«Кабанчик» под штукатуркой: в Самаре строители замазали керамическую плитку дома Зуевой, градозащитники требуют остановить работы

В здании начался капитальный ремонт, и плитку стали замазывать слоем декоративной штукатурки. Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре на улице Галактионовской, 55 находится бывший доходный дом Марии Зуевой, построенный в 1898 году. До недавнего времени его фасад был полностью отделан прямоугольной керамической плиткой кремово-белого цвета. В народе ее называют «кабанчик». Этой весной в здании начался капитальный ремонт, и плитку стали замазывать слоем декоративной штукатурки. Самарское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры выступило против таких изменений. При этом жители дома, считают: главное, что в здании наконец-то перестанут течь трубы, а «кабанчик» вторичен. Корреспондент «КП-Самара» побывал на объекте и выяснил подробности.

Что такое доходный дом

Доходные дома строили не для одной семьи, а для сдачи квартир внаем. Домовладелец получал доход с аренды помещений, отсюда и название. Такие дома активно строили в российских городах во второй половине XIX — в начале XX века. В них, как правило, были квартиры разного размера — от небольших до многокомнатных, часто с высокими потолками, парадными лестницами, с магазинами или конторами на первом этаже.

Многие самарцы приходят сюда фотографироваться. Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Дом Марии Зуевой на улице Галактионовской как раз такой. Его построили в 1898 году для сдачи жилья внаем, что объясняет и его добротную отделку - керамическую плитку «кабанчик» и широкие кованые лестницы. Сейчас в этом доме по-прежнему живут люди.

Вместо того, чтобы сохранить уникальную керамическую плитку, строители наносят на нее цементно-песчаный раствор. Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Как менялся статус дома

В 2008 году дом Марии Зуевой признали объектом культурного наследия регионального значения. Однако в 2012 году постановлением облправительства этот статус сняли. В 2024 году здание включили в число ценных градоформирующих объектов (ЦГФО) исторического поселения Самара. Статус ЦГФО подтверждает историческую и архитектурную значимость здания и обязывает сохранять его подлинный облик, в данном случае объемно-пространственные характеристики и фасад с керамической плиткой.

В доме заменили коммуникации. Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Что происходит сейчас

В рамках капитального ремонта в здании заменили коммуникации, трубы, установили новые пластиковые окна в подъездах, которые точно повторяют старые окна по форме. На очереди — ремонт фасада. Однако вместо того, чтобы сохранить уникальную керамическую плитку, строители наносят на нее цементно-песчаный раствор, поверх которого будет декоративная штукатурка. Это и возмутило градозащитников.

Как сообщили в ВООПИиК, попытки оштукатурить фасад предпринимались еще в 2000-х, но тогда работы удалось остановить. В конце 2010-х замазали и покрасили плитку на первом этаже. А в мае-июне 2026 года раствор нанесли уже на весь оставшийся фасад трехэтажного дома.

Заменили окна в подъезде. Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

На обращение градозащитников в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия пришел ответ: здание имеет статус ЦГФО, а не ОКН (объекта культурного наследия). Инспекция отвечает только за памятники, а «особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении осуществляется органами местного самоуправления», то есть администрацией Самары.

Мнения людей, которые живут рядом и в самом доме, разделились. Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Член ВООПИиК Екатерина Рогова направила запрос в региональный фонд капремонта. В ответе сказано, что в программе фонда дом числится как обычный многоквартирный дом, не имеющий статуса ОКН или ЦГФО. Документация разработана для стандартного МКД, «учитывая его особенности, а именно разрушения, требующие восстановления несущих конструкций». В ВООПИиК обращают внимание: неясно, как покрытие плитки слоем цементно-песчаного раствора восстанавливает несущие конструкции, и почему контроль за сохранностью ЦГФО попал в полномочия мэрии, а не регионального органа охраны памятников.

Что думают жители

Мнения людей, которые живут рядом и в самом доме, разделились. Надежда, соседка из соседнего дома, рассказала «КП-Самара», что любовалась «кабанчиком» четыре года:

«Постоянно хожу мимо и всегда любовалась на красивую необычную плитку. Кабанчик, желтый такой. Приличный, не битый. Весь дом был в таких желтых кирпичиках. Почему его замазали? Не знаю, жалко очень».

Сохранилась красивая лестница. Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

А вот жители самого дома — люди практичные. Александр, один из них, говорит прямо:

«У нас новые окна в подъезде, новые пластиковые стояки. Мы долго ждали капитального ремонта и рады, что он наконец-то делается. По поводу плитки, нам это не так важно, лишь бы трубы не текли».

Плитка сохранилась только вокруг слухового окна. Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Дом Зуевой славится не только керамической плиткой на фасаде. У него три этажа, на которые ведут кованые лестницы — широкие, добротные. В квартирах высокие потолки, а в подъездах — большие аркообразные окна, в этом году их заменили на пластиковые. Сам двор представляет собой гармоничную композицию из кирпичных флигелей, один из которых имеет срубовой второй этаж. Двор ухоженный, зеленый, стены увиты диким виноградом. Многие самарцы сравнивают его с петербургскими дворами и ходят туда фотографироваться.

Двор ухоженный, зеленый, стены увиты диким виноградом. Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Самарское отделение ВООПИиК призывает остановить работы, снять нанесенный на керамический фасад штукатурный слой и восстановить исторический облик здания как ценного градоформирующего объекта.

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