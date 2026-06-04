После спортивной травмы начал разрушаться сустав: самарские врачи спасли мужчину от артроза и деформации ног

Мужчина уже заметил значительные улучшения. Фото: Клиники СамГМУ

В Самаре провели сложное лечение пациента, у которого была деформация ног и развивался прогрессирующий артроз. Много лет назад он получил спортивную травму, с того времени его жизнь не была спокойной. Мужчина перенес множество операций, на фоне которых у него и начал разрушаться сустав. Спасением бывшего спортсмена занялись в Клиниках СамГМУ. Врачам удалось не только исправить форму ног, но и остановить артроз. Подробности – в материале «КП-Самара».

Разрушение сустава

В результате спортивной травмы у мужчины произошел разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. Ему неоднократно проводили операции по пластике связки. Однако из-за нестабильности в правом коленном суставе и многоуровневой варусной деформации голеней у пациента начал развиваться артроз.

Последнюю пластику связки мужчина успешно перенес в 2022 году, но это не помогло остановить артроз. Разрушение сустава продолжало прогрессировать на фоне деформации. Из-за сложности ситуации лечение продолжилось в Центре эстетической ортопедии, который работает на базе травматолого-ортопедического отделения № 1. Перед врачами стояло две задачи: справа спасти коленный сустав от дальнейшего прогрессирования артроза, а слева – предотвратить его развитие.

«Помимо коррекции формы ног, нужно было остановить прогрессирование артроза, а для этого – поменять механику коленных суставов так, чтобы они начали нагружаться естественным образом, физиологично», – объяснил врач-травматолог-ортопед Никита Лихолатов.

Чтобы спланировать ход лечения, использовалась компьютерная навигация. Фото: Клиники СамГМУ

Проходит реабилитацию

Врачи решили выполнить коррекцию деформации ног в аппаратах внешней фиксации. В качестве преимуществ этого метода отмечается возможность полной опоры на ноги и контролируемого вывода формы ног.

Чтобы спланировать ход лечения, использовалась компьютерная навигация. На рентгенограммах были выстроены оси пациента и желаемые. Затем снимки загрузили в специальное программное обеспечение, которое показало приемлемую физиологическую норму.

После этого мужчину прооперировали и установили ему аппараты внешней фиксации. В них он проходил четыре месяца. Сейчас пациент уже вернулся к работе и вместе с этим проходит реабилитацию. Врачи смогли достичь косметического эффекта, исправив форму ног, и остановить прогрессирование артроза. Мужчина уже заметил значительные улучшения в работе коленного сустава.

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