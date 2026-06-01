Дождь пошел во всех районах города. Фото: соцсети

Первый день лета, 1 июня, в Самаре выдался не жарким и солнечным, а ненастным. В городе разбушевалась непогода – сильный ливень затапливает дороги, штормовой ветер склоняет в разные стороны деревья, в небе сверкают молнии и звучат раскаты грома. Водители жалуются, что ливневки совсем не справляются, из-за чего машины тонут. Рассказываем о последствиях первого летнего дождя в Самаре 1 июня 2026 года.

Автомобили уходят под воду

С самого утра в областном центре стояла пасмурная погода. Ближе к обеду темные тучи все больше сгущались, и стали слышаться первые отдаленные раскаты грома. Примерно после 13:00 Самару стало заливать. Дождь пошел во всех районах города. Он сопровождался светопредставлением на небе: долгое время грохотал гром, и яркими вспышками сверкали молнии.

На небе сверкали молнии. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА. Перейти в Фотобанк КП

Уже через несколько часов продолжающегося ливня Самару серьезно затопило. О том, что город ушел под воду, массово сообщают горожане в соцсетях. Такая ситуация возникла как в центре областного центра, так и на окраинах. Московское шоссе традиционно превратилось в бурную реку в районе пересечения с улицей Алма-Атинской. Вереница автомобилей плывет по дороге.

В некоторых местах транспортные средства погружаются в воду во время движения почти по фары. Автомобилисты жалуются и на постоянно подтапливаемый выезд с поселка Шмидта на улицу Венцека. Там во время сильных ливней дорога тоже часто оказывается в воде.

«Около домов № 26-28 на Тухачевского ливневка забита, из-за чего вода пребывает. «Мерседес» почти утонул. Дорога на Пятигорской тоже затоплена», – делится самарец.

Машины утонули в воде. Фото: соцсети

Хмуро и сыро

Не только машины стали жертвами стихии. Непогода испытывает на прочность и деревья. Где-то они уже не выдержали и рухнули из-за штормового ветра. Так, крупная ветка упала на улице Александра Матросова прямо на припаркованную вдоль дороги машину.

«За окном деревья уже почти горизонтально от ветра лежат. Пока не упали, но прогибаются сильно», – рассказала жительница Самары.

В целом весь город погрузился во мрак. Небо – серое, стало заметно прохладнее, под ногами – большие лужи. Не такого ждешь от наступления лета. Так как сильный ливень шел стеной, с домов у набережной даже не было видно противоположного берега. Он будто растворился в дожде и тумане.

Противоположный берег Волги скрылся из-за дождя. Фото: соцсети

Кроме того, самарцы сообщают в соцсетях о затоплении ТЦ на Красноармейской. По словам очевидцев, вода там льется с крыши прямо внутрь торгового центра. Посетителям, которые пришли в надежде укрыться от непогоды на улице, приходится прятаться и от внутреннего дождя.

Когда закончатся дожди в Самаре

Хоть непогода 1 июня в Самаре и была ожидаемой, так как накануне МЧС разослало предупреждение о грозе с дождем, но не хочется, чтобы она задерживалась надолго. Однако ждать скорых изменений не стоит. Начало лета будет пасмурным и дождливым.

«В начале недели в большинстве районов пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами, возможен град. В дальнейшем температура воздуха начнет постепенно повышаться. Однако южный циклон снова вызовет дожди, усиление ветра и грозы», – рассказали в Приволжском УГМС.

Непогода бушевала весь день. Фото: соцсети

Поэтому дожди в Самаре пока что так и будут регулярно идти. Так, на 2 июня тоже прогнозируются грозы со шквалистым усилением ветра, порывы которого достигнут 15-20 м/с. Днем местами пройдет сильный дождь, возможен град. А ночью и утром в регионе ожидается густой туман.

Не сильно радует и в целом прогноз на июнь 2026 года. По сведению Гидрометцентра России, средняя за месяц температура воздуха в Самарской области ожидается 18,1...20,3 °C, что на 0,2-0,3 °C ниже средних многолетних значений. При этом месячное количество осадков предполагается около нормы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал