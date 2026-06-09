Клубника за 400 рублей и черешня за 800: сколько стоят свежие ягоды на самарских рынках

Выбор на самарских прилавках большой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прилавки самарских рынков и магазинов пестрят вкусными и сочными ягодами. Клубника начала сюда поступать больше месяца назад, а теперь пришел черед черешни. Ягоды из разных мест – есть как местная продукция, так и прибывшая из южных городов. «КП-Самара» узнала, сколько стоит клубника и черешня сейчас.

Разброс цен на прилавках: от местной до приезжей ягоды

Продавцы на рынках активно предлагают клубнику покупателям. Кубань, Волгоград, местные производители и ягоды, которые были бережно собраны в собственных огородах – разнообразие немалое. Стоимость отличается, но незначительно. Например, на Кировском рынке можно приобрести ящик клубники за 500 рублей. На Губернском рынке стоимость ягод варьируется от 600 до 700 рублей за килограмм.

На Троицком рынке цены ниже – здесь клубника обойдется в 400-450 рублей за кило. Стоимость зависит от поставщика. Черешня традиционно дороже – 700 рублей за килограмм. В ларьках ягоды продаются примерно по такой же цене.

«Нашу самарскую клубнику продаем по 450 рублей за кило. Есть по 400 рублей, но это уже краснодарская. Черешня – 800 рублей за килограмм», - рассказали «Комсомолке» продавцы.

В сетевых магазинах разброс цен на ягоды значительный. Черешню предлагают по 629 и 900 рублей за килограмм – разница ощутимая. Клубника тоже обойдется в 900 рублей за кило.

Черешня вкусная, но недешевая. Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Приобрести клубнику также можно у местных производителей. Средняя цена - 550 рублей за кило.

«В целом цены невысокие. Но это для тех, кто хочет побаловать себя свежей клубникой и черешней. Любителям зимних заготовок, конечно, придется потратиться», - отмечают самарцы.

Покупатели отмечают: у клубники яркий, насыщенный вкус. Фото: Валентина ПОЛИКАРПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как выбрать сладкую и безопасную ягоду: советы Роспотребнадзора

Специалисты Роспотребнадзора отмечают: покупать клубнику нужно с осторожностью. Лучше отдавать предпочтение официальным точкам. Ягода, которая продается вдоль дорог, может быть некачественной.

«Вы имеете право требовать у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, а также информацию о месте и условиях произрастания клубники или черешни».

При выборе ягоды нужно обратить внимание на ее цвет. Он должен быть ярким, однородным, без белых и зеленых пятен. Если размер ягод примерно одинаковый – значит, они одного сорта. А наличие зеленых листиков говорит о свежести клубники.

Что касается черешни, тут нужно обратить внимание на кожицу. Она должна быть гладкой, глянцевой, а сама ягода – плотной и упругой. Обратите внимание на черешок: если он зеленый и эластичный, значит, ягода спелая. В случае его отсутствия в место крепления может попасть грязь и микробы.

«Самый вкусный и полезный урожай - примерно с конца июня до середины июля. Ягоды быстро портятся, поэтому покупайте столько, сколько планируете съесть. Хранить ягоды нужно в холодильнике без мытья. Перед употреблением необходимо промыть их в дуршлаге, только не горячей водой».