«Ничто уже не напомнит о детстве»: советская вывеска «Ткани» пропала на ул. Революционной в Самаре

Самара потеряла еще одну советскую вывеску. Фото: ВКонтакте/ Честная Самара

В Самаре пропала вывеска советского времени «Ткани» на углу улицы Революционной и проспекта Карла Маркса. Магазин закрылся, вывеску демонтировали и сдали в металлолом. Но один из жителей города нашел ее в пункте приема, выкупил и забрал себе. Корреспондент «КП-Самара» разобралась в истории.

Успели снять и увезти, но волонтеры спасли

В конце мая самарцы заметили пропажу. Как-то опустел знакомый угол. Пропала вывеска! Рекламная конструкция «Ткани» висела на доме по проспекту Карла Маркса, 181 (на углу с улицей Революционной). Магазин работал с постройки здания в 1968 году. Но в какой-то момент вывеску демонтировали и сдали в металлолом.

Историю спасения поведал самарский проект «Надо сохранить», который занимается восстановлением исторических деталей городской среды.

«Еще вчера эта советская вывеска «Ткани» висела на Карла Маркса, 181. А сегодня валяется разобранная на пункте приема металла, — написал один из волонтеров. — Обидно еще, что знакомился с собственниками магазина и предлагал забрать вывеску, если они вдруг решат демонтировать. Можно было бы обойтись без всего этого нервоза и «спасений».

Процесс заметила жительница города — сняла на видео, выложила в сторис. Скриншот переслали в чат проекта. А уже на следующий день один из активистов по имени Павел объехал все металлоприемки, нашел эту вывеску и выкупил ее.

Мужчина по имени Павел нашел конструкцию вывески на пункте приема. Фото: «Надо сохранить»

«Минус еще один подлинный объект изъят из среды, — добавляют авторы проекта. — Но теперь вывеска будет у хорошего человека, а не превратится в металлолом».

«Мы часто заходили с бабушкой»

Авторы проекта «Надо сохранить» поделились и личными воспоминаниями:

«Мы часто заходили с бабушкой в этот магазин в детстве. Она всю жизнь что-то шила и жила как раз неподалеку. Да, вывеска была не величайшей изящности, неоновых светящихся трубок в ней не предполагалось. Но даже такая простая вывеска намного красивее, чем современная».

Что говорят в соцсетях

Новость вызвала бурную реакцию. Многие пользователи ностальгируют:

«Раньше жили на этом перекрестке и всегда заходила в магазин «Ткани». Очень много было выбора, и там же можно было сделать индивидуальную выкройку. Хороший был магазин».

«Я там ткань на выпускной покупала и там же раскроили. Сестра сшила мне платье. Время быстротечно».

«По старой памяти, если нужно сориентироваться в том районе, указываем — магазин «Ткани».

Другие восхищаются качеством.

«В СССР все делали на века. Уже 35 лет нет СССР, а вывеска как новая. Подкрасить — и еще 50 лет продержится».

Некоторые жалеют, что табличку не отреставрировали.

«Почему нельзя было отреставрировать, укрепить и оставить?».

Почему сняли вывеску

Хозяйка магазина Ирина объяснила: магазин не закрылся, просто перешел в онлайн-формат и формат склада. А вывеску сняли по требованию соседей.

«Соседи справедливо обеспокоились ее безопасностью — за столько лет конструкция могла стать небезопасной. Отдельное спасибо управляющей компании за то, что отреагировали и убрали вывеску», — написала Ирина.

Кто-то из комментаторов поддержал такое решение. Другие считают, что вопрос решался неправильно.

«Уменьшение доли общего имущества требует 100% голосов. Магазин — такой же собственник, и эта вывеска — их историческая собственность», — возражает пользователь.

«Расплакались, когда увидели»

Сама Ирина призналась: когда увидела, что вывески нет, не сдержала эмоций.

«Признаемся честно: когда увидели, что вывески больше нет, даже расплакались! Она была такой родной… Но жизнь идет вперед, — написала она. — Мы сначала думали ее отреставрировать, но, узнав стоимость, буквально ахнули — сумма оказалась очень внушительной. Да и даже после ремонта вывеска вряд ли стала бы на 100% безопасной».

Вывески уже спасали

Кстати, проект «Надо сохранить» уже много лет восстанавливает исторические детали Самары.

В 2020 году они спасли двойную вывеску кухмистерской-сада «Аркадия» 1921 года и гипсовый барельеф Осоавиахима конца 1930-х — единственный сохранившийся в городе.

В 2021-м — четыре советские вывески 1980-х («Лаки, краски, посуда, хозтовары»), семь флагодержателей и газосветную вывеску 1960-х «Ателье мод».

В 2022-м — дореволюционную рекламную надпись «Продажа железа», мозаичные скульптуры «Витязь» и «Лягушка» (1986 год) в парке Щорса и дореволюционную страховую табличку.