Израненная собака пришла в парикмахерскую за помощью: в Тольятти волонтеры спасают попавшее в беду животное

Волонтеры спасают израненную собаку фото: приют "HELP TLT"

В Тольятти израненная собака сама пришла к людям за помощью. В один из дней она забежала в парикмахерскую. Сотрудники не остались равнодушны к беде животного и позвонили волонтерам. Так в местном приюте появился новый необычный пациент. Подробнее – в материале «КП-Самара».

Истекал кровью

21 мая, уже под конец рабочего дня, в тольяттинский приют для животных поступил экстренный звонок. В одну из парикмахерских на улице Железнодорожной забежал крупный белый пес, истекающий кровью. У животного была серьезно повреждена передняя лапа.

По словам сотрудников приюта, люди звонили в слезах и умоляли помочь собаке. Самостоятельно перевозить раненое животное они не решились, опасаясь причинить ему еще больший вред. Получив сообщение, волонтеры незамедлительно выехали на место.

Белая большая собака пришла за помощью в парикмахерскую фото: приют "HELP TLT"

«На месте мы увидели крупного, упитанного пса. Очень добродушный, но одна лапа была разбита в месиво. Скорее всего, попал в железнодорожную стрелку. Собаку срочно доставили в ветеринарную клинику, врачи сработали оперативно и оказали первую помощь», – написали сотрудники приюта в социальных сетях.

На момент поступления в ветеринарную клинику пес потерял очень много крови и находился в состоянии сильнейшего стресса. Из-за тяжелого состояния проводить операцию сразу было невозможно, ослабленный организм мог не выдержать хирургического вмешательства. Сейчас главная задача врачей заключается в стабилизации жизненно важных показателей и сохранении оставшейся части лапы.

У собаки был ошейник и он ждет своего хозяина фото: приют "HELP TLT"

Ждет своего хозяина

Специалисты делают все возможное, чтобы рана успешно зажила, однако прогнозы пока туманные. Если возникнут осложнения или ткани не удастся сохранить, ветеринарам придется провести полную ампутацию лапы до уровня лопатки.

«Экстренная операция, наркоз и препараты стоят дорого. Мы просим всех неравнодушных людей поучаствовать в сборе на спасение этого бедолаги. Любая посильная сумма сейчас имеет значение. Пожалуйста, поддержите парня репостом - возможно, благодаря этому его смогут найти старые хозяева, ведь он был в ошейнике», – просят о помощи волонтеры.

Подключились неравнодушные люди

Десятки неравнодушных людей уже откликнулись на беду животного. Под публикациями о спасенной собаке пользователи оставляют слова поддержки и благодарности волонтерам, которые вовремя пришли на помощь и подарили ей шанс на жизнь. Многие отмечают, что именно благодаря самоотверженности добровольцев удалось спасти животное и начать необходимую реабилитацию.

«Как хорошо, что есть добрые и душевные люди, которые не пройдут мимо таких ситуаций. Дай бог таким людям здоровья и тем, кто принимает участие в восстановлении и приюте всех малышей», – пишут люди в комментариях.

Подробнее о том, как можно помочь собаке, можно узнать здесь.