В 2026 году Ставрополю-Тольятти исполняется 289 лет. Фото: администрация Тольятти.

В воскресенье, 7 июня 2026 года, Тольятти (прежнее название - Ставрополь-на-Волге) отметит свой 289-й день рождения. Во всех районах города пройдут праздничные мероприятия. Публикуем полную программу мероприятий на День города в Тольятти в 2026 году.

Программа мероприятий на День города в Автозаводском районе Тольятти 7 июня 2026

Насыщенная программа в День города ждет жителей Автозаводского района Тольятти. Старт будет дан в парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова. Там в 10:00 начнется фестиваль «Русская березка».

В 11:00 тольяттинцев приглашают на фестиваль «Транспортный цех» в технопарке «Жигулевская долина». Гостей праздника ждут выставка редких и необычных автомобилей, конкурсы для детей и взрослых, спортивные активности, концертная программа, ярмарка и атмосферные фотозоны.

В это же время в парке Победы состоится открытое занятие «Фехтование на равных». А с 13:00 там стартует конкурсно-развлекательная программа «Мультилето яркого цвета». Запланированы концертные программы «Тольятти – Волга – Жигули», «Тольятти – город будущего», «Волжские просторы – родные узоры» и «Тольятти, ты в городе моем навсегда!». Также в парке будут работать интерактивные площадки «От Ставрополя до Тольятти».

Программа мероприятий на День города в Центральном районе Тольятти 7 июня 2026

В Центральном районе Тольятти в честь 289-го дня рождения города устроят концерт. Площадкой для проведения программы «Город мечты, город надежд» станет театральный сад Тольяттинского театра кукол. Начало – в 15:00.

Программа мероприятий на День города в Комсомольском районе Тольятти 7 июня 2026

В Комсомольском районе Тольятти праздничная программа стартует с 11:00. Откроет ее мероприятие «Ритмы города» на площадке центра отдыха «Тольяттиазот». С 12:00 начнут работать спортивные площадки, ожидаются показательные выступления и веселые старты.

В 15:00 в парке культуры и отдыха Комсомольского района на улице Лизы Чайкиной состоится праздничная программа «Тольятти – город молодых!». В 16:00 на площади Денисова пройдет концерт «Любимый сердцем город мой».

А в 17:00 в сквере досугового центра «Русич» запланирована программа «Праздничные ритмы любимого Тольятти». Также там будут работать интерактивные площадки «Город дружбы и мечты».

