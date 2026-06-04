Уроженка Самарской области вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции. Фото: личная страница Дианы в соцсетях

Уроженка Самарской области вышла в полуфинал Roland Garros — Открытого чемпионата Франции, который является одним из четырех самых престижных турниров в мире. По пути она обыграла первую ракетку планеты Арину Соболенко. В решающей партии белоруска не взяла ни одного гейма. Теперь Диана Шнайдер встретится с полькой Майей Хвалиньской, а в параллельном полуфинале сыграет ее подруга Мирра Андреева. Корреспондент «КП-Самара» разузнала подробности.

Кто такая Диана Шнайдер

Диану Шнайдер в Самарской области знают и любят. Родилась в Жигулевске в 2004 году. Отец теннисистки имеет немецкие корни, работал юристом, профессионально занимался боксом. Ее мама — учитель английского языка. Теннисом Диана увлеклась, когда ее семья переехала в Тольятти. Тогда ей было всего четыре года. Профессионально заниматься этим видом спорта Шнайдер начала в восемь лет.

Реакция теннисистки на победу вызвала улыбки у болельщиков. Фото: личная страница Дианы в соцсетях

Еще в 2022 году ей присвоили звание мастера спорта России. А в 2025-м она стала заслуженным мастером спорта. В 2024-м вместе с Миррой Андреевой принесла стране серебро Олимпийских игр.

При этом Диана всегда оставалась простой и открытой девушкой. Одним словом – настоящей. На корте – в косынке, с улыбкой и без пафоса. Может и пожаловаться на усталость, и порадоваться как ребенок. За это ее и любят болельщики.

Диана ведет соцсети активно и с душой. Она не только делится спортивными успехами, но и снимает забавные видео. А после победы над Соболенко на странице Дианы появились фото и видео, где она буквально парит по паркету — улыбается, кружится, не скрывает радости. А одно из фото подписала так: «Не важно, как вы начнете, гораздо важнее, как вы закончите. Поешьте, поспите и повторите завтра».

В последнее время у Дианы в личном разряде не очень складывалось. Она редко доходила до финалов, а в одном из турниров проиграла своей же подруге Мирре Андреевой. Но на Открытом чемпионате Франции (втором по значимости турнире Большого шлема после Уимблдона) все пошло по-другому.

Путь к четвертьфиналу

До этого года Шнайдер дальше второго круга во Франции никогда не проходила. Так что сам выход в четвертьфинал уже был для нее успехом.

По пути она обыграла мексиканку, американку и украинку. Затем взяла верх над американкой Мэдисон Киз, победительницей прошлогоднего Открытого чемпионата Австралии — одного из самых престижных турниров в мире.

А потом на нее вышла Арина Соболенко из Белоруссии, первая ракетка мира. Мощная, агрессивная, обладательница четырех титулов на турнирах Большого шлема.

Как это было

Первый сет Соболенко выиграла уверенно — 6:3. Во втором вела 4:1 и подавала на матч при счете 5:4. До победы ей оставалось два очка. Казалось, все кончено.

Но тут Шнайдер перестала думать о счете и просто начала играть. Мяч за мячом, гейм за геймом. Соболенко начала нервничать, ошибаться. В третьем сете у лучшей теннисистки мира было 17 невынужденных ошибок, а всего за матч 57.

Итог третьего сета — 6:0. В теннисе это называется «баранка» — когда один игрок не взял ни одного гейма. Счет в матче — 3:6, 7:5, 6:0. Шнайдер выиграла 12 из последних 13 геймов.

Соболенко после матча заявила, что хочет бросить теннис. Но это, скорее всего, просто эмоции. На корте она громко материлась, срывала удары и показывала свое бессилие. А Шнайдер просто улыбалась и делала свое дело.

«Я потеряла дар речи»

После матча Диана призналась, что не ожидала от себя такого:

«Я потеряла дар речи, очень счастлива. Я очень нервничала, старалась не думать о счете и о том, что она первая ракетка мира».

Эксперты сказали прямо: Шнайдер не выиграла, Соболенко сама сломалась. Но так ли это? Диана не отпускала игру, заставляла соперницу ошибаться и терпела.

Полуфинал уже 4 июня

В полуфинале Шнайдер встретится с полькой Майей Хвалиньской, которая занимает 114-е место в мировом рейтинге. У самой Дианы — 25-е. По всем раскладам она явный фаворит.

Полуфинал пройдет 4 июня. А в параллельном полуфинале сыграет подруга и партнерша Шнайдер по паре Мирра Андреева. Ей предстоит сложнейший матч против украинки Марты Костюк, которая уже обыгрывала Мирру в этом сезоне.

Диана активно ведет соцсети, делится не только успехами в карьере, но и личной жизнью. Фото: личная страница Дианы в соцсетях

Если обе выиграют, в финале встретятся две россиянки. В последний раз такое на Открытом чемпионате Франции было в 2004 году, когда за титул боролись Анастасия Мыскина и Елена Дементьева.

Редакция «КП-Самара» продолжает следить за происходящем. Желаем нашей спортсменке удачи.