Подписывалась чужой фамилией и вывозила бумагу коробками: суд вынес приговор завхозу из Самары за хищение на 24 млн рублей

Куйбышевский районный суд Самары вынес заочный приговор Анастасии Л. Ее обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денег. Женщина работала в одной из самарских фирм. В ее обязанности входило обеспечивать офисы компании по всей стране бумагой, сопровождать закупки и поставки. Как выяснило следствие, женщина превратила эту рутинную работу в идеально отлаженную преступную схему, которая принесла ей больше 24 млн рублей. А когда запахло жареным, продала квартиру, внедорожник и уехала в Дубай по чужому паспорту. Подробности истории – в материале «КП-Самара».
Началось все в 2020 году. 30-летняя Анастасия Л., будучи куратором договора поставки, решила, что офисная бумага - это отличный способ обогатиться. У нее был доступ к заявкам, контакты поставщиков и полномочия. Она быстро нашла покупателя, который хотел приобрести бумагу по цене ниже рыночной, с условием самовывоза и оплатой наличными. Никаких вопросов - забирай и плати.
Дальше все было как по сценарию. Анастасия связывалась с поставщиком, сообщала, что бумагу нужно доставить на склад, а потом якобы самовывозом забирала ее через подставное лицо. Ключевым звеном стал некий Денис П. Он неоднократно забирал со складов крупные партии - всего около 11 тысяч коробок, или 112 тысяч пачек. При этом подписывал документы чужой фамилией «Соколов». Удивительно, но у сотрудников склада и бухгалтерии долгое время никаких подозрений не возникало. Кто там подписал? Соколов? Ну, значит, Соколов.
Анастасия тем временем передавала в бухгалтерию уже подписанные счета-фактуры и товарные накладные. Компания добросовестно оплачивала поставки. Только бумага до компании не доходила, а «уплывала налево» за наличные. За полтора года таким образом было реализовано 112 тысяч пачек на общую сумму свыше 24 млн рублей.
Анастасия не скрывала своего богатства. На заработанное она приобрела квартиру и премиальный кроссовер иностранного производства. Вот только резкий скачок уровня жизни сотрудницы среднего звена не остался незамеченным для окружающих. Это и стало одной из причин, по которой в компании начали присматриваться к закупкам.
В июне 2021 года началась инвентаризация. Вскрылись серьезные расхождения в поставках. Но Анастасия к тому моменту уже уволилась и исчезла не только из поля зрения сотрудников, но и из Самары вообще.
В апреле 2022 года, почувствовав угрозу, женщина действовала быстро. Продала квартиру и автомобиль по заниженным ценам, лишь бы скорее сбыть. А потом выехала из России по заграничному паспорту на другую фамилию и благополучно убыла в Дубай.
В июне 2022 года ее объявили в международный розыск, суд санкционировал заочный арест. Первая попытка передать дело в суд была предпринята еще в 2024 году. Но суд вернул материалы прокурору, указав на недостаточные усилия по розыску и экстрадиции обвиняемой. Мол, ищите лучше. Но и после этого Анастасию не нашли.
В марте 2026 года суд все-таки начал рассматривать дело в заочном режиме. Подсудимая в зале отсутствовала, где именно она была – неизвестно. Изучив все материалы дела, суд пришел к выводу: вина беглянки доказана полностью.
Как сообщили в пресс-службе суда, женщина в полном объеме возместила причиненный преступлением вред. Она перевела на расчетный счет потерпевшей стороны больше 24 млн рублей. Все деньги вернула. Гражданский иск оставили без удовлетворения.
Суд заочно признал самарчанку виновной в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денег и назначил четыре года лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей. Основное наказание в виде лишения свободы суд постановил считать условным. Испытательный срок – три года.
Суд учел несколько обстоятельств: полное возмещение ущерба, личность виновной (ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась), а также то, что она скрылась за границей и фактически не может быть наказана реально. Плюс, вероятно, сыграло роль то, что приговор заочный. В случае ее возвращения в Россию он может быть пересмотрен. Приговор в законную силу пока не вступил. У сторон есть время на обжалование.
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