За стеклом на улицах Японии: самарский иллюстратор представила свою работу в стране восходящего солнца

Работу самарского иллюстратора представили в Японии. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Самарский иллюстратор Юлия Завтур прошла отбор японской галереи. Девушка поучаствовала в конкурсе, пообщалась с жителем района Сибуя, релоцированным из США, и представила свою работу. Подробнее – в материале «КП-Самара».

«Поздравляем… вы прошли отбор!»

Юлия Завтур – самарский иллюстратор, создающая уникальные и интересные работы. Девушка на постоянной основе участвует в международных конкурсах и даже одерживала победы.

«В 2020-2021 году я участвовала в итальянском конкурсе. Тогда организаторы проводили отбор работ, которые в течение года ездили по городам Италии, туда попали 12 художников. А в 2023 году я победила в конкурсе. Американское посольство в Москве выбрало мою работу и повесило на большой баннер. Приз - поездка в Америку», - рассказала Юлия корреспонденту «КП-Самара».

В начале марта 2026 года Юлия вновь получила письмо «Congratulations!» (перевод с англ. «Поздравляем») от японской галереи Jinny.

«Изначально я нашла в интернете опен-колл от японской галереи, тогда решила принять участие. Нужно было представить работы, которые я бы считала релевантными, и отправить в галерею. Это не традиционный конкурс, где нужно подготовить какую-то работу или найти подходящую. Далее через месяц мне прислали сообщение: «Поздравляем, вы одобрены. Из 700 участников выбрали что-то около 40 человек».

Крис из Штатов рассказал о жизни в Японии

Для участия в конкурсе художникам и иллюстраторам нужно было подготовить работу об укладе жизни в оживленном районе Японии.

«Чтобы подготовить эту работу более прицельно, каждому художнику и иллюстратору назначили местного жителя, который живет в этом районе. Мне достался Крис, который живет в Японии уже восемь лет. Он релоцировался из Штатов, рассказал об этой жизни, укладе, их особенностях, которые я решила отразить в своей работе».

По словам Юлии, физическое присутствие для участия в конкурсе было необязательно, но приветствовалось.

«Я создавала работу, сделала эскиз, также отправляла куратору и представителям галереи, чтобы отслеживать процесс. Каждому автору нужно было подготовить одну работу, с ограничениями по размеру. После все это экспонировалось на специальных остекленных фонарях, на той же улице, где расположена галерея».

Юлия подготовила работу на основе общения с куратором. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Организаторы конкурса для каждого иллюстратора подбирали своего куратора, который подходил бы под виденье автора. Свои ощущения от победы в отборочном этапе Юлия описывает так:

«Всегда слова «Поздравляем» в сообщении связаны с успехом. Это и везение, лотерея, упорство, совокупность положительных эмоций. Конечно, это счастье».

Теперь работа иллюстратора красуется на улицах Японии.

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