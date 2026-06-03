За стеклом на улицах Японии: самарский иллюстратор представила свою работу в стране восходящего солнца

Самарский иллюстратор Юлия Завтур прошла отбор японской галереи. Девушка поучаствовала в конкурсе, пообщалась с жителем района Сибуя, релоцированным из США, и представила свою работу. Подробнее – в материале «КП-Самара».
Юлия Завтур – самарский иллюстратор, создающая уникальные и интересные работы. Девушка на постоянной основе участвует в международных конкурсах и даже одерживала победы.
«В 2020-2021 году я участвовала в итальянском конкурсе. Тогда организаторы проводили отбор работ, которые в течение года ездили по городам Италии, туда попали 12 художников. А в 2023 году я победила в конкурсе. Американское посольство в Москве выбрало мою работу и повесило на большой баннер. Приз - поездка в Америку», - рассказала Юлия корреспонденту «КП-Самара».
В начале марта 2026 года Юлия вновь получила письмо «Congratulations!» (перевод с англ. «Поздравляем») от японской галереи Jinny.
«Изначально я нашла в интернете опен-колл от японской галереи, тогда решила принять участие. Нужно было представить работы, которые я бы считала релевантными, и отправить в галерею. Это не традиционный конкурс, где нужно подготовить какую-то работу или найти подходящую. Далее через месяц мне прислали сообщение: «Поздравляем, вы одобрены. Из 700 участников выбрали что-то около 40 человек».
Для участия в конкурсе художникам и иллюстраторам нужно было подготовить работу об укладе жизни в оживленном районе Японии.
«Чтобы подготовить эту работу более прицельно, каждому художнику и иллюстратору назначили местного жителя, который живет в этом районе. Мне достался Крис, который живет в Японии уже восемь лет. Он релоцировался из Штатов, рассказал об этой жизни, укладе, их особенностях, которые я решила отразить в своей работе».
По словам Юлии, физическое присутствие для участия в конкурсе было необязательно, но приветствовалось.
«Я создавала работу, сделала эскиз, также отправляла куратору и представителям галереи, чтобы отслеживать процесс. Каждому автору нужно было подготовить одну работу, с ограничениями по размеру. После все это экспонировалось на специальных остекленных фонарях, на той же улице, где расположена галерея».
Организаторы конкурса для каждого иллюстратора подбирали своего куратора, который подходил бы под виденье автора. Свои ощущения от победы в отборочном этапе Юлия описывает так:
«Всегда слова «Поздравляем» в сообщении связаны с успехом. Это и везение, лотерея, упорство, совокупность положительных эмоций. Конечно, это счастье».
Теперь работа иллюстратора красуется на улицах Японии.
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