«Слезы, истерики — и снова в бой»: самарчанка несколько месяцев пытается узнать причину гибели своей матери

Дочь погибшей пытается добиться справедливости

Вот уже несколько месяцев жительница Самары борется за правду и пытается понять, кто виноват в смерти ее пожилой матери. В сентябре прошлого года пенсионерка упала в коллектор. Она провела там четыре дня и, к сожалению, скончалась. Родные женщины до сих пор не знают точной причины ее гибели. Дочь пенсионерки рассказала «КП-Самара», что изменилось за последние месяцы.

«У меня уже опускаются руки»

Трагедия в семье Елены случилась в сентябре 2025 года. Тогда 77-летняя Людмила Олейникова упала в коллектор, над которым образовался провал из-за обрушения плиты. Она провела там около четырех дней и, не дождавшись помощи, умерла. На ее теле потом обнаружили ссадины и переломы. Было заведено уголовное дело, но пока результатов расследования нет. Вот уже девять месяцев Елена борется за справедливость, чтобы понять, как именно умерла ее мать, и кто в этом виновен.

В начале апреля глава СК России Александр Бастрыкин поручил повторно доложить о ходе расследования дела. Но ситуация не стала понятнее. Тогда Елена рассказала «Комсомолке», что ждет ситуационную экспертизу.

«Я хочу знать точную дату смерти своей мамы. На ее могиле я пообещала добиться справедливости».

По словам дочери погибшей, с такими мыслями она засыпает и просыпается каждый день.

«Я написала жалобу президенту»

Спустя несколько месяцев после реакции главы СК России Елена вновь пошла к следователям. 1 июня 2026 года она получила девять листов удовлетворенного ходатайства о назначении ситуационной экспертизы.

«Как возможно проведение экспертизы, для которой необходимо изучение фотографий с места происшествия, глубины ямы, тела спустя столько времени? Экспертизу якобы провели 14 апреля, но узнала я об этом спустя полтора месяца. Много вопросов к происходящему: несостыковки дат в документах, игнорирование жалоб, часть текста просто исчезает из документов».

Единственное, что хочет Елена, — получить ответ и привлечь к ответственности виновных лиц.

«Сейчас продолжаю писать жалобы, куда только можно. Вчера направила документ в администрацию президента. Посоветовалась с экспертами по поводу судебной экспертизы. Могли ли падение с высоты собственного роста и полученные повреждения спровоцировать сильный стресс, физический и эмоциональный шок, испуг или перенапряжение, спровоцировать развитие сердечной недостаточности? Здесь прямая причинно-следственная связь. Для независимой экспертизы у меня есть почти все документы».

Елена также отмечает, что очень надеется придать делу общественный резонанс.

«Очень надеюсь. Уже от безысходности руки опускаются. Слезы, истерики — и снова в бой».

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