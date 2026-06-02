В понедельник, 1 июня 2026 года, в Самарской области открыли новый речной маршрут. Он соединил два самых крупных города региона – Самару и Тольятти. В перевозке пассажиров задействованы теплоходы «Ом». Рассказываем, как будут ходить суда между Самарой и Тольятти: расписание, стоимость билетов, остановки.

Расписание речной переправы Самара – Тольятти 2026: как будут ходить суда, остановки, время в пути

«Речные суда будут курсировать между речным вокзалом Тольятти и остановочным пунктом Поляна им. Фрунзе в Самаре с понедельника по четверг», - говорится в сообщении Порта Тольятти.

Переправа между областной столицей и Автоградом будет работать с 1 июня по 2 сентября 2026 года. В этот период теплоходы будут ходить по следующему расписанию: отправление из Тольятти в 8:50, прибытие на Поляну им. Фрунзе в 13:40. Время в пути составит чуть больше пяти часов. Из Самары суда будут отправляться в 13:50, а прибывать в Автоград в 18:30.

В пути предусмотрены несколько остановок: Зольное, Ширяево, Подгоры, Пляж им. Фрунзе. Время на посадку/высадку – 10-20 минут. Перевозчик отмечает, что выполнение рейсов будет зависеть от погодных условий.

Расписание движения судов по маршруту Самара - Тольятти

Стоимость билетов на речной трамвай Самара – Тольятти 2026: как и где купить

Стоимость билета зависит от дальности поездки и категории пассажира. Цена для взрослого начинается с 240 рублей, для детей от 5 до 11 лет – от 120 рублей, льготные – 50 рублей.

Отдельно придется заплатить тем, кто везет с собой двухколесный транспорт: за велосипед – 180 рублей, за мопед – 350 рублей, за мотоцикл – 500 рублей.

Приобрести билеты на речной маршрут Самара – Тольятти можно тремя способами: в кассе речного вокзала в Автограде, через терминалы самообслуживания и онлайн через сайт vokzal.porttlt.ru.

