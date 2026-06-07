Друг или враг: самарский биолог Ильина рассказала о пользе и вреде солнечных лучей

Солнце может спровоцировать развитие различных заболеваний. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето уже наступило, а это значит, что вот-вот начнется пора жарких дней и теплых вечеров. Согласно прогнозам синоптиков, первый месяц лета на большей части Самарской области будет жарким, а среднемесячная температура воздуха будет превышать норму более чем на один градус. «КП-Самара» узнала у кандидата биологических наук, доцента Самарского государственного социально-педагогического университета Валентины Ильиной, как подготовиться к жаркому лету.

Основа жизни и страшный враг

По словам эксперта, солнце – это не просто источник тепла и света. Оно напрямую влияет на самочувствие человека, его здоровье и даже настроение. Но, оказалось, что ультрафиолет может быть не только лекарством, но и «ядом», – все зависит от дозы.

«Вся жизнь на нашей планете целиком и полностью зависит от солнечного света, даже несмотря на то, что некоторые организмы живут в полной темноте. Прежде всего зеленые растения, поглощая солнечный свет, преобразовывают неорганические вещества в органические. Это основа всех цепей питания. Без солнечного света жизнь была бы просто невозможна на нашей планете».

Кроме того, солнечные лучи необходимы человеку. Многие знают, как важен витамин D, который образуется в коже человека только под воздействием ультрафиолетовых лучей. Поэтому загар в оптимальных дозах необходим, особенно в детском возрасте.

Однако есть и негативные аспекты, которые могут только ухудшить состояние здоровья человека. Из-за длительного пребывания на солнце возможно появление покраснений, волдырей, солнечных ожогов, что влияет на преждевременное старение и развитие рака кожи. Ультрафиолет – одна из основных причин развития злокачественных новообразований, включая самую опасную форму – меланому.

Важно отметить, что загореть можно и в тени. Поэтому необходимо уделять особое внимание мерам безопасности.

Как защитить себя от солнца

Самым опасным временем на солнце чаще всего считают полдень. В этот период лучи падают на землю почти вертикально и содержат максимум жесткого ультрафиолета. Лучшее время для прогулок и загара – с 07:00 до 10:00 и после 16:00-17:00.

«От избытка солнечных лучей могут страдать не только люди, но и животные. Ультрафиолет может спровоцировать развитие рака и у домашних любимцев, а солнечные ожоги могут проявиться даже на листьях растений».

Чтобы спасти себя от ожогов и покраснений, дерматологи рекомендуют использовать солнцезащитный крем. Выбирать стоит широкого спектра: крем должен защищать от UVA- и UVB-лучей. Для более светлокожих людей необходимы кремы с пометкой SPF 50 или 50+, а для смуглых от природы – SPF 20-30.

Наносить крем лучше за 15-30 минут до выхода на улицу, толстым слоем, и обновлять его каждые два часа. В пик жары специалисты также рекомендуют отдавать предпочтение закрытой одежде из натуральных тканей.

«Лучше выбирать светлую одежду, которая будет отражать солнечные лучи. Головной убор обязателен. Есть очень много косметических средств, которые помогают снизить количество лучей, проникающих в кожу. Если есть опасность заболеваний, то в этом случае лучше ограничить пребывание на солнце в середине дня».

Помимо одежды и защитных кремов, самарцам также рекомендуют подобрать правильные солнцезащитные очки и не забывать о водном балансе. В жару организм теряет много жидкости, чтобы не допустить обезвоживания и теплового удара, нужно пить чистую воду, а от газировок и алкоголя лучше отказаться – они усиливают обезвоживание.

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