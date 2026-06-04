«Не обязательно было сажать меня за решетку»: экс-премьер Самарской области Виктор Кудряшов выступил в суде

Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП
В Ленинском районном суде Самары продолжается процесс над бывшим главой регионального правительства Виктором Кудряшовым. Его обвиняют в превышении полномочий при строительстве метро, а также в организации преступной группы, куда, по версии следствия, вошли бывшие министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев. По делу проходил экс-министр финансов Андрей Прямилов, но он умер в декабре 2025 года. Его интересы представляет вдова. Что было на заседании 3 июня – в материале «КП-Самара».
Перед очередным заседанием Виктор Кудряшов пообщался с родными, на процессе также присутствовал его сын. На вопрос, как дела, отшутился: «Гуляем, спортом занимаемся, прессу читаем, работаем. Только вот денег не платят».
Выглядел он довольно бодро, как и его сосед по скамье подсудимых Николай Плаксин. Михаил Асеев на время судебного следствия находится под запретом определенных действий. Он единственный из четверых подсудимых, кто избежал СИЗО.
Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП
В начале заседания прокурор зачитал ряд документов из материалов дела (всего исследовано уже 68 томов), сделав особый акцент на письмах Главного управления МЧС и на том, что, по мнению обвинения, действия Кудряшова лишили общество возможности использовать новые станции метро «Алабинская» и «Театральная» как защитные укрытия. После этого суд предоставил слово подсудимому.
Кудряшов начал с того, что его обвиняют, будто он «лишил общество и государство возможности использовать станции «Алабинская» и «Театральная» в качестве укрытий». Он заявил, что это не так, и принялся доказывать, ссылаясь на документы.
«Хотел бы обратить ваше внимание на протокол заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям от 2022 года, которую я возглавлял. В заседании участвовали руководители всех 37 муниципальных образований, Главное управление МЧС, представители МВД, ФСБ, Росгвардии. Вопрос повестки звучал так: «Об определении муниципального предприятия «Самарский метрополитен» как объекта гражданской обороны и укрытия».
Кудряшов зачитал свои поручения по итогам заседания: признать целесообразным использовать метрополитен как укрытие, подготовить нормативный акт, организовать работы по оборудованию и вводу в эксплуатацию. Речь шла об участке, который включает станции «Московская», «Гагаринская», «Спортивная», «Советская», «Победа», «Безымянка» и «Кировская». По словам Кудряшова, до мая 2022 года они убежищами не являлись, а он дал поручение принять их и закрепить за ними такой статус. Поручение выполнили: в ноябре 2023 года станции поставили на учет в реестр МЧС.
Обвинение считает, что Кудряшов своими действиями помешал использовать новые станции как укрытия. Экс-премьер показал приказ уполномоченного органа от 22 сентября 2022 года, в котором говорилось следующее:
«С учетом расположения проектируемого участка метрополитена в безопасном районе, отсутствием потребности в убежищах, признать отсутствие потребности в проектировании дополнительных сооружений гражданской обороны».
«Я хорошо владею русским языком. Приказ лишь определяет отсутствие потребности в проектировании, но ничего не говорит о том, что станции не будут использоваться как укрытия. Даже в силу своего подземного расположения они могут быть укрытиями. И после ввода в эксплуатацию будут приспособлены для этих целей, как и предыдущие семь, но без излишней траты бюджетных средств», - сказал Кудряшов.
Он пояснил, что свод правил позволяет не строить на новых участках метро дополнительные дорогостоящие системы (стационарные дизельные электростанции, фильтровентиляционные установки), если рядом уже есть защитные сооружения.
Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП
«Мы всегда очень разумно относились к областному бюджету и не тратили лишние деньги, когда в этом не было необходимости. Поэтому и получали высшие награды за управление государственными финансами», - сказал подсудимый.
Кудряшов зачитал письмо ныне бывшего губернатора региона Дмитрия Азарова президенту от сентября 2021 года с просьбой выделить инфраструктурный бюджетный кредит (более 10 млрд рублей) на завершение строительства станции «Театральная». В письме говорилось, что уже разработана проектно-сметная документация, оформлены земельные участки, внесены изменения в Генплан, что позволит начать строительство в начале 2022 года.
Следствие утверждает, что это недостоверные сведения и что Кудряшов якобы дал указание их вписать.
«Я искренне не понимаю, что делало следствие целых два с половиной года. Почему оно никогда не спрашивало об этом письме, а просто предъявило обвинение? В своих показаниях я легко докажу, что в письме нет ни одного неверного слова. Не обязательно было сажать меня за решетку, достаточно было внимательно прочитать документы», - сказал Кудряшов.
Отдельно Кудряшов остановился на двух постановлениях правительства о выделении из резервного фонда 7,5 млрд рублей на строительство метро. Следствие считает это превышением полномочий с материальным ущербом. Кудряшов сослался на отчет Счетной палаты, которая проверяла использование этих средств.
«Контрольные органы не ставят под сомнение, что постановления подписаны в строгом соответствии с региональным порядком использования резервного фонда. Вопросы у Счетной палаты вызывали определения самого порядка. Но порядок не отменен, по нему подписаны сотни постановлений. В марте 2025 года в него внесли изменения, но он продолжает действовать», - сказал экс-премьер.
Кудряшов напомнил, что порядок использования резервного фонда получил положительное заключение прокуратуры. А определение «непредвиденные расходы, которые не предусмотрены областным бюджетом на текущий год и плановый период», появилось именно по настоянию прокуратуры.
Для доказательства того, что самарский порядок не уникален, Кудряшов привел примеры из десятков субъектов РФ. Так, по его словам, в Волгоградской области из резервного фонда финансируют «иные непредвиденные расходы» - ремонтные работы, материальную помощь, любые мероприятия по решению губернатора.
В Удмуртии, как сказал Виктор Кудряшов, непредвиденными считаются все расходы, не вошедшие в первоначальный бюджет, а в Тульской области — расходы, которые не могли быть предусмотрены при утверждении бюджета и не могут быть отложены до следующего года.
«Мы же, напротив, учли расходы на метро при первых же изменениях в бюджет, не дожидаясь нового года», - заметил Кудряшов.
Всего, по его словам, схожие определения используют 26 регионов. Еще в 22 регионах (включая Татарстан, Башкирию, Калининградскую и Свердловскую области) средства резервного фонда можно тратить на любые цели по поручению губернатора и без привязки к плановости.
Свои дальнейшие аргументы в свою защиту Кудряшов пообещал представить на следующих заседаниях.
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