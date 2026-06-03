Трансферный бан, новый иск и контрольные игры: последние новости «Крыльев Советов» на 3 июня 2026 года

«Крылья Советов» сыграют товарищеские матчи с «Нефтехимиком» и «Соколом» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Сезон для самарских «Крыльев Советов» завершился 17 мая. Зелено-бело-синие обыграли в последнем туре «Акрон» и сохранили прописку в элите российского футбола без стыковых матчей. После этого большинство игроков отправилось отдыхать. Но не все – Печенин и Шуманский, например, проходят сборы со сборной Беларуси. Рассказываем, что сейчас происходит в «Крыльях Советов».

Трансферный бан

28 мая РФС наложил на самарский футбольный клуб запрет на регистрацию новых игроков. Санкции связаны с требованием «Зенита» вернуть долг после перехода Ивана Сергеева.

В 2024 году питерский «Зенит» продал форварда Ивана Сергеева в «Крылья Советов». По условиям соглашения самарцы должны выплатить «Зениту» процент от будущей перепродажи футболиста. В 2025 году самарцы продали Сергеева московскому «Динамо», однако процент от сделки питерской команде не поступил.

«Зенит» обратился к РФС с требованием взыскать с «Крыльев Советов» задолженность. Российский футбольный союз принял решение удовлетворить требование действующего чемпиона страны, а также наложить на волжан запрет на регистрацию новичков в качестве обеспечительной меры.

«Обязать ПФК «Крылья Советов» выплатить ФК «Зенит» задолженность по выплате трансферной компенсации и пени за нарушение сроков выплат по трансферному контракту о переходе футболиста. Применить к ПФК «Крылья Советов» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», - говорится в тексте решения.

Трансферный бан начнет действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение.

Иск «РТ-Капитал»

Зимой 2026 года «Крылья Советов» погасили долг перед «РТ-Капитал», выплатив в общей сложности около миллиарда рублей. Казалось, на этом история с задолженностью перед дочерней компанией «Ростеха» должна закончиться.

Однако «РТ-Капитал» подал новый иск. На этот раз - за пользование чужими денежными средствами. Компания требовала взыскать с самарского клуба еще 160 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск и решил взыскать с «Крыльев Советов» лишь 12 миллионов рублей.

«РТ-Капитал» может обжаловать это решение до 28 июня 2026 года.

Лучший в РПЛ

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин стал лучшим в Премьер-лиге в прошедшем сезоне по перехватам. Игрок самарской команды совершил 235 перехватов.

Сергей Божин стал лучшим в РПЛ по перехватам Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

В топ-3, помимо Божина, оказались Александр Солдатенков из «Сочи» (231) и Егор Тесленко из «Рубина» (218).

Соперники в первых играх межсезонья

«Крылья Советов» поделились, с кем проведут первые две контрольные игры межсезонья. 28 июня зелено-бело-синие сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком», а 1 июля встретятся с саратовским «Соколом». Оба матча пройдут в Самаре.

Всего у волжан запланировано шесть товарищеских игр на период летних сборов. Футболисты выйдут из отпуска 16 июня.