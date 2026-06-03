Самарчанка потеряла мужа после 9 лет брака: он пошел на тренинги личностного роста и женился на кураторе

Евгения потеряла мужа и выжила после того, как рухнула семейная жизнь. Фото: создано с помощью ИИ.

Евгения и Валентин прожили вместе девять лет, растили сына, планировали второго ребенка. Пока в жизни Валентина не появились загадочные тренинги личностного роста. Жена, увлеченная работой и домашними хлопотами, сначала не придала этому значения. Ну, тренинги, ну, уходит куда-то. Не на пьянки ведь, не в клубы. Тогда Евгения не знала, что за безобидными психологическими курсами скрывается то, что в итоге разрушит их семью и заставит ее собирать свое сердце по кусочкам. В откровенном интервью «КП-Самара» Евгения рассказала, как потеряла мужа и как выжила после того, как рухнула семейная жизнь.

Девять лет без ссор

Евгения и Валентин поженились в 2006 году. В июле 2015-го, буквально за две недели до девятой годовщины брака, их семья распалась. Как рассказывает Евгения, девять лет они прожили вполне себе счастливо.

«За все время мы даже не ругались, раза два от силы. У меня такой принцип, что нужно выходить замуж не за человека без недостатков, так как таких не существует, а за того, с чьими недостатками можно смириться».

Женя уверена, что жили бы они так и дальше, если бы не тренинги личностного роста, которые проводятся в Самаре, куда ее муж попал случайно.

Отец, брат и вечное обесценивание

В тренинги Валентина привели некоторые жизненные обстоятельства и отношения с близкими родственниками. Мужчина всегда старался быть лучше всех: школа с золотой медалью, университет с красным дипломом. У отца - семейный бизнес. Младший брат, которого отец почему-то любил больше, чем Валентина.

Брат, по словам Евгении, особым умом не отличался, это вполне компенсировалось его сообразительностью и хитростью. Парень знал, как понравиться папе. В ситуации, где Валентин мог спорить, младший молчал, но делал по-своему.

И из-за того, что они втроем были в бизнесе, в семье постоянно возникало напряжение. Отец часто приводил старшему сыну в пример младшего. Плюс отец мог распекать его при подчиненных. Конечно, это не могло не ранить мужчину. Жена предлагала ему заняться своим делом, но для Валентина это бы значило предать семейный бизнес. Он так и отвечал: «Отец мне этого не простит, мама этого не переживет». Хотя драма, по словам Жени, яйца выеденного не стоила.

Выход из ситуации Валентин нашел своеобразный: пойти на тренинги личностного роста, стать лучшей версией себя и доказать, что он достойный сын. Жена препятствовать не стала.

Как он начал меняться

Когда Валентин прошел базовый курс, Евгения не заметила в нем особых изменений, кроме эйфории. Супруг восхищался тем, какие там все крутые, позитивные и заряженные. Потом пошел на вторую ступень курса, которая стоила семье больших денег.

Евгения снова не стала препятствовать: «Ну иди, раз тебе так нравится, раз у тебя такой душевный подъем».

Но после так называемой трансформационной программы уже появились реальные изменения. Например, уходя на работу, он целовал жену, даже если она еще спит. Евгения думала: «Красота, какая-то новая прекрасная привычка появилась у мужа».

Еще он стал постоянно рассказывать про своих новых друзей. Иногда по утрам уходил на набережную «запускать шарики в небо». Но вместе с этим семья для него стала отодвигаться на второй план.

Потом мужчина начал зазывать на тренинги младшего брата жены. Того тренинги не зацепили и ему даже вернули деньги, что, по словам Евгении, нонсенс, потому что в договоре написано, что деньги не возвращают. Запомнился такой случай с командой ее младшего брата. Кого-то из команды родители закрыли дома, не пустили на тренинг. А тренер требовала вернуть его, иначе вся команда не будет продолжать участие. Участники тренинга поехали к нему домой, стучались, звонили, в итоге родственники пригрозили им полицией, если те не отстанут.

«Он стал стеклянным»

Явные изменения стали видны после трех месяцев нахождения в странной организации. Валентин стал зазывать на тренинги свою жену. Но супруга отказалась, так как не видела в этом потребности, считала, что лучше потратить время на домашние дела и ребенка.

Тогда некогда воодушевленный и целующий по утрам жену мужчина вдруг стал ей писать сухие смс, сильно похудел. Как потом узнала Евгения, на тренингах им долго не дают есть и пить во время упражнений, а потом кормят сладким. От этого в организме растет уровень глюкозы, происходит выброс положительных эмоций и притупляется критическое мышление.

Еще в группе объявили запрет на интим. Под предлогом, что если кто-то из участников живет с любимым человеком и занимается сексом, то группа «лишается энергии».

До этого Женя с Валентином планировали второго ребенка, специально готовились.

«Я чувствовала физически, как будто что-то лопнуло между нами. У нас всегда была очень сильная связь, и я прям почувствовала это на физическом уровне. А тут у него взгляд стал стеклянным. А однажды вечером он объявил, что принял решение уходить, и мы разводимся».

Женщина была в шоке. Она предложила обсудить, что его не устраивает в семейной жизни. Но Валентин не слушал и не слышал.

Евгения прошла, как говорят психологи, все стадии: отрицание, гнев, принятие. Сначала дико злилась. Потом с ней работал психолог. Он советовал: демонстрируй, что дверь открыта, что ты готова его принять. Для человека, попавшего в такую историю, важно знать, что родные его не отвергают. Тогда у него будет шанс вернуться.

Записка в рюкзаке

Осенью 2015 года, Евгения с сыном поехала отдыхать на каникулы. В своем рюкзаке, которым иногда пользовался ее муж, она нашла записку. По содержанию поняла, что она от женщины из руководящего состава организации. Та писала, что ей понравился Валентин буквально с первого взгляда и что она его сильно любит.

«Эта женщина была капитаном команды Валентина. Я настолько обалдела, что не могла сдержать эмоции. Сфотографировала, отправила мужу. Говорю: «Ты хотя бы честно сказал бы, что у тебя женщина. А то прикрываешься тем, что я плохая, потому что на тренинг не пошла. Муж уверял, что у него никого нет. Но весной 2017 года сын сказал, что папа познакомил его со своей девушкой. Летом они поженились, потому что она забеременела».

Как она выжила

Вернуть Валентина не получилось. Не помогли ни советы психологов, ни разговоры с общими друзьями. Тогда стало ясно, что спасать нужно уже не бывшего мужа, а саму Евгению. Потому что расставание с любимым человеком было для нее хуже смерти.

«У меня рухнуло все. Надежды, мечты. Не могла спать. Все время дома что-то разбирала. Ложусь в три ночи, в пять утра просыпаюсь от дикой боли в сердце. Месяца полтора так было. Спасала работа. Потом психолог, потом психотерапевт. Большую роль сыграли поездки в Москву по учебе, это помогло переключиться. Ну и конечно, ребенок-первоклассник не давал зациклиться на своем горе».

Так Евгения почти физически закрыла сердце, запретила себе страдать. Перестала с бывшим мужем здороваться, общаться. Полностью убрала его из своей жизни. Перестала общаться с общими друзьями и его родственниками, так как всякий раз это доставляло боль.

Спустя 11 лет

Спустя 11 лет женщина смотрит на эту ситуацию по-философски и больше не корит себя за то, что не запретила вовремя посещать сомнительные тренинги, похожие на секту. Да и как что-то можно запретить взрослому человеку?

«У меня больше нет ненависти, нет злости. Фарш мясом не станет. Раз случилась такая судьба, значит, так надо. Но, к сожалению, я больше никому не верю. На людей смотрю сквозь призму, что снова могут обмануть. Когда человек умирает, ты понимаешь, что пути назад нет. А здесь я долго жила надеждой: мой мужчина же такой умный, он обязательно одумается, осознает, обязательно придет. Но сейчас я понимаю, что это совсем другой человек».

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