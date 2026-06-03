Новый тренер, игры за сборные и трансферные слухи: последние новости «Акрона» на 3 июня 2026 года

«Акрон» продолжает искать замену Зауру Тедееву Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Тольяттинский «Акрон» сохранил прописку в РПЛ по итогам двухматчевого противостояния с «Ротором» в стыках. Ответная игра между командами прошла 23 мая в Самаре. После этого красно-черные отправились в отпуск. Рассказываем, что сейчас происходит в клубе.

Поиски нового тренера

«Акрон» продолжает искать человека на пост главного тренера команды. Напомним, 17 мая после разгромного поражения в дерби с «Крыльями Советов» (1:4) клуб покинул Заур Тедеев. В стыковых матчах волжанами руководил Мурат Искаков из тренерского штаба Тедеева. В интервью «Sport24» генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев заявил, что у клуба есть шорт-лист и фаворит на пост главного тренера:

«Сейчас мы ведем переговоры не только с российскими, но и с иностранными кандидатами на пост главного тренера. У нас уже сформирован шорт-лист, и в нем есть фаворит. Клуб точно объявит о назначении нового тренера до начала сборов».

Фаворитом на пост главного тренера может быть серб Срджан Благоевич. Об этом сообщил журналист и инсайдер Иван Карпов.

«Акрон» близок к назначению тренера: в шорт-листе на место рулевого тольяттинцев, оставшихся без тренера после расставания с Тедеевым, осталось три кандидата. Это двое россиян и 52-летний серб из «Партизана» - Срджан Благоевич. Тольяттинцы уже общались с ним насчет контракта на три года. Контракт тренера с призером Суперлиги истекает через год, но есть опция расторжения», - написал Карпов.

Беншимол готовится к мундиалю

В межсезонье от футбола отдыхают далеко не все. Например, Жилсон Беншимол готовится к выступлению на чемпионате мира по футболу 2026 года вместе со сборной Кабо-Верде. 31 мая кабовердцы провели товарищескую игру с Сербией. Африканцы одержали уверенную победу со счетом 3:0, а нападающий «Акрона» забил последний мяч в игре.

Жилсон Беншимол забил сборной Сербии в товарищеском матче Фото: ФК «Акрон» (Тольятти) Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Но не только Беншимол после окончания сезона отправился в национальную команду. Например, Игнат Тереховский пополнил состав молодежной сборной России, которая в июне проведет две товарищеские игры с Ираком.

Стефан Лончар находится в расположении сборной Черногории. 1 июня черногорцы обыграли в товарищеской игре Болгарию (1:0). Полузащитник «Акрона» вышел в стартовом составе, а после перерыва получил капитанскую повязку. 5 июня Черногория сыграет со Словакией.

Роберто Фернандес и Йомар Роча в составе сборной Боливии готовятся к товарищеским матчам с Шотландией 7 июня и 10 июня с Алжиром.

«Акрон» третий в РПЛ

Российская премьер-лига опубликовала статистику по индексу молодого игрока. «Акрон» по этому показателю занял третье место среди команд РПЛ. Выше только ЦСКА и «Пари НН».

Дмитрий Пестряков вошел в топ-3 по времени на поле и индексу молодого игрока Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Также игрок тольяттинцев Дмитрий Пестряков занял третьи места по тому же индексу и по количеству игрового времени среди молодых игроков, пропустив вперед только Алексея Батракова из «Локомотива» и Матвея Кисляка из ЦСКА.

Трансферные слухи

В межсезонье открывается трансферное окно. На этом фоне в медиа постоянно появляются различные слухи. Так, появилась информация, что «Акрон» может покинуть полузащитник Ифет Джаковац. Боснийцем якобы интересуются сразу два сербских клуба - «Партизан» и «Войводина».

Ифетом Джаковацем интересуются два сербским клуба Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Кроме того, сообщается, что тольяттинцы могут подписать нападающего Слободана Тедича из сербского клуба «Чукарички». Тедич играл в Англии и Голландии, а его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в полтора миллиона евро. За нападающим также следит «Балтика».