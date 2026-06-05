Собрать ребенка и вернуть деньги: сколько стоит отправить школьника в летний лагерь в Самарской области

Самарцам рассказали, как подготовится к лету Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Лето уже наступило, но для большинства родителей вопрос досуга детей до сих пор открыт. «КП-Самара» расскажет, сколько стоит собрать ребенка в детский лагерь, купить путевку и как вернуть часть средств благодаря льготным программам.

Цены от 500 до 5000 рублей за сутки

В Самарской области этим летом открыты несколько сотен детских лагерей, среди которых также школьные – с дневным пребыванием. В летние смены отдохнуть смогут порядка 11 тысяч ребят, 15 тысяч детей – при школах и учреждениях.

Минимальная цена пребывания ребенка в загородном лагере – 516 рублей за сутки. За эту сумму предлагают пятиразовое питание, проживание в комнатах по четыре человека и санузел на этаже.

Максимальная стоимость за сутки – 5000 рублей. За эти деньги ребенок получит шестиразовое питание, трехместные номера повышенной комфортности, отдельный санузел, телевизор и кондиционер в номере.

Важно отметить, что большинство лагерей за сутки в среднем берут от 1300 до 3000 рублей. Еще одним пунктом в списке мест могут стать палаточные лагеря. Они стоят не дешевле, но обладают своей атмосферой.

Средняя стоимость дня в палаточном лагере – около 2300 рублей. За эти деньги детей размещают в четырехместных сафари-тентах с кроватями, а также предоставляют пятиразовое питание.

Самым бюджетным вариантом остаются лагеря дневного пребывания. Стоимость таких лагерей – от 150 рублей в день.

Кто получает путевки бесплатно и как забронировать место

Семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также семьям, где один из родителей участник СВО, путевки предоставляются бесплатно. Для этого нужно обратиться в комплексные центры социального обслуживания по месту жительства.

Места в лагеря дневного пребывания при школах также предоставляются бесплатно, достаточно обратиться в школу по месту обучения ребенка через классного руководителя.

Единый день бронирования льготных путевок на региональном портале Госуслуг прошел 22 апреля, но черновики заявлений начали принимать с 7 апреля. Если вы опоздали, не отчаивайтесь, есть и другие способы.

Как вернуть часть денег за путевку

Для родителей, чьим детям не хватило мест для льготного бронирования, предусмотрена компенсация за самостоятельно приобретенную путевку. В бюджете Самарской области на 2026 год заложено 6 тысяч таких выплат.

Чтобы вернуть средства, необходимо соблюдать следующие условия: путевка должна быть куплена в лагерь из реестра, смена – не менее 7 дней, даты заезда – в период с 1 июня по 31 августа. Заявление можно подать в течение месяца после окончания смены, но не позднее 30 сентября.

Также родители могут вернуть 13% от стоимости покупки путевки благодаря налоговому вычету. Это можно осуществить, если лагерь имеет лицензию на образовательную деятельность. При этом возврат средств происходит только за образовательную часть: питание, проживание и трансфер не компенсируют.

Как собрать ребенка в детский лагерь

После того как родители определились с местом и финансовой составляющей вопроса, особенно важно собрать ребенку сумку с самым необходимым. Публикуем полный список необходимых вещей на основе рекомендаций от Роспотребнадзора.

Бесплатным, но хлопотным наполнением сумки, конечно, становятся документы. Для разных учреждений предусмотрен свой собственный пакет, но чаще всего лагеря требуют: путевку, медицинскую справку со сведениями о прививках, копию свидетельства о рождении или паспорта, полис ОМС и письменное согласие родителей.

В каждом лагере есть свой медпункт и аптечка, но они могут быть закрыты вечером или ночью, поэтому важно снабдить ребенка необходимым минимумом. Естественно, не стоит забывать о лекарствах, которые ребенок принимает регулярно, их лучше лично передать медику.

Вторым пунктом, важным для внимания, является количество одежды. Лучше всего положить несколько футболок, шорт, джинсов или брюк. На случай прохладной погоды – теплую кофту, спортивный костюм, дождевик и зонт.

Особенно затратным станет комплект средств гигиены. С собой ребенку следует положить: зубную щетку, пасту, мыло в мыльнице, шампунь, расческу, мочалку, несколько полотенец, маникюрный набор, бумажные платки, влажные салфетки, средства личной гигиены.

Опытные родители рекомендуют подписать личные вещи перед заездом в лагерь. Это может быть яркая бирка, наклейка или цветная лента. Так ребенок поймет, где именно его багаж.

Таким образом, если смена в детском лагере традиционно будет длится около 14 дней, то в среднем за путевку родители заплатят порядка 35 тысяч рублей. В зависимости от лагеря, сумма может значительно меняться. Кроме того, около 5000 рублей необходимо заложить на дополнительные расходы при сборах.

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