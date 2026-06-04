«Я почувствовал, что это мой долг»: комик Александр Морозов отправит гуманитарную помощь в зону СВО в память о друге

Александр Морозов отправит гуманитарную помощь в зону СВО фото: социальные сети Александра Морозова

Любимец миллионов зрителей и один из самых узнаваемых артистов юмористической программы «Кривое зеркало» Александр Морозов поделился с подписчиками трогательной историей об умершем друге, память о котором он решил почтить добрым делом. Уроженец Самары, который сегодня живет в подмосковном Звенигороде, рассказал о личной утрате и сообщил, что принял участие в сборе гуманитарной помощи для российских военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Подробнее — в материале «КП-Самара».

В память о друге

Александр Морозов поделился в соцсетях, что после смерти близкого друга его мать передала ему старую сеть. Тогда он не знал, какое применение ей можно найти в мирной жизни. Однако со временем выяснилось, что такой материал отлично подходит для изготовления так называемого «лешего», специального маскировочного костюма, который помогает бойцам сливаться с лесистой местностью благодаря вплетенным в сетку элементам из джута, ткани и лыка. Позже ушла из жизни и мать друга. По словам Морозова, после этого он почувствовал, что должен сделать что-то доброе в память о дорогих ему людях. Именно тогда артист обратился за помощью к волонтерам из Звенигорода, чтобы переданная сеть послужила важному делу.

В память о друге комик отправит гуманитарную помощь российским бойцам фото: социальные сети Александра Морозова

«Я почувствовал, что это мой долг, и нужно сделать что-то хорошее из этой сети. Я принес им эту сетку, и они сказали, что она подойдет для «леших». Я попросил сделать «лешего», а потом бы я передал его на передовую. Захожу сегодня, и не знал, сколько всего получится. В итоге вышел с этим…», – сказал артист и показал большие мешки вещей.

«Леший» для бойцов

Результат работы волонтеров приятно удивил Александра Морозова. По его признанию, он рассчитывал, что из переданной сети удастся изготовить хотя бы один маскировочный костюм, однако итог превзошел все ожидания. Волонтеры смогли сделать сразу пять «леших» и пять маскировочных сетей для бойцов на передовой. Кроме того, в каждый мешок они вложили трогательные письма от детей из Звенигорода со словами поддержки и благодарности военнослужащим. Дополнением к гуманитарному грузу стали сладости, которые также отправили российским военным.

Волонтеры передали пять "леших" и пять маскировочных сетей фото: социальные сети Александра Морозова

«А я ведь просто попросил одного «лешего». Думал, и это уже будет хорошо. Вот какие у нас потрясающие волонтеры. Низкий вам поклон, скоро это все отправится на передовую», – с улыбкой рассказал артист.

В ближайшее время Александр Морозов планирует лично отправиться в зону проведения специальной военной операции, чтобы передать собранную гуманитарную помощь российским военнослужащим.