«Ничто уже не напомнит о детстве»: советская вывеска «Ткани» пропала на ул. Революционной в Самаре

В Самаре пропала вывеска советского времени «Ткани» на углу улицы Революционной и проспекта Карла Маркса. Магазин закрылся, вывеску демонтировали и сдали в металлолом. Но один из жителей города нашел ее в пункте приема, выкупил и забрал себе. Корреспондент «КП-Самара» разобралась в истории.
В конце мая самарцы заметили пропажу. Как-то опустел знакомый угол. Пропала вывеска! Рекламная конструкция «Ткани» висела на доме по проспекту Карла Маркса, 181 (на углу с улицей Революционной). Магазин работал с постройки здания в 1968 году. Но в какой-то момент вывеску демонтировали и сдали в металлолом.
Историю спасения поведал самарский проект «Надо сохранить», который занимается восстановлением исторических деталей городской среды.
«Еще вчера эта советская вывеска «Ткани» висела на Карла Маркса, 181. А сегодня валяется разобранная на пункте приема металла, — написал один из волонтеров. — Обидно еще, что знакомился с собственниками магазина и предлагал забрать вывеску, если они вдруг решат демонтировать. Можно было бы обойтись без всего этого нервоза и «спасений».
Процесс заметила жительница города — сняла на видео, выложила в сторис. Скриншот переслали в чат проекта. А уже на следующий день один из активистов по имени Павел объехал все металлоприемки, нашел эту вывеску и выкупил ее.
«Минус еще один подлинный объект изъят из среды, — добавляют авторы проекта. — Но теперь вывеска будет у хорошего человека, а не превратится в металлолом».
Авторы проекта «Надо сохранить» поделились и личными воспоминаниями:
«Мы часто заходили с бабушкой в этот магазин в детстве. Она всю жизнь что-то шила и жила как раз неподалеку. Да, вывеска была не величайшей изящности, неоновых светящихся трубок в ней не предполагалось. Но даже такая простая вывеска намного красивее, чем современная».
Новость вызвала бурную реакцию. Многие пользователи ностальгируют:
«Раньше жили на этом перекрестке и всегда заходила в магазин «Ткани». Очень много было выбора, и там же можно было сделать индивидуальную выкройку. Хороший был магазин».
«Я там ткань на выпускной покупала и там же раскроили. Сестра сшила мне платье. Время быстротечно».
«По старой памяти, если нужно сориентироваться в том районе, указываем — магазин «Ткани».
Другие восхищаются качеством.
«В СССР все делали на века. Уже 35 лет нет СССР, а вывеска как новая. Подкрасить — и еще 50 лет продержится».
Некоторые жалеют, что табличку не отреставрировали.
«Почему нельзя было отреставрировать, укрепить и оставить?».
Хозяйка магазина Ирина объяснила: магазин не закрылся, просто перешел в онлайн-формат и формат склада. А вывеску сняли по требованию соседей.
«Соседи справедливо обеспокоились ее безопасностью — за столько лет конструкция могла стать небезопасной. Отдельное спасибо управляющей компании за то, что отреагировали и убрали вывеску», — написала Ирина.
Кто-то из комментаторов поддержал такое решение. Другие считают, что вопрос решался неправильно.
«Уменьшение доли общего имущества требует 100% голосов. Магазин — такой же собственник, и эта вывеска — их историческая собственность», — возражает пользователь.
Сама Ирина призналась: когда увидела, что вывески нет, не сдержала эмоций.
«Признаемся честно: когда увидели, что вывески больше нет, даже расплакались! Она была такой родной… Но жизнь идет вперед, — написала она. — Мы сначала думали ее отреставрировать, но, узнав стоимость, буквально ахнули — сумма оказалась очень внушительной. Да и даже после ремонта вывеска вряд ли стала бы на 100% безопасной».
Кстати, проект «Надо сохранить» уже много лет восстанавливает исторические детали Самары.
В 2020 году они спасли двойную вывеску кухмистерской-сада «Аркадия» 1921 года и гипсовый барельеф Осоавиахима конца 1930-х — единственный сохранившийся в городе.
В 2021-м — четыре советские вывески 1980-х («Лаки, краски, посуда, хозтовары»), семь флагодержателей и газосветную вывеску 1960-х «Ателье мод».
В 2022-м — дореволюционную рекламную надпись «Продажа железа», мозаичные скульптуры «Витязь» и «Лягушка» (1986 год) в парке Щорса и дореволюционную страховую табличку.