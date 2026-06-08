«Все прошло очень организованно»: Ирина Петшик — об итогах предварительного голосования ЕР в Самарской области

Ирина Петшик стала гостем радио «КП-Самара»

Руководитель исполкома партии «Единая Россия» Ирина Петшик стала гостем радио «КП-Самара». Она рассказала, как в регионе прошло предварительное голосование, кто в нем принял участие, а также поделилась мыслями о Самарской области.

- Как вы в целом оцениваете предварительное голосование? Все ли прошло по плану или пришлось работать в условиях цейтнота?

- Предварительное голосование - это всегда цейтнот определенного формата. Но надо сказать, что в целом все прошло очень организованно, как хороший экспромт, хорошо подготовленное мероприятие.

- На предварительное голосование было зарегистрировано более 400 человек. Но заявок и желающих, насколько я понимаю, было намного больше. Какие основные ошибки допускали претенденты?

- Всего в предварительном голосовании приняли участие 497 человек. 404 дошли до списков, которые пошли на голосование. Самая главная ошибка – люди, которые электронно регистрировались, а возможность такая сегодня есть, не дочитали, что вторым этапом нужно ногами дойти и принести некоторые документы. И только тогда ты становишься полноценным участником предварительного голосования. Вот это главная ошибка: не досмотрели и не пришли.

- Были ли какие-то удивительные для вас люди?

- Конечно, были. Олимпийские чемпионы, Герои России - это необыкновенные люди сами по себе, потому что добились такого звания. Это профессора, кандидаты наук и простые люди, которые приходили и подавали документы. Для меня, как для члена оргкомитета, знакомство с Самарой через вот такое общение с людьми дало очень большие, широкие знакомства.

- То есть социальный срез был полный по Самаре?

- Да. Могу рассказать, кто принимал участие в предварительном голосовании. По социальным категориям: безработные, военные, госслужба, депутаты всех уровней, представители отрасли ЖКХ, здравоохранения, культуры, образования, общественники, местное самоуправление, пенсионеры, предприниматели, промышленники. Кстати, предпринимателей и промышленников было очень много. Сельское хозяйство, понятное дело. В этом году очень активно участвовали профсоюзные организации. Экология, спорт, социалка, телевидение, связь, транспорт и финансы.

- В этом году серьезные форы давали участникам СВО. Они дополнительно получали 25% от количества заработанных голосов. Эта фора участникам СВО пригодилась, или люди и так активно голосовали за ребят?

- Если говорить о списке по участникам СВО - это 31 человек, которые подтвердили справками, что они действительно участники специальной военной операции. Да, есть неожиданности. Шесть человек из общего списка сегодня поднялись в рейтинге в территориальных группах.

В Самарской губернской думе 50 мандатов: 25 по одномандатным округам и 25 по территориальным группам. В территориальных группах от одного до трех человек. И эти люди войдут в общий областной список политической партии. В этих территориальных группах шесть человек, кто получил дополнительных 25%, поднялись по рейтингу чуть выше. Готовы они идти дальше и представлять интересы региона в Самарской губернской думе или нет - будет зависеть от них.

- Сколько участников СВО прошло на предварительном голосовании?

- На сегодняшний день у нас пять победителей и пять, которые заняли первые места в своих одномандатных округах или в территориальных группах. Шесть человек поднялись в рейтинге, они войдут в тройки по территориальным группам. А сколько мы утвердим в конце июня - начале июля на конференции, зависит от самих ребят, насколько они готовы идти дальше.

- Если говорить о персоналиях, кто именно из них прошел дальше?

- 28 июня съезд, на котором выдвигают депутатов в Госдуму. Туда у нас идет Герой России Денис Портнягин. Еще есть генерал Андрей Колотовкин - очень энергичный и харизматичный человек. Он тоже стал победителем. Есть Рамис Терегулов, тоже очень интересный товарищ. Михаил Тамбовцев - парень, у которого только 15 числа закончился контракт, но он успел и кампанию провести, и стать победителем в своей группе. Всего пятьчеловек, которые достойно прошли предварительное голосование и будут представлены дальше на выборах в Думу.

- Муниципалитеты помогали вам в проведении предварительного голосования?

- Муниципалитеты вовлечены. Могу сказать, что среди городских округов дотянули нужные проценты по явке, а вот самый высокий получился у Похвистневского района - почти 23%. Здорово, молодцы. Шенталинский район тоже почти 23% явка получилась. В среднем по районам получилась почти 17% явка, 11% по городским округам. Это очень неплохая история для Самарской области. Есть субъекты, которые на предварительном голосовании сделали явку 3-5%. Поэтому Самарская область - молодец.

- Не могу не спросить вас о ситуации вокруг Александра Милеева. Действующий депутат не смог победить ни на предварительном голосовании в Госдуму, ни на предварительном голосовании в губдуму. Мало того, не исключено, что он вовсе окажется без партийного билета. Как вы прокомментируете эту историю?

- Александр Милеев - очень знаковый человек для Самарской области. Сейчас идут запросы по некоторым ведомствам, мы просто ждем. В конце июня или в середине июля, когда придут ответы, та или иная правда восторжествует, будут приниматься какие-то решения.

- Довольно активно в предварительном голосовании участвовали депутаты Самарской городской думы: Алексей Дегтев, Максим Максимов, Елена Свиридова, Елена Шведова. Все они победили по своим округам. Если удастся победить на выборах, которые будут осенью, то мы серьезно оголяем городскую думу Самары. Кстати, в Тольятти ситуация похожая.

- Это нормально, когда депутат, представляющий органы МСУ, идет выше. Но есть довыборы. Согласно законодательству, что в Тольятти, что в Самаре потом будем проводить довыборную кампанию и выберем достойных. Брошенными территории никогда не останутся.

- Какими проектами занимается партия в Самарской области в ежедневном режиме?

- Очень правильный вопрос. Я сейчас почти на всех встречах говорю, что наша партия - это не только выборы. Это 22 партийных проекта, которые реализуются. Это все направления жизни на любой территории. Сельское хозяйство, образование, здравоохранение. Комфортная городская среда была придумана нашей партией. Мы ежегодно голосуем за территории, которые надо преобразовать. Соответственно, нам есть чем заняться в межвыборное время. На этом строится программа партии - на своих 22 проектах. Они очень классные.

- Сейчас многие чиновники взяли на вооружение социальные сети. Через них они находятся в тесном контакте с населением. Это правильно, это нужно сейчас?

- Да, это та технология, которую необходимо в наше время использовать и губернаторам, и министрам. Потому что это технология общения с людьми в один шаг, в одно окно. Она очень здорово используется. Именно поэтому было решено, чтобы чиновники вели свои госпаблики, чтобы их обучали, как это нужно делать. Чтобы можно было задать вопрос и тут же решить проблему, а не ждать бюрократические 30 дней, пока бумажку принес, зарегистрировал и ждешь потом ответ. Это современная, правильная цифровая система общения.

- Все равно бывают какие-то моменты, когда все равно приходится ждать. Люди на улице Буянова, например, ждут, что у них будет с домом, который должны отключить от электроэнергии.

- Это не один такой пример. Одно время люди сдавали свои деньги в ипотеку или в коммерческие структуры, и дома теперь стоят построенные, но не непринятые, не подключенные к каким-то сетям. Есть такая история, она по всей стране. Даже при министерствах строительства стали создавать специальные фонды, чтобы потом решить эти проблемы. Посмотрим, может, можно чем-то помочь людям.

- Вы сами в социальных сетях есть? Можно вам задать какие-то вопросы напрямую людям или нет?

- Сети есть, напрямую можно. Но в последние годы я настолько занята… У меня нет специальных помощников, которые бы вели мои сети.

- Ранее вы сказали, что были бы не против совершить какой-нибудь автопробег по региону после предварительного голосования. Предложения уже поступили?

- Да, поступали предложения поехать почистить родники. И «Молодая гвардия», и партия - мы довольно часто устраиваем автопробеги. Один из ближайших планируется ко Дню России.