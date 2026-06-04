«Не обязательно было сажать меня за решетку»: экс-премьер Самарской области Виктор Кудряшов выступил в суде

Обвинение считает, что Кудряшов своими действиями помешал использовать новые станции как укрытия. Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районном суде Самары продолжается процесс над бывшим главой регионального правительства Виктором Кудряшовым. Его обвиняют в превышении полномочий при строительстве метро, а также в организации преступной группы, куда, по версии следствия, вошли бывшие министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев. По делу проходил экс-министр финансов Андрей Прямилов, но он умер в декабре 2025 года. Его интересы представляет вдова. Что было на заседании 3 июня – в материале «КП-Самара».

«Гуляем, прессу читаем»

Перед очередным заседанием Виктор Кудряшов пообщался с родными, на процессе также присутствовал его сын. На вопрос, как дела, отшутился: «Гуляем, спортом занимаемся, прессу читаем, работаем. Только вот денег не платят».

Выглядел он довольно бодро, как и его сосед по скамье подсудимых Николай Плаксин. Михаил Асеев на время судебного следствия находится под запретом определенных действий. Он единственный из четверых подсудимых, кто избежал СИЗО.

Виктора Кудряшова обвиняют в превышении полномочий при строительстве метро в Самаре. Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В начале заседания прокурор зачитал ряд документов из материалов дела (всего исследовано уже 68 томов), сделав особый акцент на письмах Главного управления МЧС и на том, что, по мнению обвинения, действия Кудряшова лишили общество возможности использовать новые станции метро «Алабинская» и «Театральная» как защитные укрытия. После этого суд предоставил слово подсудимому.

«Меня обвиняют в том, чего я не делал»

Кудряшов начал с того, что его обвиняют, будто он «лишил общество и государство возможности использовать станции «Алабинская» и «Театральная» в качестве укрытий». Он заявил, что это не так, и принялся доказывать, ссылаясь на документы.

«Хотел бы обратить ваше внимание на протокол заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям от 2022 года, которую я возглавлял. В заседании участвовали руководители всех 37 муниципальных образований, Главное управление МЧС, представители МВД, ФСБ, Росгвардии. Вопрос повестки звучал так: «Об определении муниципального предприятия «Самарский метрополитен» как объекта гражданской обороны и укрытия».

Кудряшов зачитал свои поручения по итогам заседания: признать целесообразным использовать метрополитен как укрытие, подготовить нормативный акт, организовать работы по оборудованию и вводу в эксплуатацию. Речь шла об участке, который включает станции «Московская», «Гагаринская», «Спортивная», «Советская», «Победа», «Безымянка» и «Кировская». По словам Кудряшова, до мая 2022 года они убежищами не являлись, а он дал поручение принять их и закрепить за ними такой статус. Поручение выполнили: в ноябре 2023 года станции поставили на учет в реестр МЧС.

Почему станции не требуют лишних трат

Обвинение считает, что Кудряшов своими действиями помешал использовать новые станции как укрытия. Экс-премьер показал приказ уполномоченного органа от 22 сентября 2022 года, в котором говорилось следующее:

«С учетом расположения проектируемого участка метрополитена в безопасном районе, отсутствием потребности в убежищах, признать отсутствие потребности в проектировании дополнительных сооружений гражданской обороны».

«Я хорошо владею русским языком. Приказ лишь определяет отсутствие потребности в проектировании, но ничего не говорит о том, что станции не будут использоваться как укрытия. Даже в силу своего подземного расположения они могут быть укрытиями. И после ввода в эксплуатацию будут приспособлены для этих целей, как и предыдущие семь, но без излишней траты бюджетных средств», - сказал Кудряшов.

Он пояснил, что свод правил позволяет не строить на новых участках метро дополнительные дорогостоящие системы (стационарные дизельные электростанции, фильтровентиляционные установки), если рядом уже есть защитные сооружения.

Отдельно Кудряшов остановился на двух постановлениях правительства о выделении из резервного фонда 7,5 млрд рублей на строительство метро. Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

«Мы всегда очень разумно относились к областному бюджету и не тратили лишние деньги, когда в этом не было необходимости. Поэтому и получали высшие награды за управление государственными финансами», - сказал подсудимый.

Что было в письме президенту

Кудряшов зачитал письмо ныне бывшего губернатора региона Дмитрия Азарова президенту от сентября 2021 года с просьбой выделить инфраструктурный бюджетный кредит (более 10 млрд рублей) на завершение строительства станции «Театральная». В письме говорилось, что уже разработана проектно-сметная документация, оформлены земельные участки, внесены изменения в Генплан, что позволит начать строительство в начале 2022 года.

Следствие утверждает, что это недостоверные сведения и что Кудряшов якобы дал указание их вписать.

«Я искренне не понимаю, что делало следствие целых два с половиной года. Почему оно никогда не спрашивало об этом письме, а просто предъявило обвинение? В своих показаниях я легко докажу, что в письме нет ни одного неверного слова. Не обязательно было сажать меня за решетку, достаточно было внимательно прочитать документы», - сказал Кудряшов.

Как у всех, но с уголовным делом

Отдельно Кудряшов остановился на двух постановлениях правительства о выделении из резервного фонда 7,5 млрд рублей на строительство метро. Следствие считает это превышением полномочий с материальным ущербом. Кудряшов сослался на отчет Счетной палаты, которая проверяла использование этих средств.

«Контрольные органы не ставят под сомнение, что постановления подписаны в строгом соответствии с региональным порядком использования резервного фонда. Вопросы у Счетной палаты вызывали определения самого порядка. Но порядок не отменен, по нему подписаны сотни постановлений. В марте 2025 года в него внесли изменения, но он продолжает действовать», - сказал экс-премьер.

Кудряшов напомнил, что порядок использования резервного фонда получил положительное заключение прокуратуры. А определение «непредвиденные расходы, которые не предусмотрены областным бюджетом на текущий год и плановый период», появилось именно по настоянию прокуратуры.

Для доказательства того, что самарский порядок не уникален, Кудряшов привел примеры из десятков субъектов РФ. Так, по его словам, в Волгоградской области из резервного фонда финансируют «иные непредвиденные расходы» - ремонтные работы, материальную помощь, любые мероприятия по решению губернатора.

В Удмуртии, как сказал Виктор Кудряшов, непредвиденными считаются все расходы, не вошедшие в первоначальный бюджет, а в Тульской области — расходы, которые не могли быть предусмотрены при утверждении бюджета и не могут быть отложены до следующего года.

«Мы же, напротив, учли расходы на метро при первых же изменениях в бюджет, не дожидаясь нового года», - заметил Кудряшов.

Всего, по его словам, схожие определения используют 26 регионов. Еще в 22 регионах (включая Татарстан, Башкирию, Калининградскую и Свердловскую области) средства резервного фонда можно тратить на любые цели по поручению губернатора и без привязки к плановости.

Свои дальнейшие аргументы в свою защиту Кудряшов пообещал представить на следующих заседаниях.

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