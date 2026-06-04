Подписывалась чужой фамилией и вывозила бумагу коробками: суд вынес приговор завхозу из Самары за хищение на 24 млн рублей

Женщина украла с работы 112 тысяч пачек офисной бумаги. Фото: предоставлено "Комсомолке".

Куйбышевский районный суд Самары вынес заочный приговор Анастасии Л. Ее обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денег. Женщина работала в одной из самарских фирм. В ее обязанности входило обеспечивать офисы компании по всей стране бумагой, сопровождать закупки и поставки. Как выяснило следствие, женщина превратила эту рутинную работу в идеально отлаженную преступную схему, которая принесла ей больше 24 млн рублей. А когда запахло жареным, продала квартиру, внедорожник и уехала в Дубай по чужому паспорту. Подробности истории – в материале «КП-Самара».

Ценная бумага

Началось все в 2020 году. 30-летняя Анастасия Л., будучи куратором договора поставки, решила, что офисная бумага - это отличный способ обогатиться. У нее был доступ к заявкам, контакты поставщиков и полномочия. Она быстро нашла покупателя, который хотел приобрести бумагу по цене ниже рыночной, с условием самовывоза и оплатой наличными. Никаких вопросов - забирай и плати.

Дальше все было как по сценарию. Анастасия связывалась с поставщиком, сообщала, что бумагу нужно доставить на склад, а потом якобы самовывозом забирала ее через подставное лицо. Ключевым звеном стал некий Денис П. Он неоднократно забирал со складов крупные партии - всего около 11 тысяч коробок, или 112 тысяч пачек. При этом подписывал документы чужой фамилией «Соколов». Удивительно, но у сотрудников склада и бухгалтерии долгое время никаких подозрений не возникало. Кто там подписал? Соколов? Ну, значит, Соколов.

Анастасия тем временем передавала в бухгалтерию уже подписанные счета-фактуры и товарные накладные. Компания добросовестно оплачивала поставки. Только бумага до компании не доходила, а «уплывала налево» за наличные. За полтора года таким образом было реализовано 112 тысяч пачек на общую сумму свыше 24 млн рублей.

Шик, блеск и крах

Анастасия не скрывала своего богатства. На заработанное она приобрела квартиру и премиальный кроссовер иностранного производства. Вот только резкий скачок уровня жизни сотрудницы среднего звена не остался незамеченным для окружающих. Это и стало одной из причин, по которой в компании начали присматриваться к закупкам.

В июне 2021 года началась инвентаризация. Вскрылись серьезные расхождения в поставках. Но Анастасия к тому моменту уже уволилась и исчезла не только из поля зрения сотрудников, но и из Самары вообще.

Побег, розыск и Дубай

В апреле 2022 года, почувствовав угрозу, женщина действовала быстро. Продала квартиру и автомобиль по заниженным ценам, лишь бы скорее сбыть. А потом выехала из России по заграничному паспорту на другую фамилию и благополучно убыла в Дубай.

В июне 2022 года ее объявили в международный розыск, суд санкционировал заочный арест. Первая попытка передать дело в суд была предпринята еще в 2024 году. Но суд вернул материалы прокурору, указав на недостаточные усилия по розыску и экстрадиции обвиняемой. Мол, ищите лучше. Но и после этого Анастасию не нашли.

Процесс без подсудимой

В марте 2026 года суд все-таки начал рассматривать дело в заочном режиме. Подсудимая в зале отсутствовала, где именно она была – неизвестно. Изучив все материалы дела, суд пришел к выводу: вина беглянки доказана полностью.

Как сообщили в пресс-службе суда, женщина в полном объеме возместила причиненный преступлением вред. Она перевела на расчетный счет потерпевшей стороны больше 24 млн рублей. Все деньги вернула. Гражданский иск оставили без удовлетворения.

Суд заочно признал самарчанку виновной в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денег и назначил четыре года лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей. Основное наказание в виде лишения свободы суд постановил считать условным. Испытательный срок – три года.

Почему условно

Суд учел несколько обстоятельств: полное возмещение ущерба, личность виновной (ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась), а также то, что она скрылась за границей и фактически не может быть наказана реально. Плюс, вероятно, сыграло роль то, что приговор заочный. В случае ее возвращения в Россию он может быть пересмотрен. Приговор в законную силу пока не вступил. У сторон есть время на обжалование.

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