадения бывают.

— И последний вопрос. Как защититься от пожара?

— В первую очередь я советую установить автономный пожарный извещатель. Это действительно полезная вещь. Стоит недорого, работает на батарейках, никаких проводов не нужно, просто крепится к потолку. Если появляется дым, он начинает очень громко пищать. Настолько громко и неприятно, что человек точно проснется. Особенно это важно ночью. Что касается огнетушителя - конечно, иметь его дома тоже хорошо.