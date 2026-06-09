Летом 2026 года «Крылья Советов» может покинуть ряд футболистов Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

16 июня самарские «Крылья Советов» выйдут из отпуска и начнут подготовку к новому сезону Российской премьер-лиги. С 19 июня 2026 года в России открывается летнее трансферное окно, которое продлится до 12 сентября. Рассказываем про трансферы «Крыльев Советов» летом 2026 года. (Текст обновляется по мере появления информации).

Ушли

Пока официально самарский клуб никто не покинул. Однако у ряда футболистов летом заканчивается контракт. Некоторые играли за зелено-бело-синих на правах аренды. Например, Лепский, Чернов, Ахметов, Шуманский.

По информации телеграм-канала «Убойная сила», зелено-бело-синие намерены избавиться от трех легионеров: коста-риканского вингера Джимми Марина, аргентинского защитника Гонсало Рекены и нигерийского форварда Джеффри Чинеду. Причина – слабая игра иностранцев.

Также ходит много слухов о лидерах команды. Например, Иваном Олейниковым интересуется «Локомотив», а Николаем Рассказовым московское «Динамо».

Пришли

Пока «Крылья Советов» никого не подписали. Слухов о возможных новичках самарской команды особо нет. Однако известно, что в клубе хотят усилить позицию нападающего.

Так, «Mash на спорте» сообщили, что состав «Крыльев Советов» пополнит Артем Дзюба, который последние два сезона провел в «Акроне». Однако журналист и инсайдер Иван Карпов опровергает эту информацию.